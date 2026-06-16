    Švajčiarka ovládla preteky, ale svetový rekord neohrozila. Nestratila sa ani Gajanová

    Audrey Werrová zo Švajčiarka víťazí v Ostrave.
    Fotogaléria (28)
    Audrey Werrová zo Švajčiarka víťazí v Ostrave. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|16. jún 2026 o 19:46
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    Druhá bola Holanďanka Bolová.

    Zlatá tretra 2026

    Výsledky behu na 800 m žien:

    1.

    Audrey Werrová

    Švajčiarsko

    1:54,45 min

    2.

    Femke Broedersová Bolová

    Holandsko

    1:57,13 min

    3.

    Eloisa Coirová

    Taliansko

    1:58,59 min

    6.

    Gabriela Gajanová

    Slovensko

    1:59,05 min

    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová skončila šiesta v behu na 800 m na mítingu Zlatá tretra v Ostrave časom 1:59,05 s.

    Vyhrala Švajčiarka Audrey Werrová, svetový rekord Jarmily Kratochvílovej ale neohrozila. Zaostala za ním o 1,17 sekundy. Dosiahla však nový rekord mítingu 1:54,45 minúty.

    Jednoznačne zdolala Holanďankou Femke Broedersovú-Bolovú, ktorá po úspechoch v prekážkach skúša novú trať.

    VIDEO: Bolová po pretekoch

    Gajanová priznala, že jej výkon nebol bezchybný. Vyzdvihla predovšetkým svoju bojovnosť a elektrizujúcu atmosféru podujatia.

    Fotogaléria zo Zlatej tretry v Ostrave 2026
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu preteku na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke uprostred slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    28 fotografií
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová s národným rekordom v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Emma Zapletalová (vpravo) počas atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke vzadu zľava slovenská bežkyňa Lenka Kovačovicová odovzdáva štafetu Viktórii Forsterovej v behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská ženská štafeta 4x100 metrov, zľava Viktória Forsterová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Monika Weigertová počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör po dobehu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör sa teší z víťazstva v behu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová reaguje po behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Audrey Werro zo Švajčiarska oslavuje po víťazstve v behu na 800 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Audrey Werro zo Švajčiarska súťaží o víťazstvo v behu na 800 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Lurdes Gloria Manuel z Českej republiky sa usmieva po víťazstve v behu na 400 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Peter Bol z Austrálie oslavuje po víťazstve v behu na 1000 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov (vľavo), Gout Gout z Austrálie a Sinesipho Dambile z Južnej Afriky (vpravo) súťažia počas behu na 150 metrov mužov.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje spolu s Gout Gout z Austrálie po víťazstve v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov na atletickom mítingu Golden Spike v Ostrave v Českej republike.

    "Som spokojná, pretože som sa dokázala udržať v balíku a bojovať až do cieľa. Nebolo to síce úplne ideálne, ale som rada, ako to dopadlo. Štart v Ostrave je pre mňa aj pre môjho trénera vždy veľkým zážitkom," povedala po pretekoch.

    VIDEO: Gabriela Gajanová

    Gajanová bola v balíku aj s najlepšími ženami sveta, ktoré postupne útočia na svetový rekord Jarmily Kratochvílovej.

    "Je to niečo neskutočné. Veľmi sa z toho teším a je úžasné, že môžem byť súčasťou takýchto kvalitných pretekov, kde padajú podobné výkony," dodala.

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