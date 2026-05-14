Nemecko hlási veľkú posilu z NHL. Útočník priletel tesne pred MS

Lukas Reichel je ďalšou zámorskou posilou nemeckej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Šampionát odštartuje už v piatok.
Dvadsaťtriročný útočník pristál vo štvrtok v Zürichu a je pripravený na úvodný zápas A-skupiny proti olympijským bronzovým medailistom z Fínska o 16.20 h.
„Sme presvedčení, že do našej hry môže pridať ďalšiu vrstvu kvality,“ citovala agentúra DPA hlavného trénera Harolda Kreisa.
Miesto v kádri mu uvoľnil Dominik Bokk z Kolína, ktorý odcestoval domov.
Reichel mal hektickú sezónu v zámorí, keďže bol súčasťou dvoch trejdov a zahral si až za päť tímov.
Ročník odštartoval v Chicagu, ktoré ho v októbri vymenilo do Vancouveru, odkiaľ v marci putoval do Bostonu.
V základnej časti NHL odohral 29 zápasov a nazbieral osem bodov (3+5). Za Bruins si zahral aj play off, no nastúpil len na jeden duel bez bodu.
Okrem toho pôsobil aj na farme Vancouveru v Abbotsforde a na farme Bostonu v Providence. V AHL odohral 27 zápasov a získal 19 bodov (7+12).
Pôvodne nemal štartovať na MS, keďže v zámorí nemal kontrakt na nasledujúcu sezónu, ale ten nakoniec stihol podpísať pred začiatkom šampionátu.
Nemecký hokejový zväz to oznámil bez uvedenia konkrétneho klubu.
Reichel má za sebou štyri majstrovstvá sveta s bilanciou 22 zápasov, 8 gólov a 14 asistencií.
Na zimnej olympiáde odohral päť zápasov a získal tri body (2+1). Vo štvrťfinále proti Slovensku (2:6) zaznamenal gól a asistenciu.
Nemci majú na súpiske okrem neho troch hráčov z NHL – Philippa Grubauera, Moritza Seidera a Joshuu Samanského.