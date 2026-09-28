Od útoku na svetový rekord k operácii. Berlínsky triumf mal pre Etiópčanku bolestivú dohru

Po bolestivom víťazstve v Berlínskom maratóne a neúspešnom pokuse o svetový rekord sa etiópska bežkyňa Tigst Assefová podrobila operácii Achillovej šľachy.
V závere nedeľného maratónu začala krívať na pravú nohu. V pondelok hovorca pretekov potvrdil agentúre DPA, že Assefová podstúpila v Mníchove chirurgický zákrok.
Podľa svojho manažéra si dvadsaťdeväťročná vytrvalkyňa pretrhla achilovku v posledných metroch a čaká ju minimálne polročná pauza.
Assefová v Berlíne v obklopení vodičov bezpečne smerovala k prekonaniu predvlaňajšieho výkonu Keňanky Ruth Chepngetichovej 2:09:56.
Približne dva kilometre pred cieľom však vicemajsterka sveta a strieborná olympijská medailistka začala krívať a šanca na rekordný zápis sa rozplynula.
Assefová napokon zvíťazila tretím najlepším časom v histórii 2:11:04.
Potom chýbala na vyhlásení víťaziek aj na tlačovej konferencii. Po vyšetrení v nemocnici skončila na operačnej sále.
"Bolesť sa začala na 31. kilometri, od 40. kilometra bola veľa intenzívna. Je neuveriteľné, že s takýmto zranením a s takýmito bolesťami mohla vôbec ďalej bežať a preteky vyhrala," povedal Gianni Demadonna.