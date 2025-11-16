Hetrikový hrdina sa stal nočnou morou pre Maďarsko. Prvýkrát, čo som plakal, priznáva Ír

Troy Parrott oslavuje gól v zápase s Maďarskom.
Troy Parrott oslavuje gól v zápase s Maďarskom. (Autor: REUTERS)
REUTERS|16. nov 2025 o 21:28
Už proti Portugalsku strelil dva góly.

BUDAPEŠŤ. Gól Troya Parrotta v 96. minúte, ktorým skompletizoval hetrik, zabezpečil Írsku miesto v baráži o budúcoročné majstrovstvá sveta po strhujúcom víťazstve 3:2 nad hlavným rivalom v skupine F, Maďarskom, v zápase, ktorý muselo v Budapešti vyhrať.

Vyššie postavené Maďarsko potrebovalo na udržanie druhého miesta iba remízu a po prvom polčase viedlo 2:1 zásluhou Daniela Lukácsa a Barnabása Vargu. No Parrottov druhý gól večera v 80. minúte a víťazný zásah v úplnom závere ukončili nádeje zronených domácich na postup.

Parrott opísal svoj dvojgólový výkon vo štvrtkovom šokujúcom víťazstve 2:0 nad Portugalskom, ktoré otvorilo cestu k dramatickému finále, ako najlepší večer svojho života — a neubránil sa slzám, pretože tento výkon ho dojal.

Je to ako v rozprávke

„Toto je dôvod, prečo milujeme futbal – pretože takéto veci sa môžu stať. Milujem miesto, odkiaľ pochádzam, takže toto pre mňa znamená celý svet,“ povedal útočník AZ Alkmaar pre verejnoprávnu televíziu RTE krátko po tom, čo v hľadisku objal svoju rodinu.

„Toto je prvýkrát za roky, čo som plakal… Je to rozprávka, ani si neviete vysnívať niečo také.“

Maďarsko, ktoré dúfalo v prvú účasť na majstrovstvách sveta po 40 rokoch, vstúpilo do zápasu ideálne, keď Lukács tečoval do siete krátky roh Dominika Szoboszlaia už v 4. minúte, no Parrott o 11 minút neskôr vyrovnal z penalty.

Caoimhin Kelleher udržal vyrovnaný stav skvelým zákrokom zblízka proti Rolandovi Sallaiovi, no v 37. minúte bol bez šance, keď si Varga spracoval loptu na prsiach chrbtom k bráne tesne za šestnástkou, otočil sa a fantastickým volejom ľavačkou poslal loptu do horného rohu.

Infarktový záver

Íri pôsobili, že im dochádzajú sily, až kým Parrott desať minút pred koncom opäť nevyrovnal a následne dorazil loptu do siete svojím piatym gólom v dvoch zápasoch, zakončením pripomínajúcim slávny vyrovnávajúci gól Robbieho Keana proti Nemecku na poslednom svetovom šampionáte, na ktorom Írsko štartovalo — v roku 2002.

VIDEO: Víťazný gól Troya Parrotta

Spoluhráči a náhradníci začali euforickú oslavu, keď sa Írsko dostalo do marcovej baráže v na majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade.

Portugalsko skončilo na čele skupiny F s 13 bodmi po víťazstve 9:1 nad posledným Arménskom, o tri body pred Írskom.

