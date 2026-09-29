V Košiciach chystajú útok na rekord maratónu mieru. Favoritov na kráľovskej trati preverí počasie

Turecký reprezentant s kenskými koreňmi Kaan Kigen Özbilen sa predstaví na 103. ročníku Medzinárodného maratónu v Košiciach (MMM) s najlepším osobným rekordom.
V prvú októbrovú nedeľu budú k najväčším favoritom patriť tradične vytrvalci z Etiópie a Kene, ktorých doplnia aj dvaja bežci z Juhoafrickej republiky.
Riaditeľ podujatia Branislav Koniar potvrdil, že v uliciach Košíc pobeží počas maratónskeho víkendu rekordných vyše 19-tisíc bežcov.
Tí budú rozdelení do viacerých disciplín na čele s kráľovskou vyše 42-kilometrovou traťou. Na nej pravidelne dominujú africkí vytrvalci, od ktorých sa aj tentoraz očakáva útok na víťazstvá v mužskej i ženskej kategórii.
S najlepším osobným rekordom síce príde Özbilen, no vzhľadom na jeho vek 40 rokov nepatrí v rámci elitného poľa k najväčším ašpirantom na prvenstvo. Osobák si vytvoril ešte v roku 2019, keď už reprezentoval Turecko.
„Tendencia zmeny občianstva už nie je úplne nová a Özbilen je od roku 2015 v tureckých farbách. Je to bežec, ktorý má za sebou veľké úspechy. Veľa rokov trénoval s Eliudom Kipchogeom a bol jeho vodič na pamätnom behu vo Viedni, keď sa mu, ako prvému na svete, podarilo odbehnúť maratónsku vzdialenosť s časom pod dve hodiny. Zostava favoritov košického maratónu je širšia než vlani,“ prezradil Koniar.
V poli elitných bežcov nechýba vlaňajší víťaz Moses Kipngetich Kemei, ktorý triumfoval s časom 2:06:47 a vytvoril rekord MMM.
Pre útok na traťový rekord bude dôležité, aby do seba zapadlo viacero okolností „Tempo je pre nás úplne jasné, nastavíme ho na 63 minút na polmaratóne. Budeme sa pozerať na počasie, na štarte to vyzerá na 12 stupňov. To by bolo fajn, no bezoblačné nebo zrejme prinesie nárast teploty. Uvidíme, ako sa bude oteplovať do 11. hodiny, keď budú na trati favoriti,“ uviedol Koniar.
Pre riaditeľa pretekov bude po športovej stránke dôležitých viac faktorov, než len čas víťaza či útok na traťový rekord.
„Netajíme sa tým, že pre nás veľa znamená aj celkové bodové hodnotenie pretekov. Je to objektívny pohľad na šírku elitnej skupiny. Budeme sa pozerať aj na slovenských bežcov, ktorí tento rok viac vsádzajú na slovenský šampionát v polmaratóne.
Osobne som veľmi zvedavý na Veroniku Páleníkovú a Viviánu Popovičovú. Tá vo veku 18 rokov vstupuje do tejto disciplíny. Je to jeden z najväčších talentov slovenskej atletiky,“ prezradil Koniar.
Popovičová je športový multitalent a okrem vytrvalostných behov sa venuje aj triatlonu. Je viacnásobná mládežnícka majsterka SR a držiteľka mládežníckych rekordov v prekážkových behoch.
Na polmaratónskej trati zatiaľ neštartovala, no o jej možnostiach svedčí čas z januárových pretekov vo Valencii. Na 10-kilometrovej trati dosiahla čas 35:20 min.
„Už dlhšie som to chcela skúsiť, je to výzva. Minulý rok mi to nepasovalo do sezóny, takže sa teším, že to teraz vyšlo. Cítim sa dobre na dlhších behoch a aj preto som to chcela skúsiť. V hlave mám nejakú predstavu o želanom čase, no nebudem to prezrádzať. Moja taktika bude neprepáliť to a nenechať sa strhnúť atmosférou, ktorá je v Košiciach vždy výborná. Chcem si to užiť a dať do toho všetko.
Desiatka vo Valencii mi vyšla, no zvyšok sezóny bol rozbitý a mala som aj zdravotné problémy. Už som však späť a verím, že mi to vyjde. Moje tréningy sú už dlhšie, behávam asi 20 km, ale úplnú polmaratónsku trať si nechávam na nedeľu,“ povedala Popovičová.
Veľkou témou tohtoročného maratónu sú stavebné práce, ktoré prebiehajú na Hlavnej ulici v Košiciach.
Situované sú v blízkosti štartu a cieľa a mnohí sa obávajú, že by sa do štartu nemuseli skončiť.
Organizátori však dostali od kompetentných ubezpečenie, že v čase maratónu bude všetko v poriadku.
Predstavitelia 103. ročníka MMM vyzvali už na jar všetkých účastníkov, aby sa pridali k výzve Bež v bielom.
Práve táto farba bude na trati jednoduchým symbolom mieru, priateľstva a spolupatričnosti, teda hodnôt, ktoré sú späté s košickým maratónom už viac než sto rokov.
Prevaha bieleho oblečenia sa očakáva už v sobotňajšom rodinnom minimaratóne, v ktorom pobeží rekordných vyše 4500 bežcov všetkých vekových kategórií.
Prehľad favoritov 103. ročníka Medzinárodného maratónu mieru
Muži:
Kaan Kigen Özbilen (Rok nar. 1986, Turecko, osobný rekord: 2:04:16 hod.)
Moses Kipngetich Kemei (1993, Keňa, 2:05:51)
Timothy Kibet Misoi (2001, Keňa, 2:06:07)
Tafese Delelegn Abebe (1989, Etiópia, 2:06:11)
Aychew Bantie Dessie (1995, Etiópia, 2:06:23)
Stephen Mokoka (1985, JAR, 2:06:42)
Edmond Kipngetich (1994, Keňa, 2:06:47)
Erick Kiplangat Rotich (2003, Keňa, 2:06:55)
Abednego Cheruiyot (1994, Keňa, 2:08:04)
Vincent Mutai (1999, Keňa, 2:08:30)
Adam Nathan Lipschitz (1994, JAR, 2:08:54)
Weyifen Dejene Mulisa (2004, Etiópia, 2:08:55)
Timothy Kipkemboi Kipyego (1991, Keňa, 2:10:41)
Ismael Kiprono (1998, Keňa, 2:11:00)
Elias Kipchumba Maiyo (2000, Keňa, 2:12:53)
Marek Hladik (1990, SR, 2:22:14)
Taras Ivaniuta (1993, Ukr., 2:22:23)
Ženy:
Jackline Chelalová (1991, Keňa, 2:20:29)
Balemelay Shumet Kebedeová (2005, Etiópia, 2:21:59)
Gojjam Tsegaye Enyewová (2005, Etiópia, 2:24:02)
Sorome Negash Amenteová (1997, Etiópia, 2:24:45)
Aberash Fayesa Robiová (1995, Etiópia, 2:24:59)
Tecla Jelimo Kibetová (1999, Keňa, 2:25:15)
Rediet Daniel Molla (2000, Etiópia, 2:26:25)
Obseni Getachew Adilová (2002, Etiópia, 2:28:27)
Caroline Jebet Korirová (1994, Keňa, 2:30:12)
Alemaz Samuel Teshaleová (1999, Etiópia, debut)
Nurit Ahmed Samirová (2004, Etiópia, debut)