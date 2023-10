Zimomriavky, kapitán skoro plakal. Slovnaft Cup priniesol emotívny príbeh

Od prvej chvíle bolo jasné, kto je na ihrisku pánom. Košičania prevzali iniciatívu a loptu mali neustále v moci. Ako prvý sa o zápis do listiny strelcov pokúsil po štvrťhodine hry Pačinda, ale mieril vedľa. Presnejší bol v 20. minúte Vasiľ, ktorý po centri Fabiša z pravej strany volejom namieril do čierneho - 0:1. O tri minúty vypracoval akciu Sagna, strieľal Pačinda, ale brankár domácich bol pripravený. Hneď na to pálil z diaľky tesne nad Fabiš. V 27. minúte Vasiľ centroval z ľavej strany, nastrelil ruku brániaceho hráča a nasledovala penalta, ktorú Pačinda s prehľadom premenil - 0:2. O minútu neskôr zahrával domáci Slivka priamy kop, ale jeho pokus mieril vysoko nad. O dve minúty na opačnej strane nebezpečne vystrelil Petrák, brankár Juraško bol namieste. O minútu neskôr poslal Sovič loptu do brvna a vzápätí únik D. Maliňáka zastavil zákrok Kiru. Košičania odpovedali vyloženými šancami Vasiľa, Pačindu i Sagnu, ale skóre sa už do prestávky nezmenilo.

Košičania vstúpili do druhého dejstva s tromi zmenami a jeden z novicov Žan Medved mal do pár minút po obrátke dve gólové príležitosti, ale v prvej ho vychytal brankár a druhú zoči-voči gólmanovi poslal nad bránu. Zakrátko po rohu Faška hlavičkoval nebezpečne Šindelář, gólman Štiavnika odolal. V 68. minúte poslal Mizerák center na hlavu Medveda, brankár domácich loptu reflexívne vyrazil do brvna. V 70. minúte pretiahnutý center Faška skončil na brvne, ale o dve minúty sa už tento hráč nemýlil - z priameho kopu poslal loptu k žrdi a zvýšil náskok Košičanov už na tri góly. V 83. minúte pridal štvrtú poistku Vasiľ a zakrátko si otvoril gólový účet v košickom drese aj Tidjani. Minútu pred koncom ešte po rohu skóroval Šindelář, čím uzavrel skóre pohárového stretnutia.

Zdroj: FC Košice