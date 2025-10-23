Má jasný plán. Ledecká sa chce dostať na najbližší svetový šampionát

BRATISLAVA. Slovenská atlétka Daniela Ledecká plánuje v nadchádzajúcej sezóne štartovať aj v hale.
Primárne špecialistka na 400 m prek. sa pokúsi kvalifikovať na svetový šampionát do poľskej Torune na hladkej štvorstovke.
Zverenkyňa trénerka Kataríny Adlerovej má už istú miestenku na európsky šampionát v Birminghame, na vrchol sezóny pod holým nebom sa môže pripravovať v oveľa pokojnejšom režime, ako na MS v Tokiu, kde sa dostala do semifinále.
V hale na 400 m tento rok zabehla 52,71 a na majstrovstvách SR v Ostrave dokázala zdolať aj Emmu Zapletalovú.
„Prípravu na novú sezónu som odštartovala tento týždeň. Ako tradične vo Vysokých Tatrách. Všetko zatiaľ prebieha bez problémov,“ informovala Ledecká podľa Top Athletics.