Striebro sa leskne nádherne. Česi plačú, ale môžu byť hrdí, hrali s bojovnosťou leva

Česká túžba po juniorskom zlate ostáva aj v tomto roku nenaplnená. Opäť boli veľmi blízko, opäť sa musia uspokojiť s inou medailou.
V boji o zlato na MS v hokeji do 20 rokov 2026 podľahli Švédsku 2:4. S „troma korunkami“ odohrali férový boj a v závere ukázali veľkú chuť vyhrať.
Triumfovať sa im však nepodarilo. Hráči s levom na hrudi sa však nemajú za čo hanbiť, s bojovnosťou leva reprezentovali ukážkovo a môžu byť na svoje výkony hrdí.
"Striebro sa leskne nádherne," hovoril po finálovom stretnutí komentátor Robert Záruba. "S tým záverom ešte viac, ako keby sme sledovali ľahkú cestu Švédov za zlatom. Bola to čestná prehra s najlepším tímom, akému sme na turnaji čelili."
Z Minnesoty môžu Česi letieť s hlavou hore. Po skvelom turnaji to vníma aj kapitán Petr Sikora, ktorý v prvom pozápasovom rozhovore plný emócií zdôraznil, že je na všetkých pyšný.
Českí hokejisti do 20 rokov bojovali na svetovom šampionáte o medailu už piatykrát za sebou. Po štvrtom mieste v roku 2022 získali cenný kov štyrikrát v rade. Najprv striebro, po ňom dva bronzy a tentokrát, v roku 2026, opäť striebro.
Sú jediným tímom, ktorý získal medailu z každého z posledných štyroch šampionátov.
Za štyri roky majú dvakrát viac medailí ako Slovensko v celom období samostatnosti. Naši hráči vybojovali z MSJ dva bronzy.
Naši západní susedia sa naučili vyhrávať. Mladá generácia ukazuje už roky okrem skvelého hokejového talentu hlavne bojovnosť, chuť a tímovosť. Jasne dáva najavo, že vo svetovom hokeji patrí medzi elitu.
Švédi hrali ako muži proti juniorom
Samotný finálový zápas priniesol atraktívny súboj, v ktorom mali prevahu "tri korunky".
Prvý gól finále MS U20 videli diváci v 15. minúte. Kapitán Švédov Berglund sa v oslabení chopil puku a po skvelej individuálnej akcii našiel Juustovaaru, ktorý pred prázdnou bránou neváhal.
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko
Na 2:0 Švédi zvýšili po presilovkom tlaku. K puku sa dostal osamotený Eklund, pre ktorého to bol jednoduchý gól. Pohotovo zakončil a Oršulák nemal šancu.
Spolukomentátor ČT Milan Antoš okamžite zhodnotil, že takéto zakončenie sa nedá brániť.
Česi sa v ďalších minútach pokúšali dostať do priestoru pred bránou Härenstama, ale márne. Dobýjanie švédskej brány bolo pre výber Patrika Augustu ťažkým orieškom.
"Švédi hrali lepšie ako my hneď od začiatku," hovoril tréner Česka. "Nohy nám nešli a duel s Kanadou nám zobral veľa energie, tej fyzickej, ale aj mentálnej."
Ofenzívne ladený tím strelil na turnaji iba raz menej ako štyri góly.
Švédi sa na nich pripravili výborne, blokovali strelecké pokusy a aj preto po druhej tretine viedli na strely jasne 28:11. Miestami to vyzeralo ako súboj juniorov proti skúsenému výberu mužov. Severania zvládali priebeh zápasu ukážkovo.
"Ťažko sa tam dostáva, musíme sa zlepšiť. Ak chceme vyhrať, do tretej tretiny musíme nastúpiť úplne inak," hodnotil priebeh stretnutia po druhej časti hry obranca Tomáš Galvas.
"Zatiaľ je to pre nás zlý zápas. Potrebujeme sa zlepšiť a dúfať, že to tam padne. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme to otočili."
Namiesto kontaktného gólu však prišiel tretí zásah Švédska. Po výbornej strele sa radoval Boumedienne.
Žluté nebesá, páli Kubiesa, kričal Záruba
Česi však bojovali. So Švédmi, ale aj s vlastnými silami. Dobrým tlakom sa snažili vznietiť aspoň iskru nádeje.
"Naši mladíci dávajú do tretej tretiny obrovské úsilie, ale je vidno, že im už nohy nejazdia a síl už veľa neostáva," hodnotil snahy mladých Čechov komentátor Záruba.
V nohách mali stále náročné semifinále s Kanadou. Oddychovali o pár hodín menej ako Švédi.
