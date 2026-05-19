V škótskej nominácii na šampionát nechýbajú tradičné opory aj štyridsaťtriročný brankár

Do konečnej nominácie futbalistov Škótska na majstrovstvá sveta sa dostali aj 43-ročný brankár Craig Gordon a útočník Findlay Curtis, ktorý je o 24 rokov mladší.
Na 26-člennom zozname, ktorý v utorok zverejnil tréner Steve Clarke, nechýba ani útočník Ross Stewart zo Southamptonu, ktorý za reprezentáciu naposledy nastúpil pred štyrmi rokmi. Na stredopoliara Andrewa Irvinga zo Sparty Praha sa miesto neušlo.
Nechýbajú tradičné opory – obranca Andrew Robertson, stredopoliari John McGinn, Scott McTominay a Lewis Ferguson alebo útočník Ché Adams.
Napriek zdravotným problémom sa do nominácie dostal aj Ben Doak, zatiaľ čo zranenie vyradilo ďalšieho krídelníka Tommyho Conwaya.
Miesto nezostalo ani pre stredopoliara Lennona Millera (Udinese Calcio) či útočníka Oliho McBurnieho (Hull City).
Gordon v tejto sezóne odchytal za Heart of Midlothian F.C. iba tri súťažné zápasy, ďalšie dva pridal za reprezentáciu.
Oveľa lepšie na tom v tomto smere nie sú ani ďalší dvaja brankári Angus Gunn a Liam Kelly. Curtis z Kilmarnocku má v národnom tíme na konte odohraných iba 11 minút v marcovom prípravnom zápase s Japan.
Škóti, ktorí sa na šampionát kvalifikovali po 28 rokoch a doteraz nikdy nepostúpili zo skupiny, sa na záverečnom turnaji v USA, Kanade a Mexiku postupne stretnú s Haiti, Marokom a Brazíliou.
Nominácia Škótska
Brankári: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Glasgow Rangers)
Obrancovia: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (FC Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Záhreb), Nathan Patterson (FC Everton), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Andy Robertson (FC Liverpool), John Souttar (Glasgow Rangers), Kieran Tierney (Celtic Glasgow)
Stredopoliari: Ryan Christie (AFC Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (FC Bologna), Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth), Billy Gilmour (SSC Neapol), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (SSC Neapol)
Útočníci: Che Adams (FC Turín), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (FC Southampton)
Ešte predtým sa doma stretnú s Curacao a už v zámorí ich v generálke na šampionát čaká Bolívia.