Prví semifinalisti Prezidentského pohára sú známi (výsledky)

BRATISLAVA. Ktorý dedinský tím je najlepší na Slovensku? Kto vyhrá päťtisíc eur a zahrá si na štadióne ligového klubu?

Amatérske kluby naprieč celým Slovenskom bojujú v Prezidentskom pohári, pohárovej súťaži číslo dva. V stredu boli na programe tri zápasy.

Z postupu do semifinále sa tešia Látky, ktoré na domácom trávniku zdolali Liptovský Mikuláš - Palúdzka 4:1.

Hostia išli do vedenia po zásahu Petra Kokavca, no ešte do prestávky domáci stav otočili, keď sa presadili Jozef Škopík, Dominik Vreštiak a Dominik Kudlík.