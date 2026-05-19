    Patril medzi najväčšie opory Nemecka pri triumfe na MS. Znova bude brankárskou jednotkou

    Manuel Neuer.
    TASR|19. máj 2026 o 11:29
    Manuel Neuer bude na letných futbalových MS nemeckou brankárskou jednotkou. Tvrdí to denník Bild, podľa ktorého sa gólman Bayernu Mníchov vráti do reprezentácie a na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku sa pokúsi získať druhý titul.

    Neuer patril medzi najväčšie opory Nemecka pri triumfe na MS 2014 v Brazílii.

    S národným tímom sa rozlúčil po domácich ME 2024. V kvalifikácii MS 2026, v ktorej hrali Nemci v skupine aj so Slovenskom, bol v pozícii brankárskej jednotky Oliver Baumann z Hoffenheimu.

    Neuer utrpel počas uplynulého víkendu v záverečnom kole Bundesligy proti 1. FC Kolín zranenie lýtka, ktoré by však nemalo byť vážne.

    MS vo futbale 2026: Skupina E

