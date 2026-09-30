Pred reprezentačnou rozlúčkou príde veľká pocta pre Messiho. Rozhodnutie bolo jednomyseľné

Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi dostane od Univerzity v Buenos Aires čestný doktorát.
Prevezme si ho 6. októbra pred prípravným zápasom proti Beninu, v ktorom sa rozlúči s reprezentačnou kariérou. Univerzita o tom informovala vo vyhlásení.
Najvyššia univerzitná rada schválila udelenie čestného doktorátu jednomyseľne. Kariéru kapitána majstrov sveta z roku 2022 a osemnásobného držiteľa Zlatej lopty označila za „príklad výnimočnosti, vytrvalosti, pokory a etického konania“.
Messi si s národným tímom zahral vo finále majstrovstiev sveta aj v roku 2014 a tento rok. Dvakrát s Argentínou vyhral majstrovstvá Južnej Ameriky a má aj olympijské zlato.
So 125 gólmi a 207 reprezentačnými štartmi je rekordérom argentínskeho národného tímu.