    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Sledujte na Joj Šport
    Joj Šport

    Švédi ohlásili ďalšiu posilu na MS. Na poslednú chvíľu príde útočník Philadelphie

    Brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko) a Carl Grundström (Švédsko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko) a Carl Grundström (Švédsko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko. (Autor: TASR)
    TASR|14. máj 2026 o 17:55
    Švédsku hokejovú reprezentáciu posilní na MS vo Švajčiarsku aj útočník Carl Grundström z Philadelphie Flyers.

    Dvadsaťosemročný krídelník bude už jedenástym hráčom z NHL vo výbere „troch koruniek“.

    Grundström naposledy reprezentoval svoju krajinu na MS 2024 v Prahe a Ostrave, kde získal bronzovú medailu.

    Celkovo sa predstaví na svojom štvrtom svetovom šampionáte. V tejto sezóne odohral za Philadelphiu 47 zápasov v základnej časti, v ktorých zaznamenal 13 bodov za deväť gólov a štyri asistencie.

    V play off si pripísal tri štarty so ziskom asistencie. Jeho príchod znamená, že reprezentačný tím musel pred štartom MS opustiť Isac Hedqvist z Luley, informoval web Švédskeho hokejového zväzu.

    Severania vstúpia do šampionátu v piatok o 16.20 h duelom s Kanadou, v základnej B-skupine vo Fribourgu sa stretnú aj so Slovenskom (26. mája o 16.20).

    Program Švédska na MS v hokeji 2026

    Joj Šport
    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Domov»MS v hokeji 2026»Švédi ohlásili ďalšiu posilu na MS. Na poslednú chvíľu príde útočník Philadelphie