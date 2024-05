Na P-T-S prídu aj zahraničné hviezdy, Slováci bojujú o dôležité miestenky

Do hlavného programu zaradili organizátori zo Slovenského atletického zväzu 16 disciplín, 9 mužských (100 m, 200 m, 400 m, 400 m prek., výška, trojskok, oštep, kladivo, 5000 m chôdza) a 7 ženských (100 m, 800 m, 100 m prek., 400 m prek., diaľka /Memoriál Evy Šuranovej/, kladivo, 5000 m chôdza).

Súboje slovenskej špičky, ktorá sa snaží vybojovať si účasť na ME v Ríme a OH v Paríži, s kvalitnou zahraničnou konkurenciou sa odohrajú na štadióne VŠC Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici.

BANSKÁ BYSTRICA. Do prvého štartového výstrelu na 59. ročníku tradičného atletického mítingu P-T-S zostáva už iba osem dní.

Pri ich výbere sa zohľadňoval najmä faktor toho, aby mohla slovenská elita dosiahnuť v kvalitnej konkurencii výkony a umiestenia potrebné na zisk dôležitých kvalifikačných bodov na OH a ME.

V Banskej Bystrici nebude chýbať Hrašnová

"Chceme týmto mítingom vytvoriť našim atlétom šancu na kvalitné bodové hodnotenia do kvalifikácie na OH a ME. Keďže míting má strieborný štatút WACT, tak sa snažíme, aby boli v každej disciplíne kvalitní súperi zo zahraničia, či už ide o európske alebo svetové hviezdy.

Verím, že diváci v Banskej Bystrici vytvoria fantastickú atmosféru tak ako tomu bolo minulý rok a pomôžu slovenským športovcom v dosiahnutí najlepších výkonov,“ uviedol na štvrtkovom tlačovom brífingu v Banskej Bystrici riaditeľ mítingu P-T-S Vladimír Gubrický.

O miestenky na majstrovstvá Európy a olympijské hry bojujú kladivárky banskobystrickej Dukly, dvojnásobná vicemajsterka Európy a bronzová z MS 2009 Martina Hrašnová a účastníčka dvoch európskych šampionátov Veronika Kaňuchová.

V kvalifikačnom rebríčku ME sú na postupových priečkach, ale o miesto medzi 32 účastníčkami parížskej olympiády budú musieť ešte tvrdo zabojovať.

"Som rada, že je tento míting v Banskej Bystrici, pre mňa je to najkvalitnejší míting v tejto sezóne. Nechávam si na ňom záležať, sústredím sa naň. Dúfam, že sa predvediem v dobrej forme.

Ak chcem ísť na olympiádu, tak musím práve na tomto mítingu predviesť kvalitný výkon na úrovni 69 metrov. Snáď to vyjde,“ prezradila 41-ročná Hrašnová, ktorý zatiaľ v olympijskom rebríčku nefiguruje, lebo od 1. 7. 2023 nemá na konte požadovaných 5 výkonov.

Najväčšia favoritka ženského kladiva na mítingu TIPOS P-T-S bude bronzová na ME 2022 Sara Fantiniová z Talianska, dvojnásobná finalistka MS, ktorá má v tomto roku na konte už výkon 73,67 m.