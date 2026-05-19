Patril medzi najväčšie opory Nemecka pri triumfe na MS. Znova bude brankárskou jednotkou

Manuel Neuer bude na letných futbalových MS nemeckou brankárskou jednotkou. Tvrdí to denník Bild, podľa ktorého sa gólman Bayernu Mníchov vráti do reprezentácie a na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku sa pokúsi získať druhý titul.
Neuer patril medzi najväčšie opory Nemecka pri triumfe na MS 2014 v Brazílii.
S národným tímom sa rozlúčil po domácich ME 2024. V kvalifikácii MS 2026, v ktorej hrali Nemci v skupine aj so Slovenskom, bol v pozícii brankárskej jednotky Oliver Baumann z Hoffenheimu.
Neuer utrpel počas uplynulého víkendu v záverečnom kole Bundesligy proti 1. FC Kolín zranenie lýtka, ktoré by však nemalo byť vážne.