    Kanada opäť nepredviedla oslnivý výkon. Napriek tomu potvrdila úlohu favorita

    Na snímke hráči Kanady Fraser Minten (93), Evan Bouchard (22), Emmitt Finnie (58) a Sidney Crosby (87) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Denton Mateychuk (5).
    Na snímke hráči Kanady Fraser Minten (93), Evan Bouchard (22), Emmitt Finnie (58) a Sidney Crosby (87) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Denton Mateychuk (5). (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|22. máj 2026 o 18:33
    Kanada dnes zdolala Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Kanada - Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

    Góly: 12. Mateychuk (Minten, Finnie), 34. Cozens (Nurse, Crosby), 47. Finnie (Rielly, Brown) – 59. Bohinc (Goličič).

    Rozhodcovia: Kohlmueller (Nem.), Kaukokari – Niittyla (obaja Fín.) Jonsson (Švéd.), vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 6209

    Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Finnie

    Slovinsko: Us – Gregorc, Perčič, Magovac, Crnovič, Goličič, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Sitar, Kuralt – Langus, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Jezovšek

    Hokejisti Kanady zvíťazili v piatkovom zápase MS vo Fribourgu nad Slovinskom 3:1 a zabezpečili si postup do štvrťfinále.

    „Slovenskú“ skupinu B vo Fribourgu vedie zámorský celok so ziskom 14 bodov, jedinú stratu zaznamenal pri víťazstve nad Nórskom v predĺžení.

    Kanaďania nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 24. mája o 20.20 h proti Slovensku, Slovincov čaká už v sobotu ani nie 24 hodín po piatkovom dueli súboj s Dánskom o 12.20 h.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    5
    0
    1
    1
    3
    8:20
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Kanada - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    V bránke slovinského tímu dostal príležitosť namiesto českého rodáka Lukáša Horáka Žan Us a od prvých minút musel čeliť neustálemu tlaku favorita.

    V prvej tretine zlikvidoval 11 striel a za chrbát pustil iba presne k žrdi umiestnenú strelu Mateychuka.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Kanadský Denton Mateychuk (tretí sprava) oslavuje strelený gól so spoluhráčmi zľava: Fraser Minten, Evan Bouchard, Emmitt Finnie a Sidney Crosby počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Kanadský John Tavares (vľavo) a Slovinec Matic Torok počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Slovinec Aleksandar Magovac (vľavo) a Kanaďan Dylan Cozens počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Slovinec Aljoša Crnović (vľavo) a Kanaďan Macklin Celebrini počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Kanadský Ryan O’Reilly v akcii proti Slovincovi Aljošovi Crnovičovi a brankárovi Žanovi Usovi počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.Kanadský John Tavares (vľavo) a Slovinec Jan Čosič počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.

    II. tretina:

    Tlak Kanaďanov po prvej prestávke opadol, prispeli k tomu aj chyby, ktoré ponúkli Slovincom gólové šance Drozgovi a Saboličovi.

    Až v 34. minúte zúročili Kanaďania miernu prevahu druhým gólom po tom, čo sa z otočky presadil Cozens. Ďalšie príležitosti vrátane presilovkovej streleckej prevahy Us pokryl.

    III. tretina:

    Ani v tretej tretine Kanaďania zjavne nehrali s maximálnym nasadením, k výsledkovej pohode im stačil gól trinásteho útočníka Finna v 47. minúte.

    Slovinci v závere hru vyrovnali a dočkali sa aj čestného úspechu.

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 22. mája

    22.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    3 - 1
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    22.05. 16:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    6 - 2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Domov»MS v hokeji 2026»Kanada opäť nepredviedla oslnivý výkon. Napriek tomu potvrdila úlohu favorita