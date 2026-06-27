Z domorodého kmeňa až na jednotku draftu: McKennovi hrozilo väzenie, stojí za ním celý národ

Keď počas draftovej noci NHL na pódium vystúpil spevák Justin Bieber, bolo jasné, že vyberať bude Toronto.
Veľký hokejový fanúšik Maple Leafs sa postavil vedľa komisára Bettmana a vyhlásil:
„Pán McKenna, chceli by sme vás draftovať do Toronta Maple Leafs.“
18-ročný ľavý krídelník naplnil predpoklady skautov, ktorí ho dlho pasovali do roly draftovej jednotky.
„Som nadšený, že som si tento moment mohol užiť s mojou rodinou, objať ich a potom vyjsť na pódium a stretnúť Justina Biebera. Budem si to pamätať dlho,“ opisoval momenty draftu McKenna.
VIDEO: McKenna sa stal jednotkou draftu
Malý, veľký Yukon
Počas McKennovho príchodu na pódium hrala pieseň Justina Biebera s názvom „Yukon“.
A práve odtiaľ pochádza mladý hokejista – zo zimnej kanadskej lokality, ktorá však nie je známa dobrými hokejistami.
Yukon nepatrí ani medzi desať kanadských provincií, ale medzi tri teritóriá. Je to najzápadnejšia oblasť Kanady a rozlohu má takmer pol milióna štvorcových kilometrov.
Žije v nej však približne len 48-tisíc ľudí – teda len o trochu viac ako v Prievidzi, aj napriek tomu, že celá oblasť je asi 10-krát väčšia ako celé Slovensko.
Tri štvrtiny obyvateľov žijú v meste Whitehorse, v ktorom sa narodil aj Gavin McKenna.
V miestach, kde je v zime priemerná teplota medzi -15 až -20 stupňov Celzia, je takmer celý deň tma a kde sa sneh či mrznúci dážď môžu objaviť kedykoľvek, vyrástla draftová jednotka 2026.
Mladučký Gavin sa ako dvojročný naučil korčuľovať na ľade na vlastnom dvore. Ako dieťa napodobňoval svoj idol – Patricka Kanea. Brankárku mu mnohokrát musela robiť jeho sestra Kasey.
Stojí za ním celý národ
Pár týždňov pred draftom McKennu v jeho domovine navštívil aj generálny manažér Toronta John Chayka, ktorého 18-ročný hokejista zobral aj na terénnu jazdu.
„Vždy som hrdý na to, že som z Yukonu,“ vravel hokejista, ktorý patrí do skupiny pôvodných obyvateľov s názvom Tr’ondëk Hwëch’in.
Na svojej ruke má aj tetovanie, ktoré mu pripomína jeho domorodé korene. Časťou tetovania sú aj hory, v ktorých vyrastal, chata, ktorú vybudoval jeho starý otec, vlk, ktorý reprezentuje jeho rodinný klan, či los, ktorého ako dieťa lovil so svojím starým otcom.
Jeho starý otec bol obeťou vtedajšieho systému, ktorý oddeľoval domorodé deti od ich rodín a bral ich do škôl. Mnoho z týchto detí trpelo fyzickým, psychickým aj sexuálnym zneužívaním. Na jednom školskom výlete ho nechali uprostred hôr, úplne samého.
„Prešiel si mnohými náročnými situáciami. Je to pre mňa veľkou motiváciou. Ak sa niečo deje v mojom živote, napríklad, keď ma ľudia kritizujú na sociálnych sieťach, nie je to nič v porovnaní s tým, čím si prešiel on,“ hovoril Gavin McKenna, ktorý je na svoje korene veľmi hrdý a rád ich reprezentuje.
„Stojí za ním celý národ,“ povedal o ňom bývalý hráč NHL Ted Nolan, ktorý tiež vyrástol medzi pôvodnými obyvateľmi.
V profilige doposiaľ hralo 109 hráčov z domorodých kmeňov a McKenna je len druhou draftovou jednotkou z nich. Prvým bol Dale McCourt z národu Frog Lake, ktorého si v roku 1977 zobral Detroit.
Yukon v NHL
V NHL si však zahrali len traja hráči z Yukonu.
Peter Sturgeon stihol šesť zápasov, Bryon Baltimore len dva. Výraznejšiu stopu však zanecháva len McKennov rodinný známy, 25-ročný Dylan Cozens, ktorý v profilige hral za Buffalo a teraz nastupuje za Ottawu.
Práve Cozens ukázal, že aj v tak malej provincii môže vyrásť hviezda NHL.
Cozens hrá za Ottawu a McKenna, prvá draftová jednotka z Yukonu, bude hrať za Toronto. Fanúšikovia z tohto teritória si tak budú musieť vybrať, komu budú v bitke o Ontário fandiť.
Samotný draft sledovali aj v aréne Takhini – teda na tom istom mieste, kde McKenna začínal s hokejom.
Talentovaný mladík už v Yukone veľa času netrávi. Rodičom ho však pripomínajú všetky dresy, trofeje a ďalšie hokejové spomienky.
„Keď vyrastal, celý čas len rozprával o hokeji, kreslil o hokeji, písal o hokeji,“ hovoril jeho otec Willy. „Teraz zažíva to, o čom rozprával, odkedy mal dva roky a vedel hovoriť.“
Rekordné juniorské roky
McKenna v Yukone vyrástol, začal tam s hokejom, ale už ako 12-ročný sa sťahoval na juh. Roky dospievania obetoval hokeju a v akadémii v Kelowne exceloval.
Dostal status výnimočného hráča a už ako 15-ročný si mohol zahrať v juniorskej lige.
Napodobnil tak hviezdy ako Sidney Crosby, John Tavares, Connor McDavid či Connor Bedard.
