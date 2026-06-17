Ako sa chceš zlepšiť, ak sa nikdy nevrhneš do ohňa? Najlepší šprintér radí veľkému talentu

Ostrava opäť žila svetovou atletikou. Jubilejný 65. ročník Zlatej tretry priniesol aj súboj dvoch popredných šprintérov planéty - Američana Noaha Lylesa a Austrálčana Gouta Gouta.
Aj keď sa predstavili na netradičnej 150-metrovej trati, o ich súboji sa už dlhšie hovorilo. To, čo Lyles sľuboval, napokon aj splnil - Američan vytvoril svetový rekord s časom 14,67 sekundy.
Beh na 150 metrov je v atletickom svete v úzadí, keďže nepatrí medzi olympijské disciplíny.
Pre šprintérov je to však test, ktorý spája výbušnosť s vytrvalostnou rýchlosťou. Kľúčovým faktorom je prechod zo zákruty do cieľovej rovinky.
V Ostrave sa bežalo na štandardnom ovále so zatáčkou. Hoci legendárny Usain Bolt zabehol v roku 2009 čas 14,35 s, dokázal to na rovnej trati v centre Manchestru.
VIDEO: Noah Lyles po pretekoch na Zlatej tretre v Ostrave
Kto by nebol rád za rekord?
Lyles po dobehu neskrýval guráž. "Už bolo načase. Svetový rekord bol dosť pomalý. Pocit byť najrýchlejším na svete nie je nový," povedal pre Sportnet po pretekoch.
Priznal, že zákruta mu nevyšla podľa predstáv. Aj keď tieto behy využívajú šprintéri v tréningu, rozdiel bol v štarte. "V tréningu bežíme bez štartovacích blokov. Ale celkovo si myslím, že to bolo naozaj dobré. Ak chcem byť najlepší, musím byť sám sebou. To je všetko, čo treba. Ale kto by nebol rád za svetový rekord?" dodal hviezdy Američan.
Šťastný bol aj 18-ročný Gout Gout, ktorý skončil tretí v novom osobnom a národnom rekorde 14,96 s.
"Som rozhodne spokojný s časom, chcel som ísť pod 15 sekúnd a podarilo sa mi to v pretekoch, kde padol svetový rekord," spomenul.
Je na vrchole
Lyles vstupoval do sezóny 2026 ako svetová jednotka v šprintérskom rebríčku. V Ostrave sa pýšil špeciálnym opaskom, ktorý symbolicky získal späť po víťazstve v Ríme:
„Opasok mi teraz patrí, pretože som ho vyhral po tom, čo mi ho Jordan vzal v hale. Teraz so mnou zostáva a cestuje po svete.“
Svoju outdoorovú sezónu otvoril Lyles už v apríli na Floride časom 19,91 s na 200 m. Analýza jeho výkonov ukazuje, že je momentálne na vrchole.
Priznal, že tento rok berie voľnejšie, a preto sa rozhodol pre experimenty ako beh na 150 metrov. Práve tieto úseky v tréningu považuje za ukazovateľ svojej formy.
„Jeden z mojich tréningov sú tri úseky na 150 m, všetky pod 14,8 s, niekedy dokonca medzi 14,2 a 14,6 s," priblížil.
Lyles stavia nielen na fyzickej príprave, ale aj na psychológii davu. „Ak sú fanúšikovia nadšení a príval ich energie vysoký, dostane ma to cez čokoľvek. Aj keď mám zlú rozcvičku alebo sa cítim unavený, hluk davu mi dodá množstvo energie," vyzdvihol.
Odhováranie aj motivácia
Ak sa Lyles považuje za súčasnosť svetového šprintu, 18-ročný Austrálčan Gout Gout je jeho budúcnosť. Do povedomia sa opäť dostal v apríli tohto roku, keď prekonal svetový rekord do 20 rokov na 200 m časom 19,67 s.
Aj keď sa o ňom občas odvážne hovorí ako o nástupcovi Usaina Bolta, experti už na ňom začali hľadať aj slabiny.
Debut v Diamantovej lige v Osle mu nevyšiel, keď skončil šiesty časom 20,60 s pre zlý štart – v úvodných 20 metroch bol druhý najpomalší z celého poľa.
Goutov prístup je pokorný. O tréningoch a súbojoch s Lylesom hovorí s veľkou úctou. „Znamená to pre mňa veľa. Mali sme spolu niekoľko naozaj dobrých tréningov v USA a odniesol som si od neho cenné rady," vyzdvihol.
Gout však čelí aj varovaniam, aby sa neponáhľal medzi seniorov. Jedno z nich si vypočul aj od olympijského víťaza z Paríža Letsileho Teboga.
Hlavným cieľom Gouta pre rok 2026 zostávajú majstrovstvá sveta do 20 rokov, kde chce ukázať, že je najlepší.
Na to, aby sa s ničím neponáhľal, má však Lyles iný názor. Počas tlačovej konferencie pred podujatím ho motivoval, aby robil to, na čo sa cíti.
"Na súťaženie s najlepšími si zvykneš tak, že s nimi súťažíš. Ako sa chceš zlepšiť, ak sa nikdy nevrhneš do ohňa? Ak chceš zabehnúť čas pod 20 sekúnd, tak do toho.
Ale ver svojmu plánu, pokračuj vpred a nestaraj sa o to, čo hovoria ostatní. Ľudia, ktorí ťa kritizujú, sú zvyčajne tí, ktorí svoju šancu premrhali," vyjadril sa Američan.
Kto bude šprintér roka?
Tento rok je po dlhej dobe bez majstrovstiev sveta či olympijských hier. Preto ostáva otázkou, kto sa stane šprintérom roka.
Lyles na neolympijskej trati potvrdil, že patrí k najlepším, no k súboju najlepších sa schyľuje na ultimátnych MS v Budapešti, ktoré sa konajú v septembri. Pôjde o podujatie, kde sa stretnú najlepší z najlepších.
Najväčším súperom Lylesa na hladkej stovke je Nigérijčan Kayinsola Ajayi, ktorý drží prvé miesto v sezónnom maxime (9,84 s).
Do hry sa môže takisto zapojiť aj majster sveta z Tokia Oblique Seville, ktorý zatiaľ tento rok zabehol čas 9,96 s.
Do súboja o kráľa šprintu by teoreticky mohol zasiahnuť aj strieborný z parížskej olympiády Kishane Thompson, no ten sa aktuálne borí so zraneniami, ktoré mu pravdepodobne znemožnia štart na národnej kvalifikácii a hrozí, že vynechá celú zvyšnú časť sezóny.
Čo sa týka dvojnásobnej trate, tam má Lyles viacero súperov. Aktuálnym lídrom svetových tabuliek je Jaiden Reid z Kajmanských ostrovov (19,63 s), druhým je práve Gout s výkonom 19,67 s.
Pred Lylesom, ktorému aktuálne patrí desiate miesto, sú aj napríklad Kenneth Bednarek z USA či Tebogo.
Kráľovská stovka sa v rámci Diamantovej ligy beží ešte v Paríži, Monaku, Londýne, Chorzówe a v Bruseli. Vyvrcholením môžu byť práve ultimátne MS, ktoré sú na programe od 11. - 13. septembra.