VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Slovinsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Kanady vyhrali na majstrovstvách sveta aj piate stretnutie a po víťazstve 3:1 nad Slovinskom si zabezpečili postup do štvrťfinále.
Skupinu B vo Fribourgu vedie zámorský tím so ziskom 14 bodov, jedinú stratu zaznamenal pri víťazstve nad Nórskom po predĺžení.
Kanaďania dnes dali v každej tretine po góle, v závere znížil obranca Rožle Bohinc. Slovinci po senzačnom víťazstve nad Českom po predĺžení a prehre so Slovenskom po nájazdoch tretíkrát na turnaji nebodovali.
V bránke slovinského tímu dostal príležitosť namiesto českého rodáka Lukáša Horáka dvadsaťdeväťročný Žan Us a od prvých minút musel čeliť sústavnému tlaku favorita.
V prvej tretine zlikvidoval 11 striel a za chrbát pustil iba presne k žrdi umiestnenú strelu Mateychuka.
Tlak Kanaďanov po prvej prestávke opadol, prispeli k tomu aj chyby, ktoré ponúkli Slovincom gólové šance Drozgovi a Saboličovi.
Až v 34. minúte zúročili Kanaďania miernu prevahu druhým gólom po tom, čo sa z otočky presadil Cozens. Ďalšie príležitosti vrátane presilovkovej kanonády Us pokryl.
Ani v tretej tretine Kanaďania zjavne nedali do hry maximálne nasadenie, k výsledkovej pohode im stačil gól trinásteho útočníka Finnieho v 47. minúte.
Slovinci v závere hru vyrovnali a dočkali sa aj čestného úspechu.
