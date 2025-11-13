Nevídaný výbuch Portugalska proti outsiderovi. Ronaldo neudržal nervy a uvidel červenú kartu

DUBLIN. Írsko vo štvrtok šokovalo Portugalsko, keď zvíťazilo 2:0. Vďaka triumfu si udržalo teoretickú šancu na postup na budúcoročné majstrovstvá sveta a zároveň donútilo víťaza Ligy národov počkať na potvrdenie automatického postupu – a to v zápase, v ktorom bol vylúčený kapitán Cristiano Ronaldo.
Íri, ktorí nepostúpili na veľký turnaj už desať rokov a naposledy hrali na MS v roku 2002, potrebovali aspoň remízu, aby si udržali nádej. Dva góly Troya Parrotta v prvom polčase korunovali ich najlepší výkon za mnoho rokov.
Stále však potrebujú v nedeľu vyhrať v Budapešti, aby si zabezpečili miesto v marcovej baráži, keďže druhé Maďarsko vyhralo v Arménsku 1:0. Portugalsku by doma s posledným Arménskom pravdepodobne stačila remíza na potvrdenie priameho postupu.
Avšak budú to musieť zvládnuť bez Ronalda, ktorého pôvodná žltá karta za úder lakťom do chrbta írskeho obrancu Darova O'Sheoa bola po preskúmaní zmenená na jeho vôbec prvú červenú kartu v reprezentácii – pri 226. štarte v drese Portugalska.
VIDEO: Červená karta pre Cristiana Ronalda
Portugalsko, ktoré bolo minulý mesiac veľmí blízko k siedmej účasti na MS v rade, no v Lisabone v nadstavení inkasovalo od Maďarska, prehrávalo už po 17 minútach. Po rýchlo zahranom rohovom kope sklepol Liam Scales loptu pred bránu a Parrott ju pohodlne upratal do siete.
Íri, ktorí viedli zaslúžene, boli veľmi blízko k druhému gólu, keď Chiedozie Ogbene trafil žrď. Tesne pred prestávkou však Parrott, útočník AZ Alkmaar vo výbornej forme, nádherne umiestnil strelu k žrdi a zvýšil na 2:0.
Írsko, ktoré v prvom vzájomnom zápase hrdinsky bránilo až do neskorého inkasovaného gólu, tentoraz nič podobné nepotrebovalo, keďže Ronaldo bol po hodine hry vylúčený a pri odchode z ihriska ironicky tlieskal nadšeným domácim fanúšikom.
Portugalsko, ktoré má istotu aspoň baráže, je na čele F-skupiny dva body pred Maďarskom a má lepšie skóre. Írsko je o ďalší bod za nimi.