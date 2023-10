Na MS prekvapili zásnubami. Chodci Černý a Burzalová získali tituly majstrov Slovenska

Pre zverenca dua Roman Benčík – Ľuboš Machník v banskobystrickej Dukle to bol šiesty titul majstra SR v kariére.

Úradník, ktorý od marcovej Dudinskej päťdesiatky pauzoval pre zranenie a vynechal aj MS v Budapešti, bol so svojím návratom do súťažného kolotoča spokojný.

“Môj výkon vzhľadom na dlhý výpadok hodnotím pozitívne, ale nie je to čas, s ktorým by som bol extra spokojný,” uviedol Úradník pre portál atletika.sk.

Za Burzalovou skončila medzi ženami trojnásobná olympionička Mária Katerinka Czaková (46:59,16) a bronzovú medailu zavesili na krk Alžbete Ragasovej, tiež si zlepšila osobák – 47:37,60.

"Pre mňa to bol test z plnej prípravy,” povedala 35-ročná Czaková pre oficiálny web SAZ.

“Hanka začala rýchlejšie, no povedala som si, že to s ňou vyskúšam. Zistila som, že na také tempo ešte nemám natrénované. Cieľ bol 46:30 min, na takýto čas reálne mám a to je dobrý ukazovateľ v súvislosti s dvadsiatkou. Posunula som sa v rýchlostných pásmach, čo je fajn.”