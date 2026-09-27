    Po rokoch sa vrátil na najvyšší trón. Etiópčan ovládol Berlínsky maratón v osobnom rekorde

    Guye Adola.
    Fotogaléria (10)
    Guye Adola. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|27. sep 2026 o 11:00
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    Medzi ženami útočila na svetový rekord jeho krajanka.

    Berlínsky maratón 2026

    Výsledky - muži:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ETH

    Guye Adola

    2:02:50 hod

    2.

    ETH

    Gemechu Dida Diriba

    2:03:19 hod

    3.

    TZA

    Gabriel Gerald Geay

    2:03:59 hod

    4.

    ETH

    Getanech Molla

    2:04:55 hod

    5.

    ETH

    Selemon Barega

    2:04:58 hod

    6.

    ETH

    Asefa Boki

    2:05:32 hod

    Výsledky - ženy:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ETH

    Tigst Assefová

    2:11:04 hod

    2.

    ETH

    Bedatu Hirpová

    2:16:53 hod

    3.

    ETH

    Dera Didová

    2:16:55 hod

    4.

    ETH

    Bekelech Guketová

    2:18:58 hod

    5.

    ETH

    Alemitu Tarikuová

    2:19:01 hod

    6.

    KEN

    Pascaline Jelegatová

    2:20:23 hod

    Etiópsky bežec Guye Adola sa stal víťazom Berlínskeho maratónu 2026, jedného z major podujatí.

    Do cieľa prišiel v čase 2:02:50 hodín a vytvoril si tak osobný rekord. Pre 35-ročného Etiópčana ide už o druhé víťazstvo v Berlíne, naposledy sa tešil v roku 2021.

    Medzi ženami útočila na svetový rekord jeho krajanka Tigst Assefová, ktorá napokon prišla do cieľa s časom 2:11:04.

    Fotogaléria z Berlínskeho maratónu 2026
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026.
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026.
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026.
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026.
    10 fotografií
    Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026. Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026. Bežci na štarte Berlínskeho maratónu 2026. Guye Adola. Guye Adola. Guye Adola.

    Ešte na 40. kilometri sa podľa projekcii držala dvanásť sekúnd pod úrovňou svetového rekordu, no potom prišli kŕče do pravej nohy a napokon zabehla tretí čas histórie.

    Assefová v obklopení vodičov bezpečne mierila k pokoreniu výkonu Keňanky Ruth Chepngetichovej, ktorá od predvlaňajšieho závodu v Chicagu kraľuje historickým tabuľkám časom 2:09:56.

    Zhruba dva kilometre pred cieľom ale vicemajsterka sveta a strieborná olympijská medailistka začala krívať na pravú nohu a šanca na rekordný zápis sa rozplynula.

    Aj tak sa zaradila na tretie miesto v tabuľkách všetkých čias, rýchlejšie bežala popri Chepngetichovej už len iná Etiópčanka Fotyen Tesfayová tento rok v Barcelone (2:10:51).

    Assefová nadviazala na víťazstvo z rokov 2022 a 2023, pred tromi rokmi sa v Berlíne stala svetovou rekordérkou časom 2:11:53. Aj s ním jej patrilo doteraz tretie miesto v historickom poradí.

    Preteky vyhrala s takmer šesťminútovým náskokom pred krajankou Bedatu Hirpaovou, na treťom mieste dobehla ďalšia etiópska pretekárka Dera Didaová.

    Atletika

    Atletika

      Guye Adola.
      Guye Adola.
      Po rokoch sa vrátil na najvyšší trón. Etiópčan ovládol Berlínsky maratón v osobnom rekorde
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