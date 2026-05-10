ONLINE: FC Košice - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 9. kolo)

Futbalisti FC Košice a KFC Komárno dnes hrajú zápas 9. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Košice - KFC Komárno dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 9. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
10.05.2026 o 17:00
9. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o udržanie sa medzi FC Košice a KFC Komárno.
Košice pokračovali na jar v dobrých výkonoch, no v uplynulých štyroch dueloch trikrát prehrali, z toho raz aj vo finále Slovenského pohára. V tabuľke sú však naďalej na siedmom mieste, ktoré by v prípade určitého vývoja v skupine o titul znamenalo pozíciu do play off o Konferenčnú ligu.
Komárno sa musí strachovať o záchranu v najvyššej slovenskej súťaži. Pred nich sa dostala už aj Skalica a Komárnu momentálne patrí predposledná 11. priečka zaisťujúca baráž proti druhému najlepšiemu tímu z MONACObet ligy. V uplynulom kole však zdolali Trenčín a o udržanie ešte chcú zabojovať. V tomto kole ich čakajú Košice, v záverečnom privítajú Prešov v priamom boji o záchranu.
Košice pokračovali na jar v dobrých výkonoch, no v uplynulých štyroch dueloch trikrát prehrali, z toho raz aj vo finále Slovenského pohára. V tabuľke sú však naďalej na siedmom mieste, ktoré by v prípade určitého vývoja v skupine o titul znamenalo pozíciu do play off o Konferenčnú ligu.
Komárno sa musí strachovať o záchranu v najvyššej slovenskej súťaži. Pred nich sa dostala už aj Skalica a Komárnu momentálne patrí predposledná 11. priečka zaisťujúca baráž proti druhému najlepšiemu tímu z MONACObet ligy. V uplynulom kole však zdolali Trenčín a o udržanie ešte chcú zabojovať. V tomto kole ich čakajú Košice, v záverečnom privítajú Prešov v priamom boji o záchranu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body