Weiss prosil rozhodcu, aby nedal slovanistovi kartu: Mrzí ma to, chýbal ľudský prístup

Futbalisti Slovana Bratislava už ako istí víťazi Niké ligy dokázali vyhrať predposledný duel sezóny v Podbrezovej 2:1, keď otočili nepriaznivý vývoj.
Rozhodujúci druhý gól dali až v poslednej minúte nadstaveného času z penalty a natiahli tak šnúru zápasov bez prehry na číslo sedem.
Na Horehroní nastúpili oproti predošlému stretnutiu s Dunajskou Stredou až so siedmimi zmenami v zostave, pričom na duel necestoval pre chorobu Vladimír Weiss ml.
Podbrezová mala dosť šancí
V bránke dostal priestor Michal Trnovský, ktorý inkasoval iba raz a napokon sa mohol tešiť spolu s celým mužstvom zo zisku troch bodov.
„Vedeli sme, čo nás čaká v Podbrezovej, to sa aj splnilo. Zápas nebol jednoduchý. Mali sme dobré pasáže, no akonáhle sme vypli, tak Podbrezová si vytvorila tlak a dostávala sa do lepších šancí.
Po inkasovanom góle je niekedy ťažké naskočiť naspäť do rytmu, ale dali sme krásny vyrovnávajúci gól pravačkou Tigrana Barseghjana. Bol to ťažký zápas, ale zvládli sme ho,“ povedal Trnovský po zápase.
Penaltu v poslednej minúte nadstaveného času „vyrobil“ iba 21-ročný talentovaný futbalista Slovana Bratislava Alexej Maroš.
VIDEO: Góly Slovana v zápase proti Podbrezovej
Dostal dôveru od trénera Vladimíra Weissa a oplatil ju dravosťou v šestnástke, keď si vypýtal svojou aktivitou faul v šestnástke.
„Z oboch strán to bol dobrý zápas. Oba tímy mali šance, nakoniec z toho vznikla penalta, za čo som rád. Zozadu mi ťukol podbrezovský hráč do nohy, za mňa to bola čistá penalta,“ vravel po stretnutí Maroš.
Keď zosilnie, bude dobrý hráč
Talentovaný futbalista strelil na jar v druhej lige za B tím Slovana až dvanásť gólov a právom si vypýtal pozvánku do Áčka. K tomu poznamenal:
„Chytil som formu, za čo som rád. Dostal som príležitosť, za to tiež trénerovi ďakujem. Podľa mňa chcel, aby som si to na ihrisku užil. Ja som si to užil, vyhrali sme, možno ak by som dal gólik, bolo by to ešte lepšie.“
Na adresu Alexeja Maroša sa vyjadril aj tréner Vladimír Weiss:
„V Béčku vyčnieval, je to náš odchovanec, dal som mu šancu, vyrobil penaltu. Na to tam išiel, aby niečo vymyslel. Je dynamický, rýchly, má dobrú techniku.
Keď zosilnie, môže byť dobrý hráč. Má aj dobrú povahu na futbal, všetko mu je viac – menej jedno, a to je niekedy dobré. Keď fyzicky zosilnie a bude sa pripravovať s prvým mužstvom, tak pôjde výkonnostne hore.“
Žltá karta Bajriča
Weisa však mrzela iná okolnosť duelu. Hneval sa na rozhodcu Borisa Benedika, ktorý udelil žltú kartu Kenanovi Bajričovi. K tomuto okamihu si servítku pred ústa nedal:
„Prosil som rozhodcu pred zápasom, že Bajrič má štyri žlté karty, tak nech mu nedáva zbytočnú kartu. Vedel som, že bude hrať na Radka Šilera, že môže prísť ku konfliktu a napokon obom hráčom dal karty.
Nechcem kritizovať rozhodcu, ale chýbal mi ľudský prístup. Teraz Bajrič nemôže nastúpiť na posledný domáci zápas sezóny. Doslova som prosil, bohužiaľ.
To ma mrzí na tomto zápase najviac, že posledný zápas pred divákmi, na ktorom sa bude oslavovať, neabsolvuje hráč, ktorý si to najviac zaslúži za celú sezónu. Taký ľudský prístup, cit k futbalu mi tam zo strany rozhodcu chýbal.“
Podbrezovčania v nadstavbe o titul prehrali všetkých päť domácich duelov a z deviatich zápasov vyhrali iba jeden v Michalovciach. Proti Slovanu boli blízko k bodovému zápasu, ale opäť absentoval kúsok šťastia.
„Sme sklamaní z výsledku. Oproti predošlému zápasu s Trnavou sme podali o sto percent lepší výkon. Mali sme šance, išli sme do vedenia a vtedy som veril, že by sme zápas mohli zvládnuť. Avšak prišiel gól na 1:1 a na konci nás zrazila nešťastná penaltová situácia," hovoril Peter Kováčik.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: