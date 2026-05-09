VIDEO: Šok v Bratislave. Olympionik Csemez inkasoval tvrdý knokaut

    Csemez skončil na podlahe ringu.
    Csemez skončil na podlahe ringu.
    Sportnet|9. máj 2026 o 20:50
    Súboj skončil už v prvom kole.

    Tipos Aréna zažila v sobotu večer moment, ktorý čakal len málokto. Niekdajší slovenský reprezentant a účastník olympijských hier v Tokiu Andrej „Bandi“ Csemez utrpel na turnaji Fight Night Challenge 11 šokujúcu porážku.

    Macedónsky boxer Ilcho Kostovski nepotreboval na víťazstvo ani celé tri minúty.

    Andrej Csemez, ktorý dlhodobo patril k najlepším amatérskym boxerom na Slovensku, nastupoval do súboja s Ilchom Kostovskim ako obrovský favorit.

    Macedónsky boxer má však na konte dva tituly majstra Macedónska a vyhral aj slovenský šampionát.

    VIDEO: Kostovski knokautuje Csemeza

    Od úvodných sekúnd sa očakávalo, že Csemez bude diktovať tempo a predvedie technickú lekciu, na akú sú diváci pri jeho zápasoch zvyknutí.

    Realita v ringu však nabrala dramaticky iný smer. Hoci sa Csemez snažil hneď v úvode presadiť svojím typickým pohybom, Kostovski neprišiel do Bratislavy len v úlohe „obetného baránka“.

    Macedónec využil prvú vážnu chybu v obrane slovenského boxera. Po presne mierenom a tvrdom údere Kostovského sa Csemez ocitol na zemi.

    Šok v hľadisku vystriedala eufória v rohu macedónskeho boxera, ktorý si pripísal najcennejší skalp svojej doterajšej kariéry.

