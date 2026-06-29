Slafkovský prišiel o skúseného spoluhráča. Ikona Montrealu opúšťa klub po 14 rokoch

Klub zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks získal skúseného útočníka Brendana Gallaghera z Montrealu Canadiens výmenou za zatiaľ nešpecifikované budúce vyrovnanie.
Montreal si zároveň ponechá polovicu z hráčovho platu vo výške 6,5 milióna amerických dolárov v poslednom roku jeho kontraktu.
Tridsaťštyriročný Gallagher strávil celú doterajšiu 14-ročnú kariéru v drese Canadiens a bol najdlhšie slúžiacim hráčom klubu i miláčikom fanúšikov.
V uplynulej sezóne odohral 77 zápasov základnej časti, v ktorých zaznamenal 23 bodov (7+16). V play off pridal gól v troch dueloch, Montreal napokon postúpil až do finále Východnej konferencie.
Rodák z Edmontonu vstupuje do záverečnej sezóny šesťročnej zmluvy v hodnote 39 miliónov dolárov. Montreal si ho vybral v drafte NHL 2010 až v 5. kole zo 147. miesta. V profilige odohral 911 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 487 bodov (246+241).
Dvakrát pokoril hranicu 30 presných zásahov v sezóne a v ročníku 2017/2018 dosiahol osobné maximum 54 bodov. Skúsený veterán po uplynulej sezóne sám požiadal vedenie o výmenu, keďže jeho herný čas na ľade klesal.
Gallagher pomohol Montrealu k postupu do finále Stanleyho pohára v roku 2021 a dvakrát sa s tímom predstavil aj vo finále Východnej konferencie (2014 a 2026). V roku 2016 získal s reprezentáciou Kanady titul majstra sveta, pripomenul portál TSN.