VIDEO: Slafkovský bol aktívny, no bez bodu. Montreal ovládol kanadské derby

V nočných zápasoch zámorskej hokejovej NHL sa predstavila trojica slovenských útočníkov, no ani jeden z nich sa nezapísal do kanadského bodovania.
Ako jediný z nich sa z víťazstva tešil Juraj Slafkovský z Montrealu, ktorého tím zdolal Toronto 3:1.
Dalibor Dvorský nebodoval v deviatom zápase za sebou a jeho tím St. Louis podľahol doma New Yorku Islanders 3:4 po predĺžení. Calgary v zostave s Martinom Pospíšilom prehralo na klzisku New Yorku Rangers 0:4.
Slafkovský bol so štyrmi strelami jeden z troch najaktívnejších hráčov Montrealu. Slafkovský nazbieral v 63 zápasoch 52 kanadských bodov a s predstihom si vytvoril osobný rekord v základnej časti NHL.
Ani náskok 3:0 nestačil hráčom St. Louis, aby predĺžili štvorzápasovú víťaznú sériu. Na domácom ľade viedli proti NY Islanders o tri góly ešte v 38. minúte, no hostia v nej odštartovali obrat, ktorý Matthew Barzal dokončil víťazným gólom v predĺžení, „Ostrovania“ mali po celý zápas streleckú prevahu, no domácich dlho držal brankár Joel Hofer.
Dôležitý moment priniesla 46. minúta, v ktorej dostal domáci útočník Pavel Bučnevič trest na 2+2 minúty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a v následnej presilovke hostia vyrovnali z 1:3 na 3:3. Islanders prestrieľali súpera viac než dvojnásobne - 49:23.
Dvorský s mínuskou
Dvorský odohral 13:27 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol mínusový bod. Na vhadzovaniach mal 45-percentnú úspešnosť, keď vyhral 5 z 11. Na jeho konte je naďalej 15 kanadských bodov za 9 gólov a 6 asistencií.
Za Blues prvýkrát súčasne nastúpili všetci traja hráči, ktorých klub draftoval v 1. kole v roku 2023. Okrem Dvorského, ktorého klub získal ako celkovú desiatku, aj Otto Stenberg (25.) a Theo Lindstein (29.).
Zápas bol špeciálny aj pre útočníka hostí Braydena Schenna, ktorý odohral za St. Louis 650 zápasov, no klub ho nedávno vymenil práve do Islanders. Domáci diváci ho privítali búrlivým potleskom.
Mínusový bod pribudol aj do štatistík Martina Pospíšila. Na ľade NY Rangers odohral takmer desať minút.
Prezentoval sa tromi hitmi a aj 50-percentnou úspešnosťou na vhadzovaniach, keď vyhral tri zo šiestich. Flames prehrali šiesty zápas z predošlých siedmich. Druhým hetrikom v kariére sa na triumfe Rangers podieľal kanadský útočník Alexis Lafreniere.
Černák pauzuje pre zranenie
Slovenský obranca Erik Černák chýbal v zostave Tampy Bay, ktorá prehrala na domácom ľade s Columbusom 2:5. Zranil sa v predošlom zápase proti Buffalu (7:8). Blue Jackets prestrieľali domácich 31:18 a svoju prevahu napokon potvrdili aj gólmi.
Pre Columbus to bolo štvrté víťazstvo z predošlých šiestich zápasov. Lightning prehrali šiesty zápas z uplynulých siedmich. Columbus zvíťazil na ľade Tampy prvýkrát od apríla 2021, resp. po deviatich prehrách.
Do hry nezasiahol ani slovenský útočník Pavol Regenda, ktorý štvrtýkrát za sebou nefiguroval v zostave San Jose a bol iba zdravý náhradník. Jeho tím prehral na ľade Buffala 3:6.
Sabres potvrdili formu ôsmym víťazstvom za sebou, z uplynulých 36 zápasov vyhrali 29 a sú na druhom mieste v tabuľke Východnej konferencie za Carolinou. Na triumfe nad San Jose sa hetrikom podieľal útočník Jack Quinn.
Carolina si udržala pozíciu najlepšieho tímu Východnej konferencie vďaka víťazstvu nad Pittsburghom 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil útočník Jackson Blake. Carolina vyhrala ôsmy zápas z predošlých desiatich.
V zápase Boston - Los Angeles začali padať góly až od 49. minúty. Z víťazstva sa napokon tešili domáci, ktorí uspeli 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil obranca Charlie McAvoy.
Tesné víťazstvo na domácom ľade dosiahli aj hráči Floridy. Víťazi Stanleyho pohára z predošlých dvoch sezón zdolali Detroit 4:3, hoci prehrávali 1:2 aj 2:3.
O ich triumfe rozhodol útočník Carter Verhaeghe gólom v čase 59:45, pričom ten istý hráč minútu predtým vyrovnal na 3:3. Panthers vyhrali dva zápasy za sebou prvýkrát od 26. januára.
V zápase Dallas - Vegas padali góly iba v 2. tretine. Hostia išli do vedenia zásluhou presného zásahu Jacka Eichela, no Owen Beck a Jamie Benn zariadili triumf domácich 2:1.
Hráči Golden Knights zvíťazili iba v jednom zápase z predošlých siedmich. Stars bodovali v 13. zápase v sérii. Počas tejto šnúry prehrali iba jeden duel a na najlepší tím Západnej konferencie Colorado strácajú už iba päť bodov.
Avalanche podľahli v noci na stredu na domácom ľade Edmontonu 2:4. Dvoma bodmi sa na triumfe Oilers podieľal najproduktívnejší hráč súťaže Connor McDavid (1+1), dvojbodoví boli aj jeho spoluhráči Evan Bouchard, Leon Draisaitl a Ryan Nugent-Hopkins.
NHL - výsledky (11. marec):
Boston - Los Angeles 2:1 pp
Buffalo - San Jose 6:3
Carolina - Pittsburgh 5:4 pp a sn
Florida - Detroit 4:3
Montreal - Toronto 3:1
New York Rangers - Calgary 4:0
Tampa Bay - Columbus 2:5
St. Louis - New York Islanders 3:4 pp
Dallas - Vegas 2:1
Minnesota - Utah 5:0
Winnipeg - Anaheim 1:4
Colorado - Edmonton 3:4
Seattle - Nashville 2:4
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: