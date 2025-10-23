Má jasný plán. Ledecká sa chce dostať na najbližší svetový šampionát

Daniela Ledecká.
Daniela Ledecká. (Autor: SOŇA MALÉTEROVÁ / SAZ)
TASR|23. okt 2025 o 16:18
Ledecká má už istú miestenku na európsky šampionát v Birminghame.

BRATISLAVA. Slovenská atlétka Daniela Ledecká plánuje v nadchádzajúcej sezóne štartovať aj v hale.

Primárne špecialistka na 400 m prek. sa pokúsi kvalifikovať na svetový šampionát do poľskej Torune na hladkej štvorstovke.

Zverenkyňa trénerka Kataríny Adlerovej má už istú miestenku na európsky šampionát v Birminghame, na vrchol sezóny pod holým nebom sa môže pripravovať v oveľa pokojnejšom režime, ako na MS v Tokiu, kde sa dostala do semifinále.

V hale na 400 m tento rok zabehla 52,71 a na majstrovstvách SR v Ostrave dokázala zdolať aj Emmu Zapletalovú.

„Prípravu na novú sezónu som odštartovala tento týždeň. Ako tradične vo Vysokých Tatrách. Všetko zatiaľ prebieha bez problémov,“ informovala Ledecká podľa Top Athletics.

