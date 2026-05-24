Kipchoge začal svoje maratónske turné. V Kapskom meste ale zažiaril iný bežec

Eliud Kipchoge.
ČTK|24. máj 2026 o 16:02
Dvojnásobný olympijský víťaz a bývalý svetový rekordér v maratóne Eliud Kipchoge začal svoje svetové turné, počas ktorého plánuje v priebehu dvoch rokov ubehnúť sedem maratónov na siedmich kontinentoch vrátane Antarktídy.

V Kapskom Meste skončil štyridsaťjedenročný Keňan na 16. mieste v čase 2:13:29.

"Bol to perfektný začiatok. Výnimočný deň. Bola to oslava behu na krásnej trati za podpory tisícov neuveriteľných fanúšikov, ktorí spievali a hrali pozdĺž trasy," uviedol Kipchoge, ktorý držal svetový rekord vyše päť rokov.

Jeho najlepší výkon z Berlína 2022 má hodnotu 2:01:09. "Na takúto prvú zastávku nášho turné nikdy nezabudneme. Som hrdý na to, že sme začali v Afrike a že som prvýkrát bežal maratón na domácej pôde, "dodal.

Ďalší maratón má v pláne 12. júla v brazílskom Porto Alegre. Jeho cieľom je prostredníctvom behu spojiť svet.

Na všetkých siedmich maratónoch sa bude prispievať na jeho nadáciu, ktorá podporuje vzdelávacie a environmentálne projekty po celom svete.

Kipchoge chce tiež podporiť niektorý z miestnych projektov - školskú knižnicu, vzdelávacie programy alebo obnovu a ochranu prírody.

Preteky v Kapskom Meste vyhral Etiópčan Mohamed Esa, ktorý časom 2:04:55 zabehol najrýchlejší maratón na africkom kontinente. Traťový rekord zlepšil o viac ako tri minúty.

"Eliud je môj vzor, veľmi si ho vážim. Bol som hrdý, že som s ním mohol pretekať v Afrike," povedal Esa. V ženskej kategórii zvíťazila jeho krajanka Dera Didaová za 2:23:18.

