Pred reprezentačnou rozlúčkou príde veľká pocta pre Messiho. Rozhodnutie bolo jednomyseľné

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. sep 2026 o 23:32
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Prevezme si ho 6. októbra pred prípravným zápasom proti Beninu.

Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi dostane od Univerzity v Buenos Aires čestný doktorát.

Prevezme si ho 6. októbra pred prípravným zápasom proti Beninu, v ktorom sa rozlúči s reprezentačnou kariérou. Univerzita o tom informovala vo vyhlásení.

Najvyššia univerzitná rada schválila udelenie čestného doktorátu jednomyseľne. Kariéru kapitána majstrov sveta z roku 2022 a osemnásobného držiteľa Zlatej lopty označila za „príklad výnimočnosti, vytrvalosti, pokory a etického konania“.

Messi si s národným tímom zahral vo finále majstrovstiev sveta aj v roku 2014 a tento rok. Dvakrát s Argentínou vyhral majstrovstvá Južnej Ameriky a má aj olympijské zlato.

So 125 gólmi a 207 reprezentačnými štartmi je rekordérom argentínskeho národného tímu.

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