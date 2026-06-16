Lyles vytvoril v Ostrave svetový rekord. Znova potvrdil, že je najrýchlejší na svete

Na Zlatej tretre v Ostrave padol najlepší čas histórie na nemajstrovskej trati 150 metrov. Olympijský šampión zo stovky Noah Lyles ho vylepšil na 14,67 sekundy.
Od apríla viedol tabuľky Jamajčan Kishane Thompson výkonom o 25 stotín pomalším.
"Bolo to o čase. Ten svetový rekord bol celkom pomalý. Pocit (byť najrýchlejším na svete) nie je pre mňa nič nové.
Mohol som mať lepšiu zákrutu. Behávame to na tréningu, ale tam je to bez blokov. Ale myslím, že celkovo to bolo dobré. Kto by bol smutný zo svetového rekordu? "povedal hviezdny Američan.
VIDEO: Lyles po svetovom rekorde
Grécky tyčkár Emmanouil Karalis zvíťazil v Ostrave po prvý raz, na šesť metrov však neúspešne útočil.
V ženskej súťaži bola trojnásobná majsterka sveta Katie Moonová až piata, víťazná Imogen Ayrisová z Nového Zélandu skočila 475 cm.
Bronzový výškár z vlaňajších majstrovstiev sveta Čech Jan Štefela bojoval v Ostrave o prvenstvo s Mexičanom Erickom Portillom, ktorý bol napokon vďaka lepšiemu zápisu úspešnejší. Obaja prekonali 227 cm, Štefela mal v súťaži o jeden pokus navyše.
Ján Volko skončil na stovke siedmy časom 10,46 s. Triumfoval Juhoafričan Bayanda Walaza, ktorý sa dostal pod 10 sekúnd a zabehol čas 9,94.
„Nebolo to úplne ideálne. Musím sa pozrieť, kde som urobil chybu. Prvá päťdesiatka bola celkom dobrá, no potom to niekde zhaslo.
Som rád, že som mohol štartovať na svojej desiatej Zlatej tretre. Diváci sú vždy úžasní, atmosféra je skvelá, no dnes som sa fanúšikom tým výkonom asi neodvďačil," povedal Volko.
VIDEO: Ján Volko po pretekoch na Zlatej tretre
Slovenský oštepár Ján Kubinec obsadil piate miesto výkonom 79,82 m, triumfoval svetový rekordér Rumesh Tharanga Pathirage zo Srí Lanky (86,57).
Kvarteto Timotej Nemček, Ema Bendová, Richard Machata a Amy Bellová Grebečiová z Našej atletiky Bratislava vytvorilo v národnom programe Zlatej tretry slovenský juniorský rekord 42,89 v miešanej štafete na 4x100 m, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka.
Matej Balúch skončil v behu na 400 m cez prekážky siedmy vo svojom tohtoročnom maxime 49,63 s.
Patrik Dömötör vyhral túto disciplínu v národnom programe časom 49,75 s, prvýkrát v sezóne sa dostal pod hranicu 50 sekúnd.
Výsledky Zlatej tretry:
Ženy - 400 m: 1. Lurdes Gloria Manuelová (ČR) 49,74, 2. Roxana Gomezová (Kuba) 50,20, 3. Sharlene Mandsleyová (Ír.) 50,28, 4. Emma Zapletalová (SR) 50,59 - slovenský rekord
800 m: 1. Audrey Werrová (Švajč.) 1:54,45, 2. Femke Broedersová Bolová (Hol.) 1:57,13, 3. Eloisa Coirová (Tal.) 1:58,59...6. Gabriela Gajanová (SR) 1:59,05
Oštep: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka) 86,57 m, 2. Anderson Peters (Gren.) 84,27, 3. Douw Smit (JAR) 83,90...5. Jakub Kubinec (SR) 79,82
Muži - 400 m prek: 1. Matheus Lima (Braz.) 47,64, 2. Jesus David Delgado (Šp.) 48,11, 3. Matič Ian Gučik (Slovin.) 48,16...7. Matej Balúch (SR) 49,63
100 m: 1. Bayanda Walaza (JAR) 9,94, 2. Emmanuel Eseme (Kamer.) 9,99, 3. Taymir Burnet (Hol.) 10,13...7. Ján Volko (SR) 10,46