ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Crvena Zvezda Belehrad dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti Slovana Bratislava a Crvenej Zvezdy Belehrad dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu. Zápas sa začína o 18:00 na neutrálnom ihrisku vo Windischgarstene v Rakúsku.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - Crvena Zvezda Belehrad dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
29.06.2026 o 18:00
CZ Belehrad
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Výkop duelu bol po dohode klubov posunutý o hodinu neskôr z dôvodu očakávaných vysokých teplôt. Dnešný zápas sa tak začne o 18:00.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového prípravného zápasu. Proti sebe nastúpia FK Crvena Zvezda Belehrad a ŠK Slovan Bratislava. Zápas sa začne o 18:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.