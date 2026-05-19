Albánsko po neúspešnej kvalifikácii mení trénera. Taliansky kouč: Dám do toho srdce

Rolando Maran
Rolando Maran (Autor: AlbanianScout)
TASR|19. máj 2026 o 13:44
Talian Rolando Maran sa stal novým trénerom albánskej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradil Brazílčana Sylvinha, s ktorým po neúspešnej kvalifikácii MS 2026 nepredĺžili kontrakt.

Maran v minulosti v Serii A trénoval Chievo Verona a Cagliari. „Som presvedčený o tom, že sme sa rozhodli správne," uviedol prezident Albánskej futbalovej federácie Armand Duka.

Pre Marana je pôsobenie na lavičke Albánska novou výzvou. „Budem sa snažiť využiť všetky trénerské skúsenosti, dám do toho srdce," citovala slová Marana agentúra AFP.

