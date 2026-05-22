    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    22.05.2026, Skupina B
    3 - 1
    1:0, 1:0, 1:1
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    PrehľadOnline prenosSumárVideoFotogaléria

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Na snímke hráč Kanady John Tavares (vľavo) a hráč Slovinska Matic Török bojujú o puk počas zápasu.
    Fotogaléria (6)
    Na snímke hráč Kanady John Tavares (vľavo) a hráč Slovinska Matic Török bojujú o puk počas zápasu. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|22. máj 2026 o 19:00
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Kanada - Slovinsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Kanady vyhrali na majstrovstvách sveta aj piate stretnutie a po víťazstve 3:1 nad Slovinskom si zabezpečili postup do štvrťfinále.

    Skupinu B vo Fribourgu vedie zámorský tím so ziskom 14 bodov, jedinú stratu zaznamenal pri víťazstve nad Nórskom po predĺžení.

    Kanaďania dnes dali v každej tretine po góle, v závere znížil obranca Rožle Bohinc. Slovinci po senzačnom víťazstve nad Českom po predĺžení a prehre so Slovenskom po nájazdoch tretíkrát na turnaji nebodovali.

    V bránke slovinského tímu dostal príležitosť namiesto českého rodáka Lukáša Horáka dvadsaťdeväťročný Žan Us a od prvých minút musel čeliť sústavnému tlaku favorita.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Kanadský Denton Mateychuk (tretí sprava) oslavuje strelený gól so spoluhráčmi zľava: Fraser Minten, Evan Bouchard, Emmitt Finnie a Sidney Crosby počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Kanadský John Tavares (vľavo) a Slovinec Matic Torok počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Slovinec Aleksandar Magovac (vľavo) a Kanaďan Dylan Cozens počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Slovinec Aljoša Crnović (vľavo) a Kanaďan Macklin Celebrini počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.
    6 fotografií
    Kanadský Ryan O’Reilly v akcii proti Slovincovi Aljošovi Crnovičovi a brankárovi Žanovi Usovi počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.Kanadský John Tavares (vľavo) a Slovinec Jan Čosič počas zápasu základnej skupiny medzi Kanadou a Slovinskom na majstrovstvách sveta 2026.

    V prvej tretine zlikvidoval 11 striel a za chrbát pustil iba presne k žrdi umiestnenú strelu Mateychuka.

    Tlak Kanaďanov po prvej prestávke opadol, prispeli k tomu aj chyby, ktoré ponúkli Slovincom gólové šance Drozgovi a Saboličovi.

    Až v 34. minúte zúročili Kanaďania miernu prevahu druhým gólom po tom, čo sa z otočky presadil Cozens. Ďalšie príležitosti vrátane presilovkovej kanonády Us pokryl.

    Ani v tretej tretine Kanaďania zjavne nedali do hry maximálne nasadenie, k výsledkovej pohode im stačil gól trinásteho útočníka Finnieho v 47. minúte.

    Slovinci v závere hru vyrovnali a dočkali sa aj čestného úspechu.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    5
    0
    1
    1
    3
    8:20
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko.
    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:07
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko.
    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Slovinsko na MS v hokeji 2026