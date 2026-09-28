    Od útoku na svetový rekord k operácii. Berlínsky triumf mal pre Etiópčanku bolestivú dohru

    Tigst Assefová.
    Fotogaléria (10)
    Tigst Assefová. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|28. sep 2026 o 14:38
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    V závere maratónu začala krívať na pravú nohu.

    Po bolestivom víťazstve v Berlínskom maratóne a neúspešnom pokuse o svetový rekord sa etiópska bežkyňa Tigst Assefová podrobila operácii Achillovej šľachy.

    V závere nedeľného maratónu začala krívať na pravú nohu. V pondelok hovorca pretekov potvrdil agentúre DPA, že Assefová podstúpila v Mníchove chirurgický zákrok.

    Podľa svojho manažéra si dvadsaťdeväťročná vytrvalkyňa pretrhla achilovku v posledných metroch a čaká ju minimálne polročná pauza.

    Assefová v Berlíne v obklopení vodičov bezpečne smerovala k prekonaniu predvlaňajšieho výkonu Keňanky Ruth Chepngetichovej 2:09:56.

    Fotogaléria z Berlínskeho maratónu 2026
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026.
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026.
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026.
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026.
    10 fotografií
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026. Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026. Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026. Guye Adola. Guye Adola. Guye Adola.

    Približne dva kilometre pred cieľom však vicemajsterka sveta a strieborná olympijská medailistka začala krívať a šanca na rekordný zápis sa rozplynula.

    Assefová napokon zvíťazila tretím najlepším časom v histórii 2:11:04.

    Potom chýbala na vyhlásení víťaziek aj na tlačovej konferencii. Po vyšetrení v nemocnici skončila na operačnej sále.

    "Bolesť sa začala na 31. kilometri, od 40. kilometra bola veľa intenzívna. Je neuveriteľné, že s takýmto zranením a s takýmito bolesťami mohla vôbec ďalej bežať a preteky vyhrala," povedal Gianni Demadonna.

    Atletika

    Atletika

      Tigst Assefová.
      Tigst Assefová.
      Od útoku na svetový rekord k operácii. Berlínsky triumf mal pre Etiópčanku bolestivú dohru
      dnes 14:38
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