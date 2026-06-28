Hviezdy Portugalska vyšli gólovo naprázdno. Prvenstvo v skupine obhájila Kolumbia

MS vo futbale 2026 - skupina K
Kolumbia - Portugalsko 0:0
Rozhodovali: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.), ŽK: Puerta
Diváci: 64.478
Kolumbia: Vargas - S. Arias (87. Munoz), Sanchez, Lucumi, Machado - Puerta, Lerma (60. Rios), J. Arias (76. Castano) - Rodriguez (76. Quintero), Cordoba (60. Suarez), Diaz
Portugalsko: D. Costa - Cancelo (46. Dalot), Dias, Veiga, Mendes (90.+3 Nunes) - R. Neves (46. J. Neves), Vitinha (70. S. Costa) - Neto, Fernandes, Joao Felix (70. Leao) - Ronaldo
Futbalisti Kolumbie remizovali v šlágri K-skupiny na MS 2026 s Portugalskom 0:0 a udržali si pred európskym súperom prvé miesto v tabuľke.
- ONLINE: Kolumbia - Portugalsko na MS vo futbale 2026 (skupina K)
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Postup do šestnásťfinále si už skôr zabezpečili obaja aktéri duelu v Miami, ku ktorým sa pridala reprezentácia DR Kongo.
Pre štvrtý Uzbekistan, ktorý nezískal v troch zápasoch ani bod, sa účinkovanie na šampionáte skončilo už v skupinovej fáze.
Kolumbia si v 16-finále zmeria sily 4. júla o 3.30 h SELČ s tretím tímom L-skupiny Ghanou.
Druhý tím „káčka“ Portugalsko bude 3. júla o 1.00 h SELČ čeliť druhému tímu K-skupiny, ktorým je Chorvátsko.
Maximom Kolumbie na MS je štvrťfinále z roku 2014, najlepším výsledkom Portugalska na mundiale je tretie miesto na MS 1966.
Kapitán portugalskej reprezentácie Cristiano Ronaldo nastúpil proti „Los Cafeteros“ na 25. zápas na majstrovstvách sveta, čím sa v historickej tabuľke vyrovnal druhému Nemcovi Lotharovi Matthäusovi.
Rekordérom je s 28 štartmi Argentínčan Lionel Messi, ktorý hrá aj na mundiale v USA, Kanade a Mexiku a môže tak svoju bilanciu ešte vylepšiť.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina K
Priebeh zápasu Kolumbia - Portugalsko
I. polčas:
Oba tímy mali istý postup už pred vzájomným súbojom. Portugalci mohli za určitých okolností klesnúť na tretie miesto v skupine, ale ju aj v prípade víťazstva ovládnuť.
Hneď v úvode bola Kolumbia blízko k otvoreniu skóre, keď sa k tečovanej lopte dostal Cordoba, no jeho pokus skončil len na hornej sieti.
Juhoameričania mali viac z hry a dostávali sa do šancí. Po štvrťhodine podržal svoj tím D. Costa a neskôr ho zastúpil R. Neves, ktorý zastavil loptu smerujúcu do portugalskej brány.
V závere prvého polčasu pohrozili na opačnej strane Fernandes a Joao Felix, ale bezgólové skóre nezmenili.
Bodku za zaujímavým a rušným prvým dejstvom dala strela Rodrigueza spoza šestnástky a zákrok D. Costu.
II. polčas:
Kolumbijčania boli pri chuti aj po prestávke. Ich hrdinom mohol byť striedajúci Rios, ktorý krátko po svojom príchode na ihrisko po prihrávke do vápna tesne minul bránu.
Tlak Kolumbie narastal, jej súper bol nútený sústavne sa brániť. V 88. minúte po centri z pravej strany hasil v poslednej chvíli pred bránkovou čiarou Dias, následný pokus Suareza letel nad brvno.
V nadstavenom čase rozvlnil sieť Sanchez, ale gól kolumbijského stopéra neplatil pre tesný ofsajd.
Portugalci s dávkou šťastia udržali na turnaji druhýkrát za sebou čisté konto a v 16-finále ich čaká európsky šláger s finalistom MS 2018 a bronzovým tímom z predošlého šampionátu v Katare.