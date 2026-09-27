Po rokoch sa vrátil na najvyšší trón. Etiópčan ovládol Berlínsky maratón v osobnom rekorde

Berlínsky maratón 2026
Výsledky - muži:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Guye Adola
2:02:50 hod
2.
Gemechu Dida Diriba
2:03:19 hod
3.
Gabriel Gerald Geay
2:03:59 hod
4.
Getanech Molla
2:04:55 hod
5.
Selemon Barega
2:04:58 hod
6.
Asefa Boki
2:05:32 hod
Výsledky - ženy:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Tigst Assefová
2:11:04 hod
2.
Bedatu Hirpová
2:16:53 hod
3.
Dera Didová
2:16:55 hod
4.
Bekelech Guketová
2:18:58 hod
5.
Alemitu Tarikuová
2:19:01 hod
6.
Pascaline Jelegatová
2:20:23 hod
Etiópsky bežec Guye Adola sa stal víťazom Berlínskeho maratónu 2026, jedného z major podujatí.
Do cieľa prišiel v čase 2:02:50 hodín a vytvoril si tak osobný rekord. Pre 35-ročného Etiópčana ide už o druhé víťazstvo v Berlíne, naposledy sa tešil v roku 2021.
Medzi ženami útočila na svetový rekord jeho krajanka Tigst Assefová, ktorá napokon prišla do cieľa s časom 2:11:04.
Ešte na 40. kilometri sa podľa projekcii držala dvanásť sekúnd pod úrovňou svetového rekordu, no potom prišli kŕče do pravej nohy a napokon zabehla tretí čas histórie.
Assefová v obklopení vodičov bezpečne mierila k pokoreniu výkonu Keňanky Ruth Chepngetichovej, ktorá od predvlaňajšieho závodu v Chicagu kraľuje historickým tabuľkám časom 2:09:56.
Zhruba dva kilometre pred cieľom ale vicemajsterka sveta a strieborná olympijská medailistka začala krívať na pravú nohu a šanca na rekordný zápis sa rozplynula.
Aj tak sa zaradila na tretie miesto v tabuľkách všetkých čias, rýchlejšie bežala popri Chepngetichovej už len iná Etiópčanka Fotyen Tesfayová tento rok v Barcelone (2:10:51).
Assefová nadviazala na víťazstvo z rokov 2022 a 2023, pred tromi rokmi sa v Berlíne stala svetovou rekordérkou časom 2:11:53. Aj s ním jej patrilo doteraz tretie miesto v historickom poradí.
Preteky vyhrala s takmer šesťminútovým náskokom pred krajankou Bedatu Hirpaovou, na treťom mieste dobehla ďalšia etiópska pretekárka Dera Didaová.