Portugalci nedopustili ďalšie zaváhanie, svojmu súperovi dali 9 gólov. Maďari ostali bez baráže

BRATISLAVA. Portugalskí futbalisti nebudú chýbať na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Priamy postup z F-skupiny európskej kvalifikácie si zabezpečili v nedeľňajšom domácom zápase s Arménskom, ktoré rozstrieľali jednoznačne 9:1. Už prvý polčas vyhrali vysoko 5:1.
Portugalčania nastúpili bez svojho kapitána Cristiana Ronalda, ktorý dostal v predchádzajúcom zápase v Írsku (0:2) červenú kartu, no na Estádio do Dragao v Porte si bez problémov poradili aj bez neho.
Na úvodný gól zo siedmej minúty stopéra Renata Veigu síce odpovedal Eduard Spercjan, no v ďalšom priebehu sa presadili už len domáci.
Ešte pred prestávkou viedli 5:1 po góloch Goncala Ramosa, dvoch Joaa Nevesa a úspešnej penalte Bruna Fernandeza. Po zmene strán zavŕšili hetriky Fernandes aj Neves a deviaty gól pridal Francisco Conceicao.
Portugalčania vyhrali skupinu s 13 bodmi pred desaťbodovým Írskom, ktoré v dramatickom zápase o druhú priečku a miestenku v baráži vyhralo v Maďarsku 3:2.
Domáci v stretnutí dvakrát viedli, ale hostia dokázali v oboch prípadoch odpovedať a v poslednej minúte nadstaveného času rozhodli o výhre.
Ich hrdinom bol útočník Troy Parrott, ktorý strelil všetky tri góly. Íri nazbierali z prvých troch duelov kvalifikácie len bod, no ďalšie tri vyhrali. Maďarom pritom stačila na druhé miesto aj remíza.
Európska kvalifikácia MS 2026:
F-skupina:
Maďarsko - Írsko 2:3 (2:1)
Góly: 3. Lukacs, 37. Varga - 15., 80. a 90.+6 Parrott (prvý z 11m)
Portugalsko - Arménsko 9:1 (5:1)
Góly: 7. Veiga, 28. Ramos, 30., 41. a 81. Neves, 45.+3, 52. a 72. Fernandes (prvý a tretí z 11m), 90.+2 Conceicao - 18. Spercjan
Kvalifikácia MS vo futbale 2026