VIDEO: Šok v Bratislave. Olympionik Csemez inkasoval tvrdý knokaut

Tipos Aréna zažila v sobotu večer moment, ktorý čakal len málokto. Niekdajší slovenský reprezentant a účastník olympijských hier v Tokiu Andrej „Bandi“ Csemez utrpel na turnaji Fight Night Challenge 11 šokujúcu porážku.
Macedónsky boxer Ilcho Kostovski nepotreboval na víťazstvo ani celé tri minúty.
Andrej Csemez, ktorý dlhodobo patril k najlepším amatérskym boxerom na Slovensku, nastupoval do súboja s Ilchom Kostovskim ako obrovský favorit.
Macedónsky boxer má však na konte dva tituly majstra Macedónska a vyhral aj slovenský šampionát.
VIDEO: Kostovski knokautuje Csemeza
Od úvodných sekúnd sa očakávalo, že Csemez bude diktovať tempo a predvedie technickú lekciu, na akú sú diváci pri jeho zápasoch zvyknutí.
Realita v ringu však nabrala dramaticky iný smer. Hoci sa Csemez snažil hneď v úvode presadiť svojím typickým pohybom, Kostovski neprišiel do Bratislavy len v úlohe „obetného baránka“.
Macedónec využil prvú vážnu chybu v obrane slovenského boxera. Po presne mierenom a tvrdom údere Kostovského sa Csemez ocitol na zemi.
Šok v hľadisku vystriedala eufória v rohu macedónskeho boxera, ktorý si pripísal najcennejší skalp svojej doterajšej kariéry.