    Zapletalová bude na P-T-S jasnou favoritkou. Pokorí znova rekord mítingu? (TV program)

    Emma Zapletalová počas mítingu P-T-S v Banskej Bystrici 2025.
    Emma Zapletalová počas mítingu P-T-S v Banskej Bystrici 2025. (Autor: TASR)
    Sportnet|21. júl 2026 o 15:00
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    Štartová listina behu na 400 m žien cez prekážky na P-T-S 2026.

    Držiteľka doterajšieho výkonu roka v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová bude hlavnou hviezdou 61. ročníka atletického mítingu P-T-S. 

    Na Štadióne SNP v Banskej Bystrici sa predstaví v poslednej disciplíne podujatia a v piatej dráhe bude jednoznačnou favoritkou na víťazstvo. 

    Konkurovať jej budú tri krajanky (Martina Segečová, Rebecca Slezáková, Daniela Ledecká) a po jednej atlétke z Maďarska, Veľkej Británie, USA a Ukrajiny. 

    Ako jediná z osmičky pretekárok sa nielen v tomto roku, ale aj v kariére dostala pod 53-sekundovú hranicu, keď v Dauhe zabehla čas 52,30 sekundy.

    Druhé najlepšie osobné maximum má Britka Lina Nielsenová 54,43 s.

    Kde sledovať Emmu Zapletalovú v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Zapletalová je tiež držiteľkou rekordu mítingu z 8. augusta 2025. Vtedy zabehla po prvý raz pod 54 sekúnd (53,75 s), no očakáva sa, že v Banskej Bystrici svoj najlepší výkon prekoná. 

    "Minulý rok som sa na Pétéeske tešila z pokorenia hranice 54 sekúnd a atmosféra bola úžasná. Verím, že aj tento rok bude pre slovenských atlétov motivujúca a poženie nás dopredu. Teším sa na podporu slovenských fanúšikov.

    Nie je to síce Diamantová liga, ale P-T-S sa koná na domácom štadióne, na ktorom trénujem. Môže sa prísť na mňa pozrieť aj rodina a aj preto má toto podujatie u mňa špeciálne miesto," povedala Zapletalová.

    Pozrite si štartovú listinu behu na 400 metrov cez prekážky žien na P-T-S 2026 v Banskej Bystrici. Priamy prenos vysiela STVR 2.

    P-T-S 2026: Štartová listina 400 m prekážok žien

    Dráha

    Krajina

    Meno

    Sezónne maximum

    Osobný rekord

    1

    SVK

    Martina Segečová

    57,81 s

    57,81 s

    2

    SVK

    Rebecca Slezáková

    57,02 s

    57,02 s

    3

    HUN

    Sára Mátóvá

    55,08 s

    55,08 s

    4

    GBR

    Lina Nielsenová

    54,43 s

    54,73 s

    5

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,30 s

    52,30 s

    6

    SVK

    Daniela Ledecká

    54,69 s

    55,73 s

    7

    USA

    Bianca Stublerová

    55,14 s

    55,14 s

    8

    UKR

    Alina Kyshkinová

    56,09 s

    56,09 s

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová počas mítingu P-T-S v Banskej Bystrici 2025.
      Emma Zapletalová počas mítingu P-T-S v Banskej Bystrici 2025.
      Zapletalová bude na P-T-S jasnou favoritkou. Pokorí znova rekord mítingu? (TV program)
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