Expertov pobúril milimetrový ofsajd. Zbavte sa videa, ničí futbal, rozčuľoval sa Rooney

Neuznaný gól Kolumbie pri bezgólovej remíze s Portugalskom na majstrovstvách sveta pre ofsajd o samotnú špičku kopačky pobúril expertov BBC.
Bývalý anglický útočník Wayne Rooney vyhlásil, že futbal by sa mal zbaviť videorozhodcu, pretože ničí hru.
Davinson Sánchez sa radoval zbytočne, jeho hlavička v nadstavenom čase napokon neplatila.
Oba tímy už mali postup zo skupiny K istý. Kolumbia si udržala prvé miesto a v osemfinále nastúpi proti Ghane, druhé Portugalsko sa stretne s Chorvátskom.
Dramatický duel mohol priniesť aspoň jeden gól, no videorozhodca bol proti. Grafické znázornenie ukázalo, že dôvodom bola len nepatrne „vyčnievajúca“ špička kopačky.
„VAR ničí futbal, jednoducho sa ho zbavte. Toto nie je ofsajd a je mi jedno, čo mi hovoria alebo aké informácie mi dávajú. Toto jednoducho nemôže byť ofsajd.
Rafael Leão je bližšie k bránke. Predstavte si, že by tento neuznaný gól rozhodol o tom, či Kolumbia postúpi do ďalšieho kola alebo nie,“ rozčuľoval sa Rooney v štúdiu.
Hlavou krútil aj ďalší expert. „Som z toho ohromený, myslel som si, že Rafael Leão tam zostal,“ pridal sa bývalý anglický obranca Stephen Warnock.
Kolumbia vyslala v zápase 24 striel, čo je najviac v histórii majstrovstiev sveta od roku 1966. Ani jedna však neskončila v sieti.
„Brankárovi Portugalska Diogovi Costovi musíme vzdať veľké uznanie, predviedol niekoľko fantastických zákrokov. Myslím si, že to bola jedna z najlepších bezgólových remíz, aké som kedy videl,“ povedal Rooney.
„Vynikajúci zápas s množstvom kvalitných momentov. Bolo skvelé to sledovať. Gól síce nepadol, ale panovala tam neuveriteľná atmosféra,“ zhodnotil Warnock duel v Miami.
Pre Kolumbiu to bola v jej 25. zápase na majstrovstvách sveta vôbec prvá bezgólová remíza.
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