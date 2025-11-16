Rozbehnuté Anglicko ukončilo kvalifikáciu bez straty bodu. Neinkasovalo ani jeden gól

BRATISLAVA. Portugalskí futbalisti nebudú chýbať na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Priamy postup z F-skupiny európskej kvalifikácie si zabezpečili v nedeľňajšom domácom zápase s Arménskom, ktoré zdolali jednoznačne 9:1. Už prvý polčas vyhrali vysoko 5:1. Do baráže postúpili Íri vďaka gólu v nadstavení na pôde Maďarska.
Portugalčania nastúpili bez svojho kapitána Cristiana Ronalda, ktorý dostal v predchádzajúcom zápase v Írsku (0:2) červenú kartu, no na Estádio do Dragao v Porte si bez problémov poradili aj bez neho.
Na úvodný gól zo siedmej minúty stopéra Renata Veigu síce odpovedal Eduard Spercjan, no v ďalšom priebehu sa presadili už len domáci. Ešte pred prestávkou viedli 5:1 po góloch Goncala Ramosa, dvoch Joaa Nevesa a úspešnej penalte Bruna Fernandeza.
Po zmene strán zavŕšili hetriky Fernandes aj Neves a deviaty gól pridal Francisco Conceicao. Ronaldo tak mieri už na svoj šiesty svetový šampionát v kariére, počas MS bude mať 41 rokov.
Portugalčania vyhrali skupinu s 13 bodmi pred desaťbodovým Írskom, ktoré v dramatickom zápase o druhú priečku a miestenku v baráži vyhralo v Maďarsku 3:2. Domáci v stretnutí dvakrát viedli, ale hostia dokázali v oboch prípadoch odpovedať a v poslednej minúte nadstaveného času rozhodli o výhre.
Ich hrdinom bol útočník Troy Parrott, ktorý strelil všetky tri góly. Íri nazbierali z prvých troch duelov kvalifikácie len bod, no ďalšie tri vyhrali. Maďarom pritom stačila na druhé miesto aj remíza.
Francúzi, ktorí mali už istý postup, zvíťazili v záverečnom zápase D-skupiny v Azerbajdžane 3:1. Domáci ich zaskočili gólom v 4. minúte, no favoriti do polčasu otočili na 3:1, pričom ich ďalšie dva góly odvolal VAR zhodne pre hru rukou. Do baráže ide Ukrajina, ktorá v priamom súboji zdolala Island 2:0 dvoma gólmi v závere.
Angličania prešli K-skupinou bez straty bodu a dokonca aj bez jediného inkasovaného gólu. O ich triumfe v poslednom zápase na pôde Albánska, ktoré už malo istú baráž, rozhodol dvoma gólmi v závere kapitán Harry Kane. Angličania tak nazbierali vo ôsmich zápasoch plný počet 24 bodov so skóre 22:0.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026:
D-skupina:
Azerbajdžan - Francúzsko 1:3 (1:3)
Góly: 4. Dadašov - 17. Mateta, 30. Akliouche, 45. Mahammadalijev (vl.)
Ukrajina - Island 2:0 (0:0)
Góly: 83. Zubkov, 90.+3 Guculjak
F-skupina:
Maďarsko - Írsko 2:3 (2:1)
Góly: 3. Lukacs, 37. Varga - 15., 80. a 90.+6 Parrott (prvý z 11m)
Portugalsko - Arménsko 9:1 (5:1)
Góly: 7. Veiga, 28. Ramos, 30., 41. a 81. Neves, 45.+3, 52. a 72. Fernandes (prvý a tretí z 11m), 90.+2 Conceicao - 18. Spercjan
K-skupina:
Albánsko - Anglicko 0:2 (0:0)
Góly: 74. a 82. Kane
Srbsko - Lotyšsko 2:1 (0:1)
Góly: 49. Katai, 60. Stankovič - 12. Gutkovskis
Kvalifikácia MS vo futbale 2026