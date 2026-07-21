Zapletalová bude na P-T-S jasnou favoritkou. Pokorí znova rekord mítingu? (TV program)

Držiteľka doterajšieho výkonu roka v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová bude hlavnou hviezdou 61. ročníka atletického mítingu P-T-S.
Na Štadióne SNP v Banskej Bystrici sa predstaví v poslednej disciplíne podujatia a v piatej dráhe bude jednoznačnou favoritkou na víťazstvo.
Konkurovať jej budú tri krajanky (Martina Segečová, Rebecca Slezáková, Daniela Ledecká) a po jednej atlétke z Maďarska, Veľkej Británie, USA a Ukrajiny.
Ako jediná z osmičky pretekárok sa nielen v tomto roku, ale aj v kariére dostala pod 53-sekundovú hranicu, keď v Dauhe zabehla čas 52,30 sekundy.
Druhé najlepšie osobné maximum má Britka Lina Nielsenová 54,43 s.
Zapletalová je tiež držiteľkou rekordu mítingu z 8. augusta 2025. Vtedy zabehla po prvý raz pod 54 sekúnd (53,75 s), no očakáva sa, že v Banskej Bystrici svoj najlepší výkon prekoná.
"Minulý rok som sa na Pétéeske tešila z pokorenia hranice 54 sekúnd a atmosféra bola úžasná. Verím, že aj tento rok bude pre slovenských atlétov motivujúca a poženie nás dopredu. Teším sa na podporu slovenských fanúšikov.
Nie je to síce Diamantová liga, ale P-T-S sa koná na domácom štadióne, na ktorom trénujem. Môže sa prísť na mňa pozrieť aj rodina a aj preto má toto podujatie u mňa špeciálne miesto," povedala Zapletalová.
Pozrite si štartovú listinu behu na 400 metrov cez prekážky žien na P-T-S 2026 v Banskej Bystrici. Priamy prenos vysiela STVR 2.
Dráha
Krajina
Meno
Sezónne maximum
Osobný rekord
1
Martina Segečová
57,81 s
57,81 s
2
Rebecca Slezáková
57,02 s
57,02 s
3
Sára Mátóvá
55,08 s
55,08 s
4
Lina Nielsenová
54,43 s
54,73 s
5
Emma Zapletalová
52,30 s
52,30 s
6
Daniela Ledecká
54,69 s
55,73 s
7
Bianca Stublerová
55,14 s
55,14 s
8
Alina Kyshkinová
56,09 s
56,09 s