Švajčiarka ovládla preteky, ale svetový rekord neohrozila. Nestratila sa ani Gajanová

Zlatá tretra 2026
Výsledky behu na 800 m žien:
1.
Audrey Werrová
Švajčiarsko
1:54,45 min
2.
Femke Broedersová Bolová
Holandsko
1:57,13 min
3.
Eloisa Coirová
Taliansko
1:58,59 min
6.
Gabriela Gajanová
Slovensko
1:59,05 min
Slovenská atlétka Gabriela Gajanová skončila šiesta v behu na 800 m na mítingu Zlatá tretra v Ostrave časom 1:59,05 s.
Vyhrala Švajčiarka Audrey Werrová, svetový rekord Jarmily Kratochvílovej ale neohrozila. Zaostala za ním o 1,17 sekundy. Dosiahla však nový rekord mítingu 1:54,45 minúty.
Jednoznačne zdolala Holanďankou Femke Broedersovú-Bolovú, ktorá po úspechoch v prekážkach skúša novú trať.
VIDEO: Bolová po pretekoch
Gajanová priznala, že jej výkon nebol bezchybný. Vyzdvihla predovšetkým svoju bojovnosť a elektrizujúcu atmosféru podujatia.
"Som spokojná, pretože som sa dokázala udržať v balíku a bojovať až do cieľa. Nebolo to síce úplne ideálne, ale som rada, ako to dopadlo. Štart v Ostrave je pre mňa aj pre môjho trénera vždy veľkým zážitkom," povedala po pretekoch.
VIDEO: Gabriela Gajanová
Gajanová bola v balíku aj s najlepšími ženami sveta, ktoré postupne útočia na svetový rekord Jarmily Kratochvílovej.
"Je to niečo neskutočné. Veľmi sa z toho teším a je úžasné, že môžem byť súčasťou takýchto kvalitných pretekov, kde padajú podobné výkony," dodala.