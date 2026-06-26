    Ekvádor
    Ekvádor
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina E
    2 - 1
    1:1
    Nemecko
    Nemecko
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    Nemecké obavy: Takto vypadneme. Prestaňte už s takýmito nezmyslami, reagoval šéf

    Tréner Nemcov Julian Nagelsmann.
    Fotogaléria (30)
    Tréner Nemcov Julian Nagelsmann. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|26. jún 2026 o 06:42
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    Takmer mu odkopol hlavu. Verdikt bol vtip.

    Ešte pár sekúnd po záverečnom hvizde sa zdalo, akoby Ekvádor práve získal titul majstrov sveta. Fanúšikovia plakali od radosti, hráči sa váľali po trávniku a objímali sa.

    Najväčšiu eufóriu však prežíval nízky muž s dlhými vlasmi na lavičke. Argentínsky tréner v službách Ekvádoru Sebastián Beccacece lietal v tranze od jedného hráča k druhému, skákal asistentom do náručia a napokon sa vyšplhal až na tribúnu za svojimi najbližšími.

    Jeho tím totiž dokázal niečo, čomu po prvých dvoch zápasoch veril len málokto.

    „Nie je dôležité, čo to znamená pre mňa. Toto je pre ľudí. Postup vybojovali hráči, oni ho darovali našim fanúšikom. Nech teraz oslavujú a užívajú si tento moment,“ povedal dojatý Beccacece podľa fifa.com.

    Ekvádor v záverečnom stretnutí skupinovej fázy MS 2026 zdolal favorizované Nemecko 2:1. Outsider otočil nepriaznivý vývoj a postúpil do šestnásťfinále.

    Fotogaléria zo zápasu Ekvádor - Nemecko na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Ekvádorčan John Yeboah (v strede) bojuje o loptu s Jamalom Musialom (10) a Davidom Raumom z Nemecka počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.
    Nemeckému brankárovi Manuelovi Neuerovi (1) strelil gól Nilson Angulo (20) z Ekvádoru počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.
    Nilson Angulo z Ekvádoru (dole) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.
    Nilson Angulo z Ekvádoru oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.
    30 fotografií
    Nilson Angulo z Ekvádoru oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Nemecký brankár Manuel Neuer nedokázal zneškodniť strelu Nilsona Angula z Ekvádoru, ktorý tak strelil prvý gól svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje po strelení prvého gólu svojho tímu proti Ekvádoru počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Ekvádorčan Moisés Caicedo (vľavo) a Nemec David Raum bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Brankár Ekvádoru Hernán Galíndez (1) sa obzerá, zatiaľ čo Leroy Sané (19) strieľa úvodný gól počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Nilson Angulo z Ekvádoru (20) oslavuje svoj gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku.Nilson Angulo z Ekvádoru (20) oslavuje svoj gól počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku v East Rutherforde.Nilson Angulo z Ekvádoru (20) oslavuje strelenie svojho gólu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku.Nemecký brankár Manuel Neuer (1) inkasuje gól od Nilsona Angula (20) z Ekvádoru počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Aleksandar Pavlović (5) z Nemecka a Pedro Vite z Ekvádoru bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta v East Rutherforde.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól spolu s Florianom Wirtzom (17) počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru v East Rutherforde.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru v East Rutherforde.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru v East Rutherforde. Nilson Angulo z Ekvádoru oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje svoj gól počas zápasu skupiny E majstrovstiev sveta proti Ekvádoru vo futbale v East Rutherforde.Ekvádorčan Nilson Angulo (vpravo) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Nemecku počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Leroy Sané (19) z Nemecka oslavuje po strelení svojho prvého gólu proti Ekvádoru počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta.Ekvádorčan Moisés Caicedo (vľavo) a Nemec David Raum bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta v East Rutherforde.Brankár Ekvádoru Hernán Galíndez (vľavo) sa obzerá, zatiaľ čo nemecký Leroy Sané (vpravo hore) strieľa úvodný gól počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Leroy Sané z Nemecka oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Rozhodcovia pózujú na fotografovanie pred futbalovým zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom v East Rutherforde.Leroy Sané z Nemecka oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Ekvádorský tím pózuje na skupinovej fotografii pred zápasom skupiny E majstrovstiev sveta proti Nemecku v East Rutherforde.Hráči Ekvádoru spievajú svoju štátnu hymnu pred zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom v East Rutherforde.Nemecká a ekvádorská štátna vlajka sú vystavené pred futbalovým zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom.Nemeckí hráči pózujú na tímovej fotografii pred futbalovým zápasom skupiny E majstrovstiev sveta medzi Ekvádorom a Nemeckom v East Rutherforde.

