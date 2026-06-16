    Lyles vytvoril v Ostrave svetový rekord. Znova potvrdil, že je najrýchlejší na svete

    Americký bežec Noah Lyles reaguje po jeho víťazstve.
    Fotogaléria (28)
    Americký bežec Noah Lyles reaguje po jeho víťazstve. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|16. jún 2026 o 20:00
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    Dosiahol čas 14,67 sekundy.

    Na Zlatej tretre v Ostrave padol najlepší čas histórie na nemajstrovskej trati 150 metrov. Olympijský šampión zo stovky Noah Lyles ho vylepšil na 14,67 sekundy.

    Od apríla viedol tabuľky Jamajčan Kishane Thompson výkonom o 25 stotín pomalším.

    "Bolo to o čase. Ten svetový rekord bol celkom pomalý. Pocit (byť najrýchlejším na svete) nie je pre mňa nič nové.

    Mohol som mať lepšiu zákrutu. Behávame to na tréningu, ale tam je to bez blokov. Ale myslím, že celkovo to bolo dobré. Kto by bol smutný zo svetového rekordu? "povedal hviezdny Američan.

    VIDEO: Lyles po svetovom rekorde

    Grécky tyčkár Emmanouil Karalis zvíťazil v Ostrave po prvý raz, na šesť metrov však neúspešne útočil.

    Fotogaléria zo Zlatej tretry v Ostrave 2026
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu preteku na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke uprostred slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    28 fotografií
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová s národným rekordom v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Emma Zapletalová (vpravo) počas atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke vzadu zľava slovenská bežkyňa Lenka Kovačovicová odovzdáva štafetu Viktórii Forsterovej v behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská ženská štafeta 4x100 metrov, zľava Viktória Forsterová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Monika Weigertová počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör po dobehu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör sa teší z víťazstva v behu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová reaguje po behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Audrey Werro zo Švajčiarska oslavuje po víťazstve v behu na 800 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Audrey Werro zo Švajčiarska súťaží o víťazstvo v behu na 800 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Lurdes Gloria Manuel z Českej republiky sa usmieva po víťazstve v behu na 400 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Peter Bol z Austrálie oslavuje po víťazstve v behu na 1000 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov (vľavo), Gout Gout z Austrálie a Sinesipho Dambile z Južnej Afriky (vpravo) súťažia počas behu na 150 metrov mužov.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje spolu s Gout Gout z Austrálie po víťazstve v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov na atletickom mítingu Golden Spike v Ostrave v Českej republike.

    V ženskej súťaži bola trojnásobná majsterka sveta Katie Moonová až piata, víťazná Imogen Ayrisová z Nového Zélandu skočila 475 cm.

    Bronzový výškár z vlaňajších majstrovstiev sveta Čech Jan Štefela bojoval v Ostrave o prvenstvo s Mexičanom Erickom Portillom, ktorý bol napokon vďaka lepšiemu zápisu úspešnejší. Obaja prekonali 227 cm, Štefela mal v súťaži o jeden pokus navyše.

    Ján Volko skončil na stovke siedmy časom 10,46 s. Triumfoval Juhoafričan Bayanda Walaza, ktorý sa dostal pod 10 sekúnd a zabehol čas 9,94.

    „Nebolo to úplne ideálne. Musím sa pozrieť, kde som urobil chybu. Prvá päťdesiatka bola celkom dobrá, no potom to niekde zhaslo.

    Som rád, že som mohol štartovať na svojej desiatej Zlatej tretre. Diváci sú vždy úžasní, atmosféra je skvelá, no dnes som sa fanúšikom tým výkonom asi neodvďačil," povedal Volko. 

    VIDEO: Ján Volko po pretekoch na Zlatej tretre

    Slovenský oštepár Ján Kubinec obsadil piate miesto výkonom 79,82 m, triumfoval svetový rekordér Rumesh Tharanga Pathirage zo Srí Lanky (86,57).

    Kvarteto Timotej Nemček, Ema Bendová, Richard Machata a Amy Bellová Grebečiová z Našej atletiky Bratislava vytvorilo v národnom programe Zlatej tretry slovenský juniorský rekord 42,89 v miešanej štafete na 4x100 m, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka.

    Matej Balúch skončil v behu na 400 m cez prekážky siedmy vo svojom tohtoročnom maxime 49,63 s.

    Patrik Dömötör vyhral túto disciplínu v národnom programe časom 49,75 s, prvýkrát v sezóne sa dostal pod hranicu 50 sekúnd. 

    Výsledky Zlatej tretry:

    Ženy - 400 m: 1. Lurdes Gloria Manuelová (ČR) 49,74, 2. Roxana Gomezová (Kuba) 50,20, 3. Sharlene Mandsleyová (Ír.) 50,28, 4. Emma Zapletalová (SR) 50,59 - slovenský rekord

    800 m: 1. Audrey Werrová (Švajč.) 1:54,45, 2. Femke Broedersová Bolová (Hol.) 1:57,13, 3. Eloisa Coirová (Tal.) 1:58,59...6. Gabriela Gajanová (SR) 1:59,05

    Oštep: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka) 86,57 m, 2. Anderson Peters (Gren.) 84,27, 3. Douw Smit (JAR) 83,90...5. Jakub Kubinec (SR) 79,82 

    Muži - 400 m prek: 1. Matheus Lima (Braz.) 47,64, 2. Jesus David Delgado (Šp.) 48,11, 3. Matič Ian Gučik (Slovin.) 48,16...7. Matej Balúch (SR) 49,63

    100 m: 1. Bayanda Walaza (JAR) 9,94, 2. Emmanuel Eseme (Kamer.) 9,99, 3. Taymir Burnet (Hol.) 10,13...7. Ján Volko (SR) 10,46

    Atletika

    Atletika

      Americký bežec Noah Lyles reaguje po jeho víťazstve.
      Americký bežec Noah Lyles reaguje po jeho víťazstve.
      Lyles vytvoril v Ostrave svetový rekord. Znova potvrdil, že je najrýchlejší na svete
      dnes 20:00
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