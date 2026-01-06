Bratom môžeme len závidieť, Čechom pomohlo potľapkanie po zadku (power ranking)

MS do 20 rokov v USA už vyvrcholili. Zlato získali Švédi, striebro Česi a bronz Kanada.
V záverečnom rebríčku síl sú Slováci na ôsmom mieste, zdola hľadia na Čechov, ktorí hája druhú priečku.
"Trochu závidíme našim veľkým bratom," glosuje IIHF pri popise Slovenska.
Zatiaľ čo Slováci už boli naspäť doma alebo vo svojich kluboch, Česi hrali dôležité zápasy.
Ich výkonnosť v juniorskej vekovej kategórii sa nedá porovnať s tou slovenskou. Štyrikrát za sebou berú medailu a neboli ďaleko od zlata.
V porovnaní s nimi máme my v ére samostatnosti dva bronzy, naposledy z roku 2015.
Čechom je čo závidieť. Svojím herným prejavom sú za posledných päť rokov najviac dekorovaným tímom - získali dve striebra a dva bronzy.
Svojimi výkonmi si získali mnoho sympatizantov a aj napriek finálovej prehre 2:4 so Švédskom sa nemajú za čo hanbiť.
Česi odštartovali svoju púť turnajom prehrou s Kanadou 5:7. Odvtedy však ani raz neprehrali, narazili až vo finále.
Divoký súboj v základnej skupine priniesol viacero kontroverzií. Kanaďania nepodali Čechom ruky a nešportové správanie predviedol aj samotný kapitán "javorových listov" Porter Martone.
Po záverečnom góle stretnutia do prázdnej brány potľapkal po zadku jedného z českých hráčov a vyslúžil si dvojminútový trest.
"Neukázal žiaden rešpekt. Je kapitán a toto do hokeja nepatrí," hovoril po stretnutí český kapitán Petr Sikora.
Čechom tento duel dodal do turnaja vzpruhu a v rebríčku to okomentovala aj IIHF:
"Keď nás potľapkáte, dejú sa dobré veci."
VIDEO: Porter Martone a jeho nešportové správanie proti Česku
Už dosť nabité súboje Kanady s Českom tak nabrali ešte vyšší level. Naši západní susedia pokračovali v turnaji dobrými výkonmi a revanšovali sa tým najlepším spôsobom.
V semifinále ukončili kanadské nádeje na zlato, vyhrali 6:4 a do finále postúpili namiesto "javorových listov" oni.
Kanade tak ostal len boj o bronz. Ten vyhrali nad Fínskom v pomere 6:3, ale nebola z nich cítiť radosť.
V záverečnom rebríčku síl tak obsadili tretie miesto. Celý power ranking korešponduje s finálnym umiestnením mužstiev.
Vládnu mu Švédi. Tí prešli turnajom bez akejkoľvek straty. Začali ho výhrou 3:2 nad Slovenskom, ukončili pomerom 4:2 s Českom.
Najbližšie k zaváhaniu boli v semifinále proti Fínom, ale nakoniec sa tešili 4:3 po nájazdoch.
"Keď stále vyhrávate, nemôžete prehrať," znel ich popis v rebríčku síl.
Na opačnom póle sú Dáni, ktorí sa s elitou lúčia a nahradí ich Nórsko. IIHF aj pri nich glosovala:
"Zohrejte nám naše miesto, Nóri!"