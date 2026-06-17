    Bývalá majsterka sveta skolabovala počas podujatia. Bola určitý čas bez pulzu

    Jenny Simpsonová
    Jenny Simpsonová (Autor: Track & Field Gazette)
    TASR|17. jún 2026 o 23:45
    ShareTweet0

    Na OH 2016 a v roku 2011 sa stala majsterkou sveta.

    Americkú atlétku Jenny Simpsonovú hospitalizovali po kolapse počas atletického podujatia v Severnej Karolíne. Informovali o tom organizátori podujatia Pop Up Miles v Raleighu.

    Na sociálnej sieti uviedli, že počas utorkového podujatia došlo k „zdravotnému incidentu“, keď 39-ročná Simpsonová viedla skupinu bežcov na míľovej trati.

    „Jenny dostáva vynikajúcu zdravotnú starostlivosť,“ zdôraznili organizátori vo vyhlásení. Portály Runner's World a LetsRun informovali, že bývalá majsterka sveta na 1500 m bola určitý čas bez pulzu.

    Ten sa však podarilo obnoviť pomocou resuscitácie a defibrilátora ešte pred prevozom do nemocnice.

    Simpsonová získala bronzovú medailu na 1500 m na OH 2016 v Riu de Janeiro a v roku 2011 sa stala majsterkou sveta v tejto disciplíne. Informovala agentúra AFP.

    Atletika

    Atletika

      Jenny Simpsonová
      Jenny Simpsonová
      Bývalá majsterka sveta skolabovala počas podujatia. Bola určitý čas bez pulzu
      st 23:45
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Bývalá majsterka sveta skolabovala počas podujatia. Bola určitý čas bez pulzu