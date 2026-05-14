Švédi ohlásili ďalšiu posilu na MS. Na poslednú chvíľu príde útočník Philadelphie

Švédsku hokejovú reprezentáciu posilní na MS vo Švajčiarsku aj útočník Carl Grundström z Philadelphie Flyers.
Dvadsaťosemročný krídelník bude už jedenástym hráčom z NHL vo výbere „troch koruniek“.
Grundström naposledy reprezentoval svoju krajinu na MS 2024 v Prahe a Ostrave, kde získal bronzovú medailu.
Celkovo sa predstaví na svojom štvrtom svetovom šampionáte. V tejto sezóne odohral za Philadelphiu 47 zápasov v základnej časti, v ktorých zaznamenal 13 bodov za deväť gólov a štyri asistencie.
V play off si pripísal tri štarty so ziskom asistencie. Jeho príchod znamená, že reprezentačný tím musel pred štartom MS opustiť Isac Hedqvist z Luley, informoval web Švédskeho hokejového zväzu.
Severania vstúpia do šampionátu v piatok o 16.20 h duelom s Kanadou, v základnej B-skupine vo Fribourgu sa stretnú aj so Slovenskom (26. mája o 16.20).
Program Švédska na MS v hokeji 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B