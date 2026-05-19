Hviezdny Ronaldo si zahrá na svojom šiestom svetovom šampionáte. Je v nominácii Portugalska

Cristiano Ronaldo podľa očakávania nechýba v konečnej portugalskej nominácii na majstrovstvá sveta a môže sa pripravovať na rekordný šiesty svetový šampionát.
Hoci po prestupe do saudskoarabského klubu Al-Nassr FC už nemá v národnom tíme také výsadné postavenie ako v minulosti.
Tréner Roberto Martínez v utorok zverejnil zoznam 27 mien, pričom brankár Ricardo Velho sa dostane na súpisku iba v prípade zranenia niektorého zo svojich kolegov.
Ronaldo bol v predposlednom zápase kvalifikácie MS proti Írsku vylúčený za úder lakťom. Z trojzápasového trestu si už jeden duel odpykal a na ďalšie dva zápasy má trest podmienečne odložený.
Svetový rekordér v počte reprezentačných štartov (226) aj gólov (143) je zároveň jediným hráčom, ktorý skóroval na piatich majstrovstvách sveta. Po šiesty raz by mal na vrcholnom turnaji štartovať aj Ronaldov dlhoročný argentínsky rival Lionel Messi.
V nominácii nechýbajú ani ďalšie portugalské opory, ako obrancovia Rúben Dias a Nuno Mendes či stredopoliari Bruno Fernandes, Bernardo Silva a Vitinha.
V nominácii je aj Ronaldov spoluhráč z Al-Nassru Joao Félix. Symbolicky je na zozname aj útočník Diogo Jota, ktorý minulý rok zahynul pri autonehode. Naopak, do výberu sa nedostali obranca António Silva ani stredopoliar Joao Palhinha.
Portugalci sa na turnaji v USA, Kanade a Mexiku postupne stretnú s Kongom, Uzbekistanom a Kolumbiou. Ešte pred odletom do zámoria ich v domácej príprave čakajú Čile a Nigéria.
Nominácia Portugalska na MS vo futbale 2026
Brankári: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting Lisabon), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)
Obranca: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes, Ruben Dias (obaja Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce Istanbul), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (Paríž St. Germain), Goncalo Inacio (Sporting Lisabon), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica Lisabon)
Stredopoliari: Ruben Neves (Al Hilal Rijád), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves, Vitinha (obaja Pariž St. Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
Útočníci: Cristiano Ronaldo, Joao Felix (obaja Al Nassr Rijád), Francisco Trincao (Sporting Lisabon), Francisco Conceicao (Juventus Turín), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Miláno), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paríž St. Germain)