Portugalci nedopustili ďalšie zaváhanie, svojmu súperovi dali 9 gólov. Maďari ostali bez baráže

Radosť hráčov Portugalska v zápase s Arménskom.
Radosť hráčov Portugalska v zápase s Arménskom. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. nov 2025 o 17:13
Baráž si zahrá Írsko.

BRATISLAVA. Portugalskí futbalisti nebudú chýbať na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Priamy postup z F-skupiny európskej kvalifikácie si zabezpečili v nedeľňajšom domácom zápase s Arménskom, ktoré rozstrieľali jednoznačne 9:1. Už prvý polčas vyhrali vysoko 5:1.

Portugalčania nastúpili bez svojho kapitána Cristiana Ronalda, ktorý dostal v predchádzajúcom zápase v Írsku (0:2) červenú kartu, no na Estádio do Dragao v Porte si bez problémov poradili aj bez neho.

Na úvodný gól zo siedmej minúty stopéra Renata Veigu síce odpovedal Eduard Spercjan, no v ďalšom priebehu sa presadili už len domáci.

Ešte pred prestávkou viedli 5:1 po góloch Goncala Ramosa, dvoch Joaa Nevesa a úspešnej penalte Bruna Fernandeza. Po zmene strán zavŕšili hetriky Fernandes aj Neves a deviaty gól pridal Francisco Conceicao.

Portugalčania vyhrali skupinu s 13 bodmi pred desaťbodovým Írskom, ktoré v dramatickom zápase o druhú priečku a miestenku v baráži vyhralo v Maďarsku 3:2.

Domáci v stretnutí dvakrát viedli, ale hostia dokázali v oboch prípadoch odpovedať a v poslednej minúte nadstaveného času rozhodli o výhre.

Ich hrdinom bol útočník Troy Parrott, ktorý strelil všetky tri góly. Íri nazbierali z prvých troch duelov kvalifikácie len bod, no ďalšie tri vyhrali. Maďarom pritom stačila na druhé miesto aj remíza.

Európska kvalifikácia MS 2026:

F-skupina:

Maďarsko - Írsko 2:3 (2:1)

Góly: 3. Lukacs, 37. Varga - 15., 80. a 90.+6 Parrott (prvý z 11m)

Portugalsko - Arménsko 9:1 (5:1)

Góly: 7. Veiga, 28. Ramos, 30., 41. a 81. Neves, 45.+3, 52. a 72. Fernandes (prvý a tretí z 11m), 90.+2 Conceicao - 18. Spercjan

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

