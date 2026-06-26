Nemecké obavy: Takto vypadneme. Prestaňte už s takýmito nezmyslami, reagoval šéf

Ešte pár sekúnd po záverečnom hvizde sa zdalo, akoby Ekvádor práve získal titul majstrov sveta. Fanúšikovia plakali od radosti, hráči sa váľali po trávniku a objímali sa.
Najväčšiu eufóriu však prežíval nízky muž s dlhými vlasmi na lavičke. Argentínsky tréner v službách Ekvádoru Sebastián Beccacece lietal v tranze od jedného hráča k druhému, skákal asistentom do náručia a napokon sa vyšplhal až na tribúnu za svojimi najbližšími.
Jeho tím totiž dokázal niečo, čomu po prvých dvoch zápasoch veril len málokto.
„Nie je dôležité, čo to znamená pre mňa. Toto je pre ľudí. Postup vybojovali hráči, oni ho darovali našim fanúšikom. Nech teraz oslavujú a užívajú si tento moment,“ povedal dojatý Beccacece podľa fifa.com.
Ekvádor v záverečnom stretnutí skupinovej fázy MS 2026 zdolal favorizované Nemecko 2:1. Outsider otočil nepriaznivý vývoj a postúpil do šestnásťfinále.
Takmer odkopol hlavu
Po úvodnej prehre s Pobrežím Slonoviny (0:1) a remíze s Curaçaom (0:0) mal na konte jediný bod a ani jeden strelený gól. Na postup potreboval zdolať už istého víťaza skupiny.
Podarilo sa mu to vo veľkom štýle.
Nilson Angulo a Gonzalo Plata otočili skóre po kontroverznom úvodnom góle Leroya Saného. Ekvádor zažiaril v najťažšej možnej chvíli, ukázal obrovské srdce a v úplnom závere si zabezpečil postup ako jeden z ôsmich najlepších tímov z tretích miest. Hrdinský a podľa priebehu zápasu úplne zaslúžený triumf.
Na štadióne MetLife, zaplavenom žltými farbami ekvádorských fanúšikov, vypukla po záverečnom hvizde eufória.
Cenná lekcia
„Na tento okamih sme sa tešili ešte pred začiatkom majstrovstiev sveta. Dnes to však chutí inak, pretože sme sa v prvých dvoch zápasoch veľmi trápili. Možno je to takto ešte lepšie," vravel hrdina postupu Gonzalo Plata.
"Bola to pre nás cenná lekcia a do vyraďovacej fázy vstúpime ešte hladnejší po úspechu. Tento tím si nesmierne verí. Máme 26 hráčov, ktorí odovzdajú pre Ekvádor úplne všetko."
VIDEO: Gól Nemecka na 1:0
"Naši fanúšikovia zaplnili štadióny všade, kam sme prišli, a všade nám vytvorili pocit domáceho prostredia. Tento postup si zaslúžia viac než ktokoľvek iný. Urobili pre nás maximum, veľmi nám pomohli a dodali nám motiváciu,“ dodal Plata.
Kontroverzný začiatok
Keďže Nemecko malo ešte pred úvodným výkopom istý postup do šestnásťfinále aj prvenstvo v skupine, prehra preň nemala žiadne tabuľkové následky. Napriek tomu výkon mužstva Juliana Nagelsmanna vyvolal doma veľké obavy.
Ekvádor – Nemecko 2:1 (1:1)
Góly: 9. Angulo, 77. Plata - 2. Sane.
Rozhodovali: Pensová - Mayová, Nesbittová (všetky USA), ŽK: Hincapie, Franco, Plata - Pavlovič
Diváci: 80.663
Ekvádor: Galindez – Franco (64. Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (71. Estupiňan) – Yeboah (85. Torres), Vite, M. Caicedo, Angulo (85. J. Caicedo) – Plata, E. Valencia (64. Rodriguez)
Nemecko: Neuer – Kimmich (60. Thiaw), Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha (65. Beier), Pavlovič (46. Stiller) – Sane, Musiala, Wirtz (73. Gross) – Havertz (60. Undav)
„Takto čoskoro vypadneme!“ napísal denník Bild, podľa ktorého Nemci pôsobili nervózne, robili množstvo chýb a často boli nekoncentrovaní.
Pritom začiatok bol ideálny. Už po dvoch minútach otvoril skóre Leroy Sané.
Lenže gól zrejme nemal platiť. Aleksandar Pavlović pri súboji zdvihol nohu príliš vysoko a zasiahol Pedra Viteho do hlavy. Ekvádorský stredopoliar zostal ležať na trávniku so skrivenou tvárou od bolesti, jeho spoluhráči okamžite protestovali, no rozhodkyňa Tori Penso dala jasne najavo, že svoje rozhodnutie meniť nebude. Nezasiahol ani VAR.
„Nevysvetliteľné: Najväčší rozhodcovský prešľap doterajšieho priebehu majstrovstiev sveta?“ pýtal sa španielsky denník Marca.
Ekvádor sa nezlomil
Rozhodcovský expert Manuel Gräfe pre Bild situáciu zhodnotil bez váhania:
„Bol to jasný faul. Toto rozhodnutie je vtip a nemalo zostať v platnosti.“