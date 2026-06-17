    Ako sa chceš zlepšiť, ak sa nikdy nevrhneš do ohňa? Najlepší šprintér radí veľkému talentu

    Noah Lyles a Gout Gout.
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    Noah Lyles a Gout Gout. (Autor: TASR/AP)
    Matej Hank|17. jún 2026 o 11:30
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    Lyles neskrýval guráž, Gout pôsobil šťastne.

    Ostrava opäť žila svetovou atletikou. Jubilejný 65. ročník Zlatej tretry priniesol aj súboj dvoch popredných šprintérov planéty - Američana Noaha Lylesa a Austrálčana Gouta Gouta.

    Aj keď sa predstavili na netradičnej 150-metrovej trati, o ich súboji sa už dlhšie hovorilo. To, čo Lyles sľuboval, napokon aj splnil - Američan vytvoril svetový rekord s časom 14,67 sekundy.

    Beh na 150 metrov je v atletickom svete v úzadí, keďže nepatrí medzi olympijské disciplíny.

    Pre šprintérov je to však test, ktorý spája výbušnosť s vytrvalostnou rýchlosťou. Kľúčovým faktorom je prechod zo zákruty do cieľovej rovinky.

    V Ostrave sa bežalo na štandardnom ovále so zatáčkou. Hoci legendárny Usain Bolt zabehol v roku 2009 čas 14,35 s, dokázal to na rovnej trati v centre Manchestru.

    VIDEO: Noah Lyles po pretekoch na Zlatej tretre v Ostrave

    Kto by nebol rád za rekord?

    Lyles po dobehu neskrýval guráž. "Už bolo načase. Svetový rekord bol dosť pomalý. Pocit byť najrýchlejším na svete nie je nový," povedal pre Sportnet po pretekoch.

    Priznal, že zákruta mu nevyšla podľa predstáv. Aj keď tieto behy využívajú šprintéri v tréningu, rozdiel bol v štarte. "V tréningu bežíme bez štartovacích blokov. Ale celkovo si myslím, že to bolo naozaj dobré. Ak chcem byť najlepší, musím byť sám sebou. To je všetko, čo treba. Ale kto by nebol rád za svetový rekord?" dodal hviezdy Američan.

    Šťastný bol aj 18-ročný Gout Gout, ktorý skončil tretí v novom osobnom a národnom rekorde 14,96 s.

    "Som rozhodne spokojný s časom, chcel som ísť pod 15 sekúnd a podarilo sa mi to v pretekoch, kde padol svetový rekord," spomenul.

    Noah Lyles (USA), Gout Gout (Austrália) a Sinesipho Dambile (Juhoafrická republika) súťažia v behu na 150 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Noah Lyles (USA), Gout Gout (Austrália) a Sinesipho Dambile (Juhoafrická republika) súťažia v behu na 150 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave. (Autor: TASR)

    Je na vrchole

    Lyles vstupoval do sezóny 2026 ako svetová jednotka v šprintérskom rebríčku. V Ostrave sa pýšil špeciálnym opaskom, ktorý symbolicky získal späť po víťazstve v Ríme:

    „Opasok mi teraz patrí, pretože som ho vyhral po tom, čo mi ho Jordan vzal v hale. Teraz so mnou zostáva a cestuje po svete.“

    Svoju outdoorovú sezónu otvoril Lyles už v apríli na Floride časom 19,91 s na 200 m. Analýza jeho výkonov ukazuje, že je momentálne na vrchole.

    Priznal, že tento rok berie voľnejšie, a preto sa rozhodol pre experimenty ako beh na 150 metrov. Práve tieto úseky v tréningu považuje za ukazovateľ svojej formy.

    „Jeden z mojich tréningov sú tri úseky na 150 m, všetky pod 14,8 s, niekedy dokonca medzi 14,2 a 14,6 s," priblížil.

    Lyles stavia nielen na fyzickej príprave, ale aj na psychológii davu. „Ak sú fanúšikovia nadšení a príval ich energie vysoký, dostane ma to cez čokoľvek. Aj keď mám zlú rozcvičku alebo sa cítim unavený, hluk davu mi dodá množstvo energie," vyzdvihol.

    Odhováranie aj motivácia

    Ak sa Lyles považuje za súčasnosť svetového šprintu, 18-ročný Austrálčan Gout Gout je jeho budúcnosť. Do povedomia sa opäť dostal v apríli tohto roku, keď prekonal svetový rekord do 20 rokov na 200 m časom 19,67 s.

    Aj keď sa o ňom občas odvážne hovorí ako o nástupcovi Usaina Bolta, experti už na ňom začali hľadať aj slabiny.

    Noah Lyles.
    Noah Lyles. (Autor: TASR/AP)

    Debut v Diamantovej lige v Osle mu nevyšiel, keď skončil šiesty časom 20,60 s pre zlý štart – v úvodných 20 metroch bol druhý najpomalší z celého poľa.

    Goutov prístup je pokorný. O tréningoch a súbojoch s Lylesom hovorí s veľkou úctou. „Znamená to pre mňa veľa. Mali sme spolu niekoľko naozaj dobrých tréningov v USA a odniesol som si od neho cenné rady," vyzdvihol.

    Gout však čelí aj varovaniam, aby sa neponáhľal medzi seniorov. Jedno z nich si vypočul aj od olympijského víťaza z Paríža Letsileho Teboga.

