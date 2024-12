VIDEO: Legenda sa opäť výhry nedočká. MS priniesli aj kuriózny moment

Postarať sa oň mohol Japonec Ryusei Azemoto, ktorý nedotiahol sľubne rozbehnutý zápas do víťazného konca. S Holanďanom Wesleym Plaisierom napokon prehral 2:3.

V úvodnom kole zdolal Škóta Alana Soutara 3:1. Priemer oboch hráčov nebol vyšší ako 90, dokopy padlo päť 180-bodových hodov, no Gotthardt zaujal veľkými emóciami, ktoré počas celého zápasu prežíval.

Ešte počas úvodného setu sa mu zlomila kovová časť šípky na polovicu. "To som ešte nevidel," vravel komentátor Nova Sportu Radek Schulz.

"Veľa to pre mňa znamená. Je to brilantný debut. Som veľmi šťastný z tohto zápasu. Na zlomenú šípku som nemal slov. Povedal som si, o bože, ako teraz budem hrať do konca zápasu," povedal na tlačovej konferencii po zápase.