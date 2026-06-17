Bývalá majsterka sveta skolabovala počas podujatia. Bola určitý čas bez pulzu

Americkú atlétku Jenny Simpsonovú hospitalizovali po kolapse počas atletického podujatia v Severnej Karolíne. Informovali o tom organizátori podujatia Pop Up Miles v Raleighu.
Na sociálnej sieti uviedli, že počas utorkového podujatia došlo k „zdravotnému incidentu“, keď 39-ročná Simpsonová viedla skupinu bežcov na míľovej trati.
„Jenny dostáva vynikajúcu zdravotnú starostlivosť,“ zdôraznili organizátori vo vyhlásení. Portály Runner's World a LetsRun informovali, že bývalá majsterka sveta na 1500 m bola určitý čas bez pulzu.
Ten sa však podarilo obnoviť pomocou resuscitácie a defibrilátora ešte pred prevozom do nemocnice.
Simpsonová získala bronzovú medailu na 1500 m na OH 2016 v Riu de Janeiro a v roku 2011 sa stala majsterkou sveta v tejto disciplíne. Informovala agentúra AFP.