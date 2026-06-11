ONLINE: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes, finále play-off NHL LIVE (5. zápas)

Hokejisti tímov Carolina Hurricanes a Vegas Golden Knights hrajú dnes v noci piaty zápas finále play-off zámorskej NHL.
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ONLINE PRENOS: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes (hokej, play-off NHL, finále, 5. zápas, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL Finále 2025/2026
12.06.2026 o 02:00
Carolina
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Vegas
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose z 5. finálového zápasu bojov o Stanleyho pohár medzi Carolinou Hurricanes a Vegas Golden Knights.
Finálová séria má zatiaľ veľmi vyrovnaný priebeh a stav je momentálne 2:2. Carolina skvelým comebackom v druhom zápase vyrovnala sériu prvýkrát a ešte lepší comeback predviedli v treťom dueli. Tam však po dvoch predĺženiach prehrala, no Vegas stratilo štvrté stretnutie 3:5 a tak už s istotou pôjde táto séria späť do Vegas.
Finálová séria má zatiaľ veľmi vyrovnaný priebeh a stav je momentálne 2:2. Carolina skvelým comebackom v druhom zápase vyrovnala sériu prvýkrát a ešte lepší comeback predviedli v treťom dueli. Tam však po dvoch predĺženiach prehrala, no Vegas stratilo štvrté stretnutie 3:5 a tak už s istotou pôjde táto séria späť do Vegas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.