Gólového výkriku sa však dočkali. V záverečnej hre bez brankára sa presadil po strele z prvej Adam Jiříček, ktorého direktoriát turnaja zvolil za najlepšieho obrancu turnaja.
"Bolo to náročné, nehrali sme dobre už od začiatku a vždy sme boli o krok pozadu," hodnotil Jiříček.
Po jeho góle ostávali do konca tretej tretiny ešte dve minúty a 24 sekúnd.
Česi sa opäť dostali do hry bez brankára a 24 sekúnd pred koncom udreli aj druhýkrát. Tentokrát pálil bez prípravy Matej Kubiesa.
"Žlutá nebesá a páli Kubiesa," kričal Robert Záruba. "Nádej žije, je tenká, balansuje na hrane, ale ešte stále je tu možnosť."
Zázrak sa však nekonal. Česi sa pokúsili skórovať v hre bez brankára aj tretíkrát. Švédi však poslali puk z pásma a gólový hrdina Kubiesa sa pošmykol, spadol a Stenberg dokázal poslať puk do prázdnej brány.
Česko malo výborný záver, v tretej tretine Švédov prestrieľalo 18:7, ale budúci majstri sveta odohrali vynikajúci zápas a spečatili tak svoj dominantný turnaj aj siedmym víťazstvom. Na šampionáte ani raz nezaváhali.
Vyriešili kanadský problém, ale neporadili si s tým švédskym
"Chýbali nám sily. Bolo to veľmi ťažké," hovoril po stretnutí kapitán Petr Sikora. "Je to obrovská škoda, boli sme vyčerpaní. Na konci sme našli posledné sily, ale už to nevyšlo. Chytili sme druhý dych, bohužiaľ už bolo neskoro."
Švédi sa radovali, Česi plakali. Zlato im ušlo aj tentokrát.
"Keď už sme po rokoch vyriešili kanadský problém, boli tu Švédi, na ktorých sme nedokázali nič vymyslieť," hovoril po záverečnom klaksóne Robert Záruba, ktorý vzdal Švédom absolutórium za výborný výkon.
"Švédi predviedli perfektný výkon na celom turnaji, ale ja som pyšný na svojich chlapcov," hodnotil duel Vladimír Dravecký, ktorý je pôvodom Slovák a v minulosti hral aj za našu reprezentáciu. Väčšinu finálového stretnutia presedel na lavičke, ale v závere sa dostal aj do powerplay bez brankára.
"Snažil som sa pomôcť mužstvu, ako sa dalo. Stále som veril, nechcel som sa vzdať do poslednej sekundy. Som na nich pyšný. To, čo sme dokázali, je obrovský úspech.
Pôsobili sme ako obrovský celok, ktorý držal spolu. Boli sme ako rodina a som rád, že si s niektorými budem môcť zahrať aj o rok.“
Švédi sa dočkali po 14 rokoch, nastal čas na zlato
Švédi sa stali juniorskými majstrami sveta tretíkrát v histórii. Cestu za titulom odštartovali výhrou 3:2 proti Slovensku.
„Je to neskutočné a šialené. Bol čas na zlato a my sme ho získali,“ tešil sa jeden z najlepších hráčov turnaja Anton Frondell.
„Táto skupina je fantastická, sme jedna veľká rodina. Je to dôležité, ak chcete vyhrávať. Nebolo to o individuálnych góloch, bolo to len o zlatej medaile.“
Severania získali zlato naposledy v roku 2012, predtým až v roku 1981. Okrem toho majú na konte 12 strieborných a sedem bronzových medailí.
V posledných rokoch patrili k tým najlepším, ale zlato im vždy unikalo. Od toho posledného získali šesť rôznych medailí.
Česi mohli získať zlato takisto tretíkrát a to až po 25 rokoch. Ich dva triumfy prišli v rokoch 2000 a 2001.
Tentokrát však český hráč vôbec prvýkrát odišiel s cenou pre najužitočnejšieho hráča turnaja. V roku 2026 sa ním stal útočník Vojtěch Čihař, ktorý zaznamenal dvanásť bodov (4+8).
"Som za to rád, ale radšej by som mal zlatú medailu. Môj osobný úspech ide na konto všetkých hráčov, pretože bez nich by som to nezvládol," povedal Čihař.
Naši bratia získali už štvrtú medailu za sebou. Ani raz to síce nebolo zlato, ale ich herným prejavom a bojovnosťou potvrdzujú, že patria medzi najlepších.
Teraz sú po finálovej prehre síce sklamaní, ale v rozhovoroch viackrát zaznelo, že sú na seba hrdí a pyšní. Majú byť na čo.