Vo WHL nastupoval za Medicine Hat Tigers, kde vo svojej poslednej sezóne vyhral ligu a dohromady mal v základnej časti, play-off a počas Memorial Cupu 173 bodov v 76 zápasoch, čím prekonal Connora McDavida v rovnakom veku.
Vyhlásili ho za najlepšieho hráča celej CHL, ktorá zastrešuje tri ligy – WHL, OHL a QMJHL. Mal len 17 rokov a ziskom tohto ocenenia v tomto veku napodobnil Crosbyho s Tavaresom. Navyše, vytvoril nový rekord v bodovej šnúre. Bodoval 51-krát v rade.
„Má neskutočné videnie. Dokáže vidieť herné situácie ešte predtým, ako sa vyvinú,“ hovoril o ňom pre TheAthletic tréner z Medicine Willie Desjardins.
Najlepší v stolnom tenise aj v hokeji
McKenna mohol zostať v juniorke a odohrať ďalšiu rekordnú sezónu. Rozhodol sa však pre väčšiu výzvu, ktorá mu mala pomôcť adaptovať sa na vyššiu úroveň.
Poslednú sezónu pred draftom strávil na univerzite. Záujemcov bolo mnoho, nakoniec zvíťazila univerzita Penn State, na ktorú ho zlákal aj kurz muškárenia, ktorý patril k jeho obľúbeným predmetom.
Hlavným dôvodom bol však hokejový program. V NCAA bol ako nováčik s 1,45 bodom na zápas druhým najlepším v celej lige.
Na univerzite ho trénoval Guy Gadowsky, ktorý si so svojimi hráčmi rád zahrá stolný tenis a väčšinou vyhráva.
Tak to bolo aj s McKennom, ale ten sa stále viac a viac zlepšoval a nakoniec dokázal trénera zdolávať.
„Má skvelé sebavedomie vo svoju schopnosť niečo pochopiť a zlepšiť sa v tom. Veľmi rýchlo sa stal najlepším hráčom stolného tenisu v mužstve a veľmi rýchlo sa stal aj najlepším hokejistom v našej konferencii vo veľmi mladom veku,“ hovoril Gadowsky o McKennovej adaptácii na hru proti starším a silnejším hráčom v NCAA.
Najlepšie to ukázal v zápase proti rivalovi z Ohio State, v ktorom zaknihoval osem bodov.
Nemusí sa snažiť a bude mať tri body
McKenna viackrát reprezentoval svoju krajinu. V drese Kanady získal zlato na MS do 18 rokov.
Mal len 16 rokov, ale nazbieral 20 bodov v siedmich dueloch, čím prekonal rekord 16-ročného Alexandra Ovečkina.
Hral aj na dvoch šampionátoch do 20 rokov, kde však vybojoval len bronz.
„Je jeden z najnetypickejších kanadských prospektov, akého som kedy videl. Počas niektorých večerov ho na ľade ani neuvidíte a bude frustrovaný, ale jeho talent je šialený. Nemusí sa ani snažiť a bude mať tri body,“ povedal o ňom nemenovaný skaut pre TheAthletic.
Obvinenie za závažný trestný čin
Na konci januára sa situácia McKennu skomplikovala. Po zápase pod holým nebom ho obvinili z dvojnásobného úderu do tváre 21-ročného muža, ktorý prišiel po slovnej výmene a nadávkach na člena McKennovej rodiny. Incident sa mal odohrať pri garáži pred barom, v ktorom strávil McKenna večer so spoluhráčmi.
Mladík spočiatku čelil obvineniam za závažný trestný čin ublíženia na zdraví a mohol byť aj väznený. Obvinenie polícia nakoniec zmenila na priestupok – video zo situácie nepreukázalo zámer vážne ublížiť na zdraví.
„Prvé dva dni po tom incidente boli jedny z najšialenejších dní môjho života. Vyvolalo to mnoho reakcií. Avšak myslím si, že to, že som prešiel cez tieto nepríjemnosti, mi nakoniec pomohlo. Veľa som sa z toho naučil. Mám veľa ľudí, o ktorých sa môžem oprieť,“ povedal McKenna.
Podporili ho jeho spoluhráči a tréneri – nevynechal ani jeden zápas. A na pár dní stihol ísť aj domov, kde cítil podporu aj od svojej rodiny.
Skauti si z tohto incidentu prílišné starosti nerobili a jeho pozíciu draftovej jednotky to neovplyvnilo.
Splnený sen
McKenna sa v noci stal treťou draftovou jednotkou Toronta Maple Leafs a už od októbra by mohol nastupovať po boku tej druhej (Austona Matthewsa).
„Ak by si ma vybralo Toronto, bol by som nadšený,“ vravel McKenna ešte pred draftom.
„Avšak ak by si ma vybral ktokoľvek, budem nadšený. Je to draft NHL.“
Toronto si podľa skautov vzalo najtalentovanejšieho hráča z tohto ročníka s najväčším ofenzívnym potenciálom, ktorý môže patriť medzi elitných tvorcov hry.
„Chce vyhrávať a dokáže so sebou stiahnuť aj ďalších. A to nielen v zápasoch, ale aj na tréningu. Takíto hráči sú výnimoční,“ povedal o ňom skaut Maple Leafs Mark Leach.
„Ak by som svojmu malému ja povedal, že budem tu, bolo by to splnenie sna. Som za to veľmi vďačný. Nikdy to nechcem brať ako samozrejmosť,“ tešil sa McKenna.
Očakáva sa, že Kanaďan nastúpi za Maple Leafs už od začiatku novej sezóny. Vybojovať si to však bude musieť v tréningovom kempe.