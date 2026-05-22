Superstar Slaf konečne trafil prázdnu bránku. Montreal vykoľajil rozbehnutý vlak

To, čo pre hokejistov Caroliny Hurricanes vyzeralo spočiatku ako skvelý večer, sa rýchlo zmenilo na frustráciu a beznádej.
Vysoké víťazstvo Montrealu Canadiens 6:2 v Raleighu v prvom finále Východnej konferencie prekvapilo aj väčšinu zámorských expertov.
Kam sa podel ten tím, ktorý sa v play-off postaral o unikátny zápis?
12 dní zabíjali nudu
Carolina a Montreal sa dostali do konferenčného finále celkom odlišnými spôsobmi. Hurricanes pripomínali v play-off rútiaci sa vlak, ktorý nejde zastaviť.
Vyradili Ottawu v prvom, aj Philadelphiu v druhom kole play-off už po štyroch zápasoch a ako jediný klub v histórii NHL vyhrali prvé dve série hrané na sedem zápasov takýmto dominantným spôsobom.
Canadiens potrebovali na postup cez Tampu Bay aj Buffalo Sabres po sedem zápasov.
Kým hráči Hurricanes dvanásť dní trénovali a zabíjali nudu, partia trénera Martina St. Louisa dorazila do Severnej Karolíny ešte plná adrenalínu z ich napínavej cesty.
Kto mal väčšiu výhodu? Odpoveď na túto otázku ponúkla prvá tretina.
Už po 33 sekundách skóroval útočník Hurricanes Seth Jarvis, ale ešte počas eufórie, ktorá panovala na tribúnach, Caufield po elegantnej Slafkovského zadovke spoza bránky vyrovnal.
VIDEO: Dva góly v úvodnej minúte zápasu
To však zďaleka nebol koniec: v 5. minúte skóroval Phillip Danault, v 9. Alexandre Texier a v 12. minúte bolo už 4:1 pre Montreal zásluhou Ivana Demidova.
Carolina počas celého play-off neinkasovala v jednom zápase viac ako dva góly, proti Canadiens štyri v jednej tretine.
Na Carolinu sa pripravovali dopredu
Vo vypredanom Lenovo Center s kapacitou 20-tisíc divákov bolo hrobové ticho.
„Úprimne povedané, pre Carolinu to mohlo dopadnúť ešte horšie. Vyzerali presne ako tím, ktorý nehral dva týždne," zhodnotili experti The Athletic.
Rozpad defenzívy Hurricanes bol šokujúci. Vychvaľovaná obrana, ktorá udusila Ottawu i Philadelphiu, v zápase proti Montrealu opakovane zlyhávala.
Montreal zase výborne dodržiaval plán, ktorý si pred zápasom určil. Tréneri mužstva už dávno vedeli, že ak postúpia cez Buffalo, stretnú sa s Carolinou.
Analytická časť tímu si tak postupne robila prípravy na tohto súpera. Samotní hráči nemali veľa času premýšľať nad Carolinou.
„Musíte byť opatrný, aby ste hráčom nedali príliš veľa informácii naraz,“ hovoril tréner St. Louis. „Musíte si vybrať zopár vecí a adresovať ich. To sme aj spravili.“
Hráči potom plán dodržiavali výborne.
„Máme rytmus a mali sme šťastie, že sme mohli hrať všetky zápasy, ktoré sa dali,“ povedal Caufield. „Dobre sme sa držali herného plánu a tešíme sa na druhý zápas.“
Najlepší hráči mali ťažký večer
Canadiens strelili už v prvom zápase viac gólov ako predchádzajúci súperi Caroliny v celej sérii.
Dánsky brankár Frederik Andersen mal v prvých dvoch kolách úspešnosť 95 percent.
Obe série, proti Ottawe aj Philadelphii, začal Dán s nulou, čím udal tón a vyslal odkaz, že súperi budú mať proti Caroline veľký problém.
Proti Montrealu inkasoval z prvej strely na bránku, celkovo pochytal iba 16 striel, čo je úspešnosť 76 percent.
Útok Taylor Hall, Logan Stankoven a Jackson Blake vyprodukoval pred konferenčným finále dovedna 31 bodov, ale proti Canadiens si (zatiaľ) neškrtol.
„Zápas sme prehrali už na začiatku. Venovali sme im priveľa darčekov, ale odohrali skvelý zápas. Boli pripravení na úspech a my nie,“ hodnotil pre novinárov kapitán Hurricanes Jordan Staal.
Tréner Rod Brind'Amour priznal, že v niektorých fázach svojich zverencov nespoznával.
„Je celkom zrejmé, že sme neboli pripravení na toto tempo. Nechcem sa vyhovárať na 12-dňovú pauzu, ale neboli sme nachystaní hrať play-off hokej a to nás dobehlo," vravel.
„Úprimne povedané, neboli sme dnes príliš šikovní. Naši najlepší hráči mali ťažký večer a v tejto fáze sezóny to nebude fungovať."
Na čele tohto negatívneho zoznamu bol obranca Jaccob Slavin, ktorý odohral azda najhorší zo svojich 879 zápasov v kariére. Bol na ľade pri troch zo štyroch gólov Montreale v prvej tretine.
„Mal to ťažké. Za osem rokov som ho takého ešte nevidel. Platilo, že ak im dáte trochu priestoru, je koniec. Presne to sa stalo dnes večer. Ale Jaccob sa z toho určite dostane,“ povedal Brind'Amour.
Slafkovský strelil neuveriteľný gól
Slafkovský odohral v aktuálnej sezóne už 106 zápasov: 82 v základnej časti play-off, 6 na ZOH 2026 v Miláne a 15 v play-off NHL.
Čo robí pre to, aby bol oddýchnutý na náročný program?
„Mám pohodu, zahrám si Fifu alebo iné hry a príliš nad tým všetkým nerozmýšľam. Snažím sa hlavne dobre si pospať," uviedol pred zápasom.
Pohodu mal aj od prvého striedania proti Caroline a nechal zabudnúť na akékoľvek špekulácie o tom, že je zranený.
Jeho gól na 5:2 označila oficiálna stránka NHL na sociálnej sieti X za „neuveriteľný". Televízia Sportsnet pridala k videu popis: „Superstar Slaf."
V závere ešte korigoval skóre gólom do prázdnej bránky.
Slafkovský strávil na ľade 16:41 min. Na bránku Caroliny vyslal štyri strely a zaznamenal jeden hit a jeden blok.
Za jeho ukážkový gól ho chválil aj Cole Caufield:
„Bolo to celkom dobré, ale konečne trafil aj prázdnu bránku. Bol to pre neho neskutočný zápas.“
Prvý útok Montrealu zaznamenal v zápase šesť bodov v hre piatich proti piatim. To je o bod viac, ako ich nazbierali v úvodných