    Nemecko hlási veľkú posilu z NHL. Útočník priletel tesne pred MS

    Lukas Reichel. (Autor: lukasreichel44/ instagram)
    TASR|14. máj 2026 o 15:02
    Dvadsaťtriročný útočník priletel na poslednú chvíľu a je pripravený zasiahnuť.

    Lukas Reichel je ďalšou zámorskou posilou nemeckej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Šampionát odštartuje už v piatok.

    Dvadsaťtriročný útočník pristál vo štvrtok v Zürichu a je pripravený na úvodný zápas A-skupiny proti olympijským bronzovým medailistom z Fínska o 16.20 h.

    „Sme presvedčení, že do našej hry môže pridať ďalšiu vrstvu kvality,“ citovala agentúra DPA hlavného trénera Harolda Kreisa.

    Miesto v kádri mu uvoľnil Dominik Bokk z Kolína, ktorý odcestoval domov.

    Reichel mal hektickú sezónu v zámorí, keďže bol súčasťou dvoch trejdov a zahral si až za päť tímov.

    Ročník odštartoval v Chicagu, ktoré ho v októbri vymenilo do Vancouveru, odkiaľ v marci putoval do Bostonu.

    V základnej časti NHL odohral 29 zápasov a nazbieral osem bodov (3+5). Za Bruins si zahral aj play off, no nastúpil len na jeden duel bez bodu.

    Okrem toho pôsobil aj na farme Vancouveru v Abbotsforde a na farme Bostonu v Providence. V AHL odohral 27 zápasov a získal 19 bodov (7+12).

    Pôvodne nemal štartovať na MS, keďže v zámorí nemal kontrakt na nasledujúcu sezónu, ale ten nakoniec stihol podpísať pred začiatkom šampionátu.

    Nemecký hokejový zväz to oznámil bez uvedenia konkrétneho klubu.

    Reichel má za sebou štyri majstrovstvá sveta s bilanciou 22 zápasov, 8 gólov a 14 asistencií.

    Na zimnej olympiáde odohral päť zápasov a získal tri body (2+1). Vo štvrťfinále proti Slovensku (2:6) zaznamenal gól a asistenciu.

    Nemci majú na súpiske okrem neho troch hráčov z NHL – Philippa Grubauera, Moritza Seidera a Joshuu Samanského.