    Takmer odkopol hlavu

    Po úvodnej prehre s Pobrežím Slonoviny (0:1) a remíze s Curaçaom (0:0) mal na konte jediný bod a ani jeden strelený gól. Na postup potreboval zdolať už istého víťaza skupiny.

    Podarilo sa mu to vo veľkom štýle.

    Nilson Angulo a Gonzalo Plata otočili skóre po kontroverznom úvodnom góle Leroya Saného. Ekvádor zažiaril v najťažšej možnej chvíli, ukázal obrovské srdce a v úplnom závere si zabezpečil postup ako jeden z ôsmich najlepších tímov z tretích miest. Hrdinský a podľa priebehu zápasu úplne zaslúžený triumf.

    Na štadióne MetLife, zaplavenom žltými farbami ekvádorských fanúšikov, vypukla po záverečnom hvizde eufória.

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    Cenná lekcia

    „Na tento okamih sme sa tešili ešte pred začiatkom majstrovstiev sveta. Dnes to však chutí inak, pretože sme sa v prvých dvoch zápasoch veľmi trápili. Možno je to takto ešte lepšie," vravel hrdina postupu Gonzalo Plata.

    "Bola to pre nás cenná lekcia a do vyraďovacej fázy vstúpime ešte hladnejší po úspechu. Tento tím si nesmierne verí. Máme 26 hráčov, ktorí odovzdajú pre Ekvádor úplne všetko."

    VIDEO: Gól Nemecka na 1:0

    "Naši fanúšikovia zaplnili štadióny všade, kam sme prišli, a všade nám vytvorili pocit domáceho prostredia. Tento postup si zaslúžia viac než ktokoľvek iný. Urobili pre nás maximum, veľmi nám pomohli a dodali nám motiváciu,“ dodal Plata.

    Kontroverzný začiatok

    Keďže Nemecko malo ešte pred úvodným výkopom istý postup do šestnásťfinále aj prvenstvo v skupine, prehra preň nemala žiadne tabuľkové následky. Napriek tomu výkon mužstva Juliana Nagelsmanna vyvolal doma veľké obavy.

    Ekvádor – Nemecko 2:1 (1:1)

    Góly: 9. Angulo, 77. Plata - 2. Sane.

    Rozhodovali: Pensová - Mayová, Nesbittová (všetky USA), ŽK: Hincapie, Franco, Plata - Pavlovič

    Diváci: 80.663

    Ekvádor: Galindez – Franco (64. Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (71. Estupiňan) – Yeboah (85. Torres), Vite, M. Caicedo, Angulo (85. J. Caicedo) – Plata, E. Valencia (64. Rodriguez)

    Nemecko: Neuer – Kimmich (60. Thiaw), Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha (65. Beier), Pavlovič (46. Stiller) – Sane, Musiala, Wirtz (73. Gross) – Havertz (60. Undav)

    „Takto čoskoro vypadneme!“ napísal denník Bild, podľa ktorého Nemci pôsobili nervózne, robili množstvo chýb a často boli nekoncentrovaní.

    Pritom začiatok bol ideálny. Už po dvoch minútach otvoril skóre Leroy Sané.

    Lenže gól zrejme nemal platiť. Aleksandar Pavlović pri súboji zdvihol nohu príliš vysoko a zasiahol Pedra Viteho do hlavy. Ekvádorský stredopoliar zostal ležať na trávniku so skrivenou tvárou od bolesti, jeho spoluhráči okamžite protestovali, no rozhodkyňa Tori Penso dala jasne najavo, že svoje rozhodnutie meniť nebude. Nezasiahol ani VAR.

    „Nevysvetliteľné: Najväčší rozhodcovský prešľap doterajšieho priebehu majstrovstiev sveta?“ pýtal sa španielsky denník Marca.

    Ekvádor sa nezlomil

    Rozhodcovský expert Manuel Gräfe pre Bild situáciu zhodnotil bez váhania:

    „Bol to jasný faul. Toto rozhodnutie je vtip a nemalo zostať v platnosti.“

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