Českú reprezentáciu kosí toxická atmosféra. Na vine je ten, čo bol ešte nedávno king

Ešte pred troma mesiacmi vládla v Česku futbalová eufória. Reprezentácia zvládla v Prahe v baráži play-off dve penaltové drámy proti Írsku a Dánsku a po dvadsiatich rokoch si vybojovala miestenku na majstrovstvá sveta.
„Všichni sou už v Mexiku, Buenos dias, já taky du,“ spieval kedysi známy song Michal Tučný rovnaký text mali českí futbalisti na tričkách, ktoré si obliekli po postupe a zdravili v nich nadšených fanúšikov.
Tréner Miroslav Koubek lietal nad hlavami svojich zverencov.
Reprezentáciu prevzal minulý rok v decembri po Ivanovi Hašekovi, ktorý viedol mužstvo v nevýraznej kvalifikácii (výprask s Chorvátskom, prehra na Faerských ostrovoch).
„Po dvoch víťazstvách v baráži mu republika ležala pri nohách. Bol king,“ pripomína český Sport.
Lenže teraz je všetko inak. Česi na turnaji neuspeli. Prehrali s Južnou Kóreou 1:2, remizovali s Južnou Afrikou 1:1 a prehrali s domácim Mexikom 0:3.
Kým 32 tímov spriada plány na play-off, oni sú už doma. Hľadajú sa dôvody prepadáku a na povrch sa dostávajú rôzne informácie. Českú reprezentáciu kosí toxická atmosféra.
Čo sa nepáčilo trénerovi?
„Hlavným šíriteľom je paradoxne ten, kto reprezentáciu cez baráž na mundial dostal. Miroslav Koubek,“ tvrdí reportér Sportu Michal Kvasnica.
Zlomení z nálady v reprezentácii sú podľa neho najmä hráči. Po poslednom zápase v skupine proti Mexiku oznámil koniec reprezentačnej kariéry útočník Patrik Schick a po ňom aj obranca Tomáš Holeš.
Reportér Kvasnica tvrdí, že v dejisku MS sa prehĺbila priepasť medzi 74-ročným Koubekom a mužstvom, čo nepomohlo k pohode v tíme a naladeniu na zápasy.
Trénerovi sa vraj nepozdávalo večerné hranie šípok alebo fotky na sociálnych sieťach, ktoré zdieľali hráči po návšteve rodea.
Veľa naznačil aj prejav kapitána Ladislava Krejčího po prílete domov, ktorý mal ručne napísaný v malom notese.
„Majstrovstvá sveta sú splneným snom pre mnohých z nás, reprezentovať našu krajinu je veľké privilégium aj česť.
Zároveň je tu tiež sklamanie, ako to celé dopadlo, ktoré zažívam z našej prezentácie a fungovania už oveľa dlhšie, než bol len tento turnaj,“ hovoril Krejčí a nepriamo sa dotkol aj osoby trénera.
„Verím však že to nastavené zrkadlo bude pre nás najväčšou motiváciu, aby sme neskončili len pri hodnotení a kritike, ale začali premieňať slová v činy.
Nikdy nie je neskoro. Preto verím, že náš úspech v podobe postupu na šampionát môže byť tým zlomovým bodom, aby sme priniesli do futbalu nových ľudí, financie a energiu.
Aby sa začala formovať nová generácia trénerov, ktorá sa bude vzdelávať od zahraničných odborníkov, ktorí žijú v aktuálnych trendoch, budú môcť zdieľať svoje myšlienky, prenášať ich medzi sebou a učiť a vychovávať hráčov, čím pomôžu vytvoriť našu identitu...“
Výsledky Česka na MS vo futbale 2026
Zmena nebude, tvrdí Nedvěd
Generálny manažér reprezentácie Pavel Nedvěd prípadnú zmenu na pozícii trénera odmietol.
„Máme trénera, ktorého sme chceli a máme ho na dva a pol roka. Na tom sa nič nemení. Som presvedčený, že pán Koubek je správna voľba,.“ povedal a zareagoval aj na Krejčího slová o zahraničných odborníkoch.
„Hráči sú na to, aby hrali a podávali čo najlepšie výkony. Ostatné veci sú na vedení – Výkonnom výbore a predsedovi.“
Český futbal čaká náročná jeseň. „Reprezentácia je na tom momentálne horšie ako za predchodcu Ivana Haška. Rozladená a bez najlepšieho hráča posledných rokov. Nedivte sa, keď zrazu budú z klubov chodiť ospravedlnenky.
A že by sa niečo zmenilo do prelomu septembra a októbra, keď Čechov čaká konfrontácia v Lige národov s Anglickom, Španielskom a Chorvátskom, si môže myslieť len veľmi naivný optimista,“ uzatvára Michal Kvasnica z denníka Sport.