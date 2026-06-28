    Kolumbia
    Kolumbia
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Skupina K
    0 - 0
    Portugalsko
    Portugalsko
    PrehľadOnline prenosSumárFotogalériaOfsajd

    Expertov pobúril milimetrový ofsajd. Zbavte sa videa, ničí futbal, rozčuľoval sa Rooney

    Futbalisti Kolumbie počas zápasu s Portugalskom.
    Fotogaléria (45)
    Futbalisti Kolumbie počas zápasu s Portugalskom. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|28. jún 2026 o 07:28
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    Dramatický duel mohol priniesť aspoň jeden gól, no videorozhodca bol proti.

    Neuznaný gól Kolumbie pri bezgólovej remíze s Portugalskom na majstrovstvách sveta pre ofsajd o samotnú špičku kopačky pobúril expertov BBC.

    Bývalý anglický útočník Wayne Rooney vyhlásil, že futbal by sa mal zbaviť videorozhodcu, pretože ničí hru.

    Davinson Sánchez sa radoval zbytočne, jeho hlavička v nadstavenom čase napokon neplatila.

    Oba tímy už mali postup zo skupiny K istý. Kolumbia si udržala prvé miesto a v osemfinále nastúpi proti Ghane, druhé Portugalsko sa stretne s Chorvátskom.

    Dramatický duel mohol priniesť aspoň jeden gól, no videorozhodca bol proti. Grafické znázornenie ukázalo, že dôvodom bola len nepatrne „vyčnievajúca“ špička kopačky.

    „VAR ničí futbal, jednoducho sa ho zbavte. Toto nie je ofsajd a je mi jedno, čo mi hovoria alebo aké informácie mi dávajú. Toto jednoducho nemôže byť ofsajd.

    Rafael Leão je bližšie k bránke. Predstavte si, že by tento neuznaný gól rozhodol o tom, či Kolumbia postúpi do ďalšieho kola alebo nie,“ rozčuľoval sa Rooney v štúdiu.

    Hlavou krútil aj ďalší expert. „Som z toho ohromený, myslel som si, že Rafael Leão tam zostal,“ pridal sa bývalý anglický obranca Stephen Warnock.

    Fotogaléria zo zápasu Kolumbia - Portugalsko na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    Portugal's Cristiano Ronaldo (7) embraces Samu Costa (24) after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal's Joao Cancelo (20) sits on the pitch after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Deiver Machado (22) prays after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal goalkeeper Diogo Costa (1) greets Pedro Neto after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    45 fotografií
    Portugal's Cristiano Ronaldo (7) waves after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts with teammate Renato Veiga (13) following during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Pedro Neto (18) reacts with Colombia's Deiver Machado (22) during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) waves after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) embraces Samu Costa (24) after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) waves after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jhon Lucumi (3) gestures to fans following the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Renato Veiga (13) reacts following the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia fans react during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombian fans react following the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. 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(AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal goalkeeper Diogo Costa (1) reacts with teammate Renato Veiga (13) during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Pedro Neto (18) cools down during a hydration break during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Suarez (25) shoots against Portugal's Renato Veiga (13) during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Richard Rios (6) challenges for the ball with Portugal's Vitinha (23) during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Suarez (25) takes a shot on goal a sPortugal's Renato Veiga (13) reacts during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal goalkeeper Diogo Costa (1) makes a save during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. 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(AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Bruno Fernandes (8) challenges for the ball with Colombia's James Rodriguez (10) and Jefferson Lerma (16) during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) attempts a shot on goal as Colombia goalkeeper Camilo Vargas (12) reacts during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts after missing a chance during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. 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(AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Ruben Dias (3) and Colombia's Jhon Cordoba (9) battle for the ball during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Deiver Machado (22) and Portugal's Joao Neves (15) battle for the ball during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jhon Arias (11) gestures to referee Alireza Faghani during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Nuno Mendes (25) and Colombia's Jhon Arias (11) battle for the ball during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jhon Lucumi (3) and Portugal's Bruno Fernandes (8) react during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) leads his players onto the field for the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Kolumbia vyslala v zápase 24 striel, čo je najviac v histórii majstrovstiev sveta od roku 1966. Ani jedna však neskončila v sieti.

    „Brankárovi Portugalska Diogovi Costovi musíme vzdať veľké uznanie, predviedol niekoľko fantastických zákrokov. Myslím si, že to bola jedna z najlepších bezgólových remíz, aké som kedy videl,“ povedal Rooney.

    „Vynikajúci zápas s množstvom kvalitných momentov. Bolo skvelé to sledovať. Gól síce nepadol, ale panovala tam neuveriteľná atmosféra,“ zhodnotil Warnock duel v Miami.

    Pre Kolumbiu to bola v jej 25. zápase na majstrovstvách sveta vôbec prvá bezgólová remíza.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    3
    2
    1
    0
    4:1
    7
    R
    V
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    3
    1
    2
    0
    6:1
    5
    R
    V
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    V
    P
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    3
    0
    0
    3
    2:11
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 17

    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    0 - 2
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    2 - 1
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    3 - 1
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    0 - 0
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    3 - 3
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    1 - 3
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Messimu sa to nestalo 20 rokov, aj tak čaroval. Ako reagoval Ronaldo?
    Pavol Spáldnes 09:24
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Messimu sa to nestalo 20 rokov, aj tak čaroval. Ako reagoval Ronaldo?
    Pavol Spáldnes 09:24
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