    Hlavným cieľom Gouta pre rok 2026 zostávajú majstrovstvá sveta do 20 rokov, kde chce ukázať, že je najlepší.

    Fotogaléria zo Zlatej tretry v Ostrave 2026
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu preteku na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke uprostred slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    45 fotografií
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová s národným rekordom v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Emma Zapletalová (vpravo) počas atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke vzadu zľava slovenská bežkyňa Lenka Kovačovicová odovzdáva štafetu Viktórii Forsterovej v behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská ženská štafeta 4x100 metrov, zľava Viktória Forsterová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Monika Weigertová počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör po dobehu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör sa teší z víťazstva v behu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová reaguje po behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Audrey Werro zo Švajčiarska oslavuje po víťazstve v behu na 800 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Audrey Werro zo Švajčiarska súťaží o víťazstvo v behu na 800 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Lurdes Gloria Manuel z Českej republiky sa usmieva po víťazstve v behu na 400 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Peter Bol z Austrálie oslavuje po víťazstve v behu na 1000 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov (vľavo), Gout Gout z Austrálie a Sinesipho Dambile z Južnej Afriky (vpravo) súťažia počas behu na 150 metrov mužov.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje spolu s Gout Gout z Austrálie po víťazstve v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov na atletickom mítingu Golden Spike v Ostrave v Českej republike.Na snímke Emmanouil Karalis (Grécko) súťaží v skoku o žrdi počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke Emmanouil Karalis (Grécko) súťaží v skoku o žrdi počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke zľava bežci Noah Lyles (USA), Gout Gout (Austrália) a Sinesipho Dambile (Juhoafrická republika) súťažia v behu na 150 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke bežkyne na 800 metrov súťažia, štvrtá zľava v čiernom Slovenka Gabriela Gajanová počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke uprostred reprezentant Slovenska v behu na 100 metrov Ján Volko súťaží počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke uprostred reprezentant Slovenska v behu na 100 metrov Ján Volko súťaží počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentantka Slovenska v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová sa usmieva po behu počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke zľava reprezentantka Holandska Femke Broedersová-Bolová a reprezentantka Slovenska Gabriela Gajanová po behu na 800 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentantka Slovenska v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová súťaží počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke druhá sprava reprezentantka Slovenska v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová sa prežehnáva pred behom počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentantka Holandska v behu na 800 metrov Femke Broedersová-Bolová máva fanúšikom pred behom počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentantka Slovenska v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentant Slovenska v behu na 100 metrov Ján Volko po dobehu počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentant Slovenska v behu na 100 metrov Ján Volko po dobehu počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave. - slovacikáNa snímke reprezentant Slovenska v behu na 400 metrov Matej Baluch počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentant Slovenska v behu na 400 metrov Matej Baluch súťaží počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentant Slovenska v behu na 400 metrov Matej Baluch počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.

    Na to, aby sa s ničím neponáhľal, má však Lyles iný názor. Počas tlačovej konferencie pred podujatím ho motivoval, aby robil to, na čo sa cíti.

    "Na súťaženie s najlepšími si zvykneš tak, že s nimi súťažíš. Ako sa chceš zlepšiť, ak sa nikdy nevrhneš do ohňa? Ak chceš zabehnúť čas pod 20 sekúnd, tak do toho.

    Ale ver svojmu plánu, pokračuj vpred a nestaraj sa o to, čo hovoria ostatní. Ľudia, ktorí ťa kritizujú, sú zvyčajne tí, ktorí svoju šancu premrhali," vyjadril sa Američan.

    Kto bude šprintér roka?

    Tento rok je po dlhej dobe bez majstrovstiev sveta či olympijských hier. Preto ostáva otázkou, kto sa stane šprintérom roka.

    Lyles na neolympijskej trati potvrdil, že patrí k najlepším, no k súboju najlepších sa schyľuje na ultimátnych MS v Budapešti, ktoré sa konajú v septembri. Pôjde o podujatie, kde sa stretnú najlepší z najlepších.

    Najväčším súperom Lylesa na hladkej stovke je Nigérijčan Kayinsola Ajayi, ktorý drží prvé miesto v sezónnom maxime (9,84 s).

    Do hry sa môže takisto zapojiť aj majster sveta z Tokia Oblique Seville, ktorý zatiaľ tento rok zabehol čas 9,96 s.

    Do súboja o kráľa šprintu by teoreticky mohol zasiahnuť aj strieborný z parížskej olympiády Kishane Thompson, no ten sa aktuálne borí so zraneniami, ktoré mu pravdepodobne znemožnia štart na národnej kvalifikácii a hrozí, že vynechá celú zvyšnú časť sezóny.

    Čo sa týka dvojnásobnej trate, tam má Lyles viacero súperov. Aktuálnym lídrom svetových tabuliek je Jaiden Reid z Kajmanských ostrovov (19,63 s), druhým je práve Gout s výkonom 19,67 s.

    Pred Lylesom, ktorému aktuálne patrí desiate miesto, sú aj napríklad Kenneth Bednarek z USA či Tebogo.

    Kráľovská stovka sa v rámci Diamantovej ligy beží ešte v Paríži, Monaku, Londýne, Chorzówe a v Bruseli. Vyvrcholením môžu byť práve ultimátne MS, ktoré sú na programe od 11. - 13. septembra.

    Atletika

    Atletika

      Noah Lyles a Gout Gout.
      Noah Lyles a Gout Gout.
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