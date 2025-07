Chcela dokázať, že je bojovníčka. Zapletalová po návrate prekonáva rekord za rekordom

Nikdy však nepomyslela na to, že by atletiku opustila. „Chcela som si dokázať, že som bojovníčka, ktorá sa nikdy nevzdáva,“ vraví pre Sportnet.

Pasovali vás do pozície veľkého talentu atletiky, čo ste potvrdili na ME do 23 rokov aj na olympijských hrách v Tokiu. Potom však prišla dlhá pauza spôsobená zraneniami, neúspešné pokusy o návrat, ďalšie zranenie. Čo ste vtedy prežívali?

Po úspešnom roku 2021 ma nasledujúce tri roky stopli únavové zlomeniny, ktoré sa vždy objavili pred sezónou. Každý rok bol iný.

Prvý rok som hodila za hlavu, povedala som si, že zranenia sa v športe stávajú a niekedy sa športovec tomu nevyhne, aj keď si dáva pozor. No potom počas prípravy na prelome roka 2022/2023 sa znova odhalila únavová zlomenina.

To som tiež prijala, kosť sa zahojila, zvládla som to a pokračovala som v príprave na sezónu 2023. Žiaľ, v apríli som opäť začala mať bolesti, ktoré mi nedovoľovali behať a následne po magnetickej rezonancii to bola ďalšia únavová zlomenina. Vedeli sme, že to už nie je v poriadku.

Absolvovala som množstvo vyšetrení, aby sme odhalili príčinu. Moje telo bolo úplne v poriadku, nemala som žiadne podozrenia, ktoré by mohli spôsobovať také časté problémy. Pracovala som s fyzioterapeutmi na Dukle, aby som spevnila chodidlá a členky a eliminovala ďalšie zlomeniny.

Bola som veľmi motivovaná na návrat v olympijskom roku s cieľom ukázať sa na hrách v Paríži. Na začiatku sezóny som absolvovala pár pretekov, ktoré síce boli slabé, ale verila som, že to chce čas a budem späť. No opäť ma stoplo zranenie.

Spočiatku to nevyzeralo ako únavová zlomenina, a tak som stále optimisticky pozerala vpred. Keď však bolesť neprechádzala, absolvovala som opäť kontrolné vyšetrenie, kde už bolo vidno, že je to zlomenina. Potom som sa už psychicky zosypala.