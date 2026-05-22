Kanada opäť nepredviedla oslnivý výkon. Napriek tomu potvrdila úlohu favorita

MS v hokeji 2026 - skupina B
Kanada - Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 12. Mateychuk (Minten, Finnie), 34. Cozens (Nurse, Crosby), 47. Finnie (Rielly, Brown) – 59. Bohinc (Goličič).
Rozhodcovia: Kohlmueller (Nem.), Kaukokari – Niittyla (obaja Fín.) Jonsson (Švéd.), vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 6209
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Finnie
Slovinsko: Us – Gregorc, Perčič, Magovac, Crnovič, Goličič, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Sitar, Kuralt – Langus, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Jezovšek
Hokejisti Kanady zvíťazili v piatkovom zápase MS vo Fribourgu nad Slovinskom 3:1 a zabezpečili si postup do štvrťfinále.
„Slovenskú“ skupinu B vo Fribourgu vedie zámorský celok so ziskom 14 bodov, jedinú stratu zaznamenal pri víťazstve nad Nórskom v predĺžení.
Kanaďania nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 24. mája o 20.20 h proti Slovensku, Slovincov čaká už v sobotu ani nie 24 hodín po piatkovom dueli súboj s Dánskom o 12.20 h.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Kanada - Slovinsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
V bránke slovinského tímu dostal príležitosť namiesto českého rodáka Lukáša Horáka Žan Us a od prvých minút musel čeliť neustálemu tlaku favorita.
V prvej tretine zlikvidoval 11 striel a za chrbát pustil iba presne k žrdi umiestnenú strelu Mateychuka.
II. tretina:
Tlak Kanaďanov po prvej prestávke opadol, prispeli k tomu aj chyby, ktoré ponúkli Slovincom gólové šance Drozgovi a Saboličovi.
Až v 34. minúte zúročili Kanaďania miernu prevahu druhým gólom po tom, čo sa z otočky presadil Cozens. Ďalšie príležitosti vrátane presilovkovej streleckej prevahy Us pokryl.
III. tretina:
Ani v tretej tretine Kanaďania zjavne nehrali s maximálnym nasadením, k výsledkovej pohode im stačil gól trinásteho útočníka Finna v 47. minúte.
Slovinci v závere hru vyrovnali a dočkali sa aj čestného úspechu.