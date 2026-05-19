Odohral menej ako hodinu v sezóne, no ide na MS. Švajčiari berú so sebou aj zraneného hráča Burnley

Švajčiarsky futbalista Zeki Amdouni sa dostal do nominácie národného tímu na majstrovstvá sveta napriek tomu, že po vážnom zranení kolena odohral v tejto sezóne menej ako hodinu.
Útočník Burnley nastúpil v pondelok na ihrisku Arsenalu ako striedajúci hráč v závere zápasu.
Bol to len jeho tretí duel po návrate. Pauzoval od júla pre problémy s predným skríženým väzom.
Amdounimu pomohla k miestenke v 26-člennom kádri trénera Murata Yakina aj bilancia 11 gólov v 27 reprezentačných zápasoch.
Švajčiari by mali byť favoritmi v B-skupine s domácou Kanadou, Katarom a Bosnou a Hercegovinou.
Kapitánom tímu bude Granit Xhaka, pre 33-ročného stredopoliara pôjde o štvrté MS za sebou. Rekordér švajčiarskej reprezentácie má na konte 144 štartov.
Yakin prekvapil nomináciou ofenzívnych hráčov Christiana Fassnachta a Cedrica Ittena, ktorí od roku 2023 odohrali za národný tím len niekoľko minút.
Fassnacht je s 18 gólmi najlepší strelec domácej ligy v tejto sezóne. Spolu s brankárom Marvinom Kellerom sú jedinými hráčmi v kádri zo švajčiarskych klubov, obaja pôsobia v Young Boys Bern. Majstrovský FC Thun nemá v nominácii zastúpenie.
V kádri figuruje aj obranca Manuel Akanji z Interu Miláno, čerstvý víťaz Serie A. Johan Manzambi z Freiburgu nastúpi v stredu vo finále Európskej ligy v Istanbule proti Aston Ville.
Dvadsaťročný stredopoliar zaujal vlani v júni v debute za Švajčiarsko proti Mexiku a následne skóroval pri triumfe 4:0 nad USA. Informácie priniesla agentúra AP.
Nominácia Švajčiarska na MS vo futbale 2026
Brankári: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys Bern)
Obrancovia: Manuel Akanji (Inter Miláno), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Real Betis Sevilla), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (SV Hamburg), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (FC Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart)
Stredopoliari: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Miláno), Djibril Sow (FC Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys Bern), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburg), Ruben Vargas (FC Sevilla)
Útočníci: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf)