VIDEO: Hanckove Atlético trestalo chyby. Bayern deklasoval súpera a Barcelona udrela v závere

Dávid Hancko sa teší so spoluhráčmi z gólu.
Dávid Hancko sa teší so spoluhráčmi z gólu. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|10. mar 2026 o 22:59
Český brankár Antonín Kinský zažil v drese Hotspur hororový debut v súťaži.

Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zvíťazili v prvom stretnutí osemfinále Ligy majstrov nad Tottenhamom Hotspur 5:2.

Domáci vybavili zápas za štvrťhodinu, keď potrestali obrovské chyby českého brankára Antonína Kinského. Bayern Mníchov si vezie do odvety až päťgólový náskok, na pôde Atalanty Bergamo triumfoval 6:1.

Newcastle United hral s FC Barcelona nerozhodne 1:1, remízu zachránil hosťom v šiestej minúte nadstaveného času z penalty Lamine Yamal.

Hancko nastúpil proti Tottenhamu na stopérskom poste a za domácich odohral celé stretnutie. Hostia z Londýna nezachytili úvod a po troch fatálnych chybách pykali.

Najprv v 6. minúte sa Kinský pošmykol pri rozohrávke, čo po sérii prihrávok využil Marcos Llorente, ktorý prekonal súperovho brankára strelou po zemi.

VIDEO: Prvý gól Atlética po chybe českého brankára

Následne podkĺznutie Mickyho van de Vena potrestal Antoine Griezmann a o minútu neskôr predviedol ešte väčší kiks Kinský, ktorý netrafil dobre loptu a ponúkol ako gól na podnose Julianovi Alvarezovi - 3:0.

VIDEO: Veľká chyba českého brankára

Tréner Spurs Igor Tudor reagoval a už v 17. minúte nešťastného českého brankára vystriedal Vicario. Ani on však nedokázal zastaviť gólový uragán domácich a hneď po príchode inkasoval, prekonal ho hlavičkou Robin Le Normand.

Až po tomto momente sa „kohúti“ prebrali. V 26. minúte znížil Pedro Porro a vzápätí Cristian Romero trafil žrď. V 38. minúte Van de Ven tvrdo zasiahol členok Hancka, ktorý zostal po zákroku ležať na ihrisku, no rozhodca faul nepotrestal.

Marcos Llorente z Atlético Madrid (uprostred) oslavuje po strelení úvodného gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Tottenham Hotspur v Madride.
Základná jedenástka hráčov Atletica Madrid pózuje pred prvým zápasom osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur v Madride 10. marca 2026. Horný rad druhý zľava Slovák Dávid Hancko.
Hráč Antoine Griezmann z Atletica Madrid sa teší z gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur v Madride.
Hráč Robin Le Normand z Atletica Madrid sa teší z gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur v Madride.
12 fotografií

Po zmene strán mohol znížiť Richarlison, vychytal ho Jan Oblak a hneď z brejku zvýšil na 5:1 svojím druhým gólom v zápase Alvarez. V 76. minúte urobil chybu pri rozohrávke aj Oblak, čo využil Dominic Solanke, ktorý skorigoval na konečných 2:5.

Hancko zažil český horor. Najhorší výkon v dejinách Ligy majstrov, hlásil komentátor
Hancko zažil český horor. Najhorší výkon v dejinách Ligy majstrov, hlásil komentátor

Tottenham si tak nedokázal napraviť chuť po trápení v anglickej Premier League a sériu prehier v súťažných zápasoch natiahol už na číslo šesť.

Bayern začal v Bergame náporom, z ktorého vyťažil v priebehu 25 minút tri góly. V 12. minúte po nakrátko zahratom rohovom kope otvoril skóre Josip Stanišič, o desať minút neskôr umiestnenou strelu zvýšil Michael Olise a vzápätí po akcii stredom ihriska skóroval aj Serge Gnabry.

Nemecký šampión na ihrisku dominoval, šancu Nicolasa Jacksona zlikvidoval brankár Marco Carnesecchi a Gnabryho strela skončila na brvne. Bavorský veľkoklub po prestávke pretavil svoju prevahu do štvrtého gólu, ktorý dal Jackson.

Katastrofálny večer Atalanty pokračoval, svojím druhým gólom v zápase zvýšil Olise už na 5:0 a poltucet zavŕšil v 67. minúte Jamal Musiala.

VIDEO: Olise krásnym gólom zvýšil na 5:0


Taliansky zástupca dokázal v nadstavenom čase len zmierniť prehru Mariom Pašaličom. Odveta v Mníchove tak bude už len formalitou.

Newcastle si dokázal proti Barcelone od úvodu vytvárať strelecké príležitosti. V prvom polčase nevyužil šancu Anthony Elanga a v 71. minúte po centri Lewis Halla z voleja zakončil Jacob Murphy len tesne nad bránu.

Joelintonov zásah potom neplatil pre ofsajd. „Straky“ sa dočkali až v 86. minúte, keď sa po centri Murphyho presadil nepokrytý Harvey Barnes.

Domáci však v závere tesný náskok neudržali. Daniho Olma fauloval v pokutovom území Malick Thiaw a v šiestej nadstavenej minúte zariadil z penalty konečnú remízu Yamal.

VIDEO: Vyrovnávajúci gól Yamala z penalty

Katalánsky tím tak neprehral ani v druhom tohtosezónnom zápase v St. James' Parku, v úvodnom kole ligovej fázy zdolal domáci Newcastle 2:1.

Liga majstrov - prvé zápasy osemfinále

Atlético Madrid - Tottenham Hotspur 5:2 (4:1)

Góly: 15. a 55. Alvarez, 6. Llorente, 14. Griezmann, 22. Le Normand - 26. Porro, 76. Solanke

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/

Newcastle United - FC Barcelona 1:1 (0:0)

Góly: 86. Barnes - 90.+6 Yamal (z 11 m)

Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov 1:6 (0:3)

Góly: 90.+3 Pašalič - 22. a 64. Olise, 12. Stanišič, 25. Gnabry, 52. Jackson, 67. Musiala

Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 1:0 (1:0)

Gól: 7. Lemina

Hráči Liverpoolu počas rozcvičky pred prvým zápasom osemfinále Ligy majstrov Galatasaray - Liverpool.
Mario Lemina z Galatasarayu (vľavo) oslavuje po strelení úvodného gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.
Dominik Szoboszlai z Liverpoolu (hore) bojuje o loptu s Abdulkerimom Bardakcim z Galatasarayu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.
Noa Lang z Galatasarayu (vpravo) bojuje o loptu s Joeom Gomezom z Liverpoolu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.
14 fotografií

    dnes 22:59
