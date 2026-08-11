Liga majstrov: Slovan Bratislava v odvete zdolal Mjällby a postúpil do play-off

Futbalisti tímov ŠK Slovan Bratislava a AIF Mjällby dnes hrali odvetu 3. predkola Ligy majstrov 2026/2027.
Slovenský majster v úvodnom zápase na švédskej pôde zvíťazil 2:1, domácu odvetu vyhral 2:0.
Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - IF Mjällby (3. predkolo Ligy majstrov)
Futbal ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby dnes (futbal, Liga majstrov, 3. predkolo, odveta, utorok, NAŽIVO)
Liga majstrov 3. predkolo 2026/2027
11.08.2026 o 20:15
Slovan Bratislava
2:0
(0:0, 2:0)
90+2 minúta
Ukončený
Mjällby
Prehľad
Góly: 47. Camara, 78. Yirajang. ŽK: 44. Ibrahim (SBA), 58. Camara (SBA), 61. Mustafič (SBA) – 42. Pettersson (MJB), 49. Granath (MJB). Rozhodca: Oliver – Smith, Antrobus (ENG). Diváci: 21350.
Prenos
ŠK Slovan Bratislava – Mjällby AIF 2:0 (0:0)
Góly: 47. Camara, 78. Yirajang. ŽK: 44. Ibrahim (SBA), 58. Camara (SBA), 61. Mustafič (SBA) – 42. Pettersson (MJB), 49. Granath (MJB). Rozhodca: Oliver – Smith, Antrobus (ENG). Diváci: 21350.
Góly: 47. Camara, 78. Yirajang. ŽK: 44. Ibrahim (SBA), 58. Camara (SBA), 61. Mustafič (SBA) – 42. Pettersson (MJB), 49. Granath (MJB). Rozhodca: Oliver – Smith, Antrobus (ENG). Diváci: 21350.
Slovan si v závere postrážil dvojgólový náskok a v súčte dvojzápasu so skóre 4:1 postupuje do play-off Ligy majstrov!
90+2
Koniec zápasu.
90+2
Martínez z prvej odcentroval na zadnú žrď, no bolo to nepresné na Hofstädtera či Matsuoku.
90+1
Youssef si nabehol za obranu a dostal nebezpečnú prihrávku, no napokon bol odmávaný ofsajd.
90+1
Nadstavený čas: 2 minúty.
90
Barseghjan po Martínezovej prihrávke trafil pred ním stojaceho Petterssona.
88
Miettinen zakončoval po odrazenej lopte z prvej, mieril vedľa ľavej žrde.
87
Striedanie v tíme Mjällby AIF:
z ihriska odchádza Gustafson, prichádza Agnarsson.
z ihriska odchádza Gustafson, prichádza Agnarsson.
85
Yirajang predviedol ďalší rýchly šprint, tento raz prihrával dozadu Barseghjanovi, no ten loptu z prvej netrafil ideálne a poslal ju vysoko nad bránu.
85
Pred nabiehajúcim Lindbergom dobre zasiahol Markovič.
84
Barseghjanov krásny oblúčik na zadnú žrď, Yirajang sa snažil vrátiť loptu pred bránu, no tam nenašiel nikoho zo svojich spoluhráčov.
83
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava:
z ihriska odchádza Camara, prichádza Hofstädter.
z ihriska odchádza Camara, prichádza Hofstädter.
82
Barseghjan fauloval vo vzdušnom súboji v strede poľa Petterssona.
80
Wallinder rozohráva nakrátko, Slovan vysunul napádanie vysoko.
78
Slovan dal gól!
ALASANA YIRAJANG vyštartoval na ľavom krídle, obišiel Miettinena a popod ruku padajúceho Wallindera trafil po zemi presne k vzdialenejšej ľavej žrdi! Slovan vyhráva 2:0 a má pevne nakročené k postupu.
ALASANA YIRAJANG vyštartoval na ľavom krídle, obišiel Miettinena a popod ruku padajúceho Wallindera trafil po zemi presne k vzdialenejšej ľavej žrdi! Slovan vyhráva 2:0 a má pevne nakročené k postupu.
77
Takáč za pomoci Cruza nedovolil zakončiť Samuelsenovi.
76
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava:
z ihriska odchádza Mustafič, prichádza Matsuoka.
z ihriska odchádza Mustafič, prichádza Matsuoka.
74
Po rohovom kope zmätok pred Takáčom, no ten chytá hlavičku Petterssona.
73
Samuelsen trochu zahnal Tidstranda, ktorý ale vymyslel center na bližšiu žrď, Pokorný si mierne nerozumel s Takáčom, ale Slovan sa ubránil.
72
Striedanie v tíme Mjällby AIF:
z ihriska odchádza Granath, prichádza Tidstrand,
z ihriska odchádza Kjaer, prichádza Lindberg.
z ihriska odchádza Granath, prichádza Tidstrand,
z ihriska odchádza Kjaer, prichádza Lindberg.
71
Mustafičov vysoký center sa stal ľahkou korisťou pre Wallindera.
70
Cruz bol faulovaný, ďalší priamy kop pre Slovan.
68
Camara sa pekne vyhol Samuelsenovi, posielal prudkú loptu pred bránu, no nebol tam nik z jeho spoluhráčov.
67
Mustafič naštartoval akciu v strede poľa, no prihral iba na päty Camarovi.
66
Cruzovi odskočila lopta, no všetko rieši Takáč.
65
Mustafič hľadal na zadnej žrdi Yirajanga, pred ním zasiahol Wallinder.
65
Belasým sa nepodarilo zakončiť, no zostávajú pri lopte.
64
Tvrdý súboj Cruza s Miettinenom, Cruz získal priamy kop pre Slovan.
62
Kjaer rozohral štandardku, loptu odvrátil Barseghjan.
61
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Mustafič).
60
Barseghjanovi najprv nevyšla kľučka v pokutovom území, no potom dostal druhú šancu a poslal nebezpečnú loptu na zadnú žrď, Odkopával Miettinen.
60
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava:
z ihriska odchádza Ibrahim, prichádza Martínez,
z ihriska odchádza Kucharevič, prichádza Yirajang.
z ihriska odchádza Ibrahim, prichádza Martínez,
z ihriska odchádza Kucharevič, prichádza Yirajang.
59
Kucharevič je ošterovaný, má svalové problémy.
58
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Camara).
58
Slovan sa dostal do prečíslenia, Barseghjan prihral Camarovi, ktorý sa cez hráča snažil vojsť dovnútra šestnástky, na jej hranici padá, no vidí žltú kartu za filmovanie. Avšak spomalený záber ukázal, že to bol faul.
57
Kucharevič odvrátil center z pokutového územia.
56
Striedanie v tíme Mjällby AIF:
z ihriska odchádza Svanberg, prichádza Miettinen,
z ihriska odchádza Hoffmann, prichádza Youssef.
z ihriska odchádza Svanberg, prichádza Miettinen,
z ihriska odchádza Hoffmann, prichádza Youssef.
55
Nedovolený zákrok Camaru na Iqbala v strede poľa.
54
Barseghjan krásnou uličkou do pokutového územia vysunul Ibrahima, no toho nepustil k zakončeniu Iqbal.
52
Kjaer centroval z priameho kopu do ohňa, kde ale bolo príliš husto, Samuelsen nezakončil a Takáč sa zmocnil lopty.
50
Takáč vytiahol výborný zákrok a podržal Slovan pri koncovke Samuelsena pod brvno!
49
Žltá karta pre tím Mjällby AIF (Granath).
49
Barseghjan vyvážal loptu stredom ihriska, ukázal riadny ťah na bránu, no Granath ho ťahal za dres. Barseghjan stihol odovzdať loptu Kucharevičovi, ktorý pálil nad bránu.
47
Slovan dal gól!
Výborná akcia SULEIMANA CAMARU! Do šestnástky vnikol po ľavej strane, zasekol si Iqbala a napol sieť pri vzdialenejšej ľavej žrdi! Slovan ide do vedenia.
Výborná akcia SULEIMANA CAMARU! Do šestnástky vnikol po ľavej strane, zasekol si Iqbala a napol sieť pri vzdialenejšej ľavej žrdi! Slovan ide do vedenia.
46
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava:
z ihriska odchádza Kianga, prichádza Barseghjan.
z ihriska odchádza Kianga, prichádza Barseghjan.
46
Začal sa druhý polčas.
Po prvom polčase remizuje Slovan s Mjällby 0:0.
Druhý polčas sa začne o 21:16.
Druhý polčas sa začne o 21:16.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
45+1
Pettersson zblokoval prudkú Camarovu prihrávku do šestnástky.
45+1
Nadstavený čas: 1 minúta.
45
Kjaer centroval na zadnú žrď, kde sa za loptou naťahoval Gustafson. Nič nebezpečné z toho nevzniklo.
44
Mjällby získalo druhý rohový kop v zápase.
44
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Ibrahim).
43
Na Cruzov center nabiehal Bajrič, no loptu uchmatol Wallinder.
42
Žltá karta pre tím Mjällby AIF (Pettersson).
42
Camara sa uvoľňoval pred pokutovým územím, Pettersson ho zatiahol za dres. Priamy kop pre belasých.
40
Iqbal urobil chybu v rozohrávke, čo Camara využil na tvrdú strelu spoza pokutového územia a narobil Wallinderovi problémy.
37
Camara poslal prihrávku pred bránu no Kucharevičovi chýbal krok, aby na loptu dosiahol.
37
Po rohovom kope zakončil Mustafič z dobrej pozície mimo brány.
36
Zatiaľ najväčšia šanca! Kucharevič si postrážil ofsajdovú líniu, nabehol si medzi dvoch hráčov a zakončil do Wallindera!
35
Ibrahim sa pretlačil a vypálil z veľkej diaľky, medzi tri žrde však nemieril.
35
Camara sa zbavil brániaceho hráča a poslal center na zadnú žrď, pre Kiangu to však bolo pridlhé.
33
Kjaer centroval od rohovej zástavky, ale lopta bola privysoká pre Iqbala aj Samuelsena.
31
Cruz nenašiel centrom Camaru, z ľavého krídla poslal loptu priamo do náruče Wallindera.
30
Hrá sa najmä medzi šestnástkami, zatiaľ sme nevideli strelu na bránu.
29
Kucharevič sa odpútal od Svanberga, ale už nestihol loptu pred Iqbalom.
28
Pokorného pas na Camaru, pred ním odvracia Samuelsen do autu.
26
Center pred Takáčovu bránu, ten ale zasahovať nemusel.
24
Neminie nás ani občerstvovacia prestávka.
22
Cruz si v šestnástke postrážil Bergströma a rozohrávať bude Takáč.
21
Vysoký Granath prehlavičkoval Cruza, ale lopta letí nad bránu.
19
Slovan s komplikovanou rozohrávkou, hráči Mjällby napádajú vo štvorici.
18
Hoffmann stlmil Kiangov center a Mjällby vyráža do protiútoku, Slovanisti sa ale stihli sformovať.
16
Druhá strela Slovana, tento raz to bol Mustafič, ale tak ako Kucharevič, aj on mieri vedľa.
15
Belasí si posúvali loptu okolo šestnástky, Blackman sa rozhodol centrovať, ale trafil hráča pred sebou.
13
Pekný center Kiangu a šanca Kuchareviča, ktorý však hlavičkoval v ťažkej pozícii a Wallinder zasahovať nemusel.
12
Granath poslal z pravej strany presnú prihrávku po zemi na Samuelsena, ten zvnútra šestnástky z prvej zakončil našťastie vedľa žrde!
11
Dlhá lopta na Hoffmanna, ktorý sa na chvíľočku dostal cez Blackmana, obranca Slovana si ale situáciu dokázal postrážiť a priťukol loptu Takáčovi.
10
Kianga neprenikol cez Hoffmanna.
9
Kjaerov center hlavičkoval Pettersson nad brvno.
8
Dobrý obranný zákrok predviedol Ibrahim, no Cruz fauloval Hoffmanna a ponúkol hosťom štandardku.
7
Mjällby sa pomocou autového vhadzovania približuje k pokutovému územiu.
5
Granath fauluje v strede poľa Camaru. Slovan tak zostane pri lopte.
4
Zachytená Pokorného prihrávka na Kiangu, Hoffmann ale nevysunul Samuelsena.
3
Blackman nepresne na Kiangu, Mjällby ale rýchlo odovzdáva loptu.
2
Po Petterssonovom centri nedosiahol na loptu Bergström, Takáč berie loptu zo vzduchu.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Bajrič (C), Markovič, Cruz – Mustafič, Pokorný, Ibrahim – Kianga, Kucharevič, Camara
Náhradníci: Barseghyan, Gajdoš, Hofstädter, Kozlovský, Macík, Maroš, Martinez, Matsuoka, Popovič, Wimmer, Yirajang
Tréner: Yaya Touré
Mjällby AIF: Wallinder – Iqbal, Svanberg, Pettersson – Granath, Gustavsson (C), Gustafson, Hoffmann – Kjaer, Samuelsen – Bergström
Náhradníci: Agnarsson, Ahlstrand, Lindberg, Lundin, Miettinen, Noren, Tidstrand, Youssef
Tréner: Karl Marius Aksum
Rozhodca: Oliver – Smith, Antrobus (ENG).
ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Bajrič (C), Markovič, Cruz – Mustafič, Pokorný, Ibrahim – Kianga, Kucharevič, Camara
Náhradníci: Barseghyan, Gajdoš, Hofstädter, Kozlovský, Macík, Maroš, Martinez, Matsuoka, Popovič, Wimmer, Yirajang
Tréner: Yaya Touré
Mjällby AIF: Wallinder – Iqbal, Svanberg, Pettersson – Granath, Gustavsson (C), Gustafson, Hoffmann – Kjaer, Samuelsen – Bergström
Náhradníci: Agnarsson, Ahlstrand, Lindberg, Lundin, Miettinen, Noren, Tidstrand, Youssef
Tréner: Karl Marius Aksum
Rozhodca: Oliver – Smith, Antrobus (ENG).
Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes od 20:15 na Tehelnom poli na odvetný zápas 3. predkola Ligy majstrov proti švédskemu Mjällby AIF.
Belasí si z prvého duelu priniesli jednogólový náskok. Vo Švédsku triumfovali 2:1. Skóre síce otvoril z pokutového kopu Stroud, no striedajúci hráči Slovana sa postarali o dva presné zásahy a obrat skóre. Na 1:1 vyrovnával v 78. minúte Camara a v nadstavenom čase strhol víťazstvo na stranu belasých Kianga po asistencii Camaru.
Do zostavy Slovana sa po zranení vracia Tigran Barseghjan, Nino Marcelli ani Andraž Šporar pre dnešný zápas ešte nebudú k dispozícii.
Belasí si z prvého duelu priniesli jednogólový náskok. Vo Švédsku triumfovali 2:1. Skóre síce otvoril z pokutového kopu Stroud, no striedajúci hráči Slovana sa postarali o dva presné zásahy a obrat skóre. Na 1:1 vyrovnával v 78. minúte Camara a v nadstavenom čase strhol víťazstvo na stranu belasých Kianga po asistencii Camaru.
Do zostavy Slovana sa po zranení vracia Tigran Barseghjan, Nino Marcelli ani Andraž Šporar pre dnešný zápas ešte nebudú k dispozícii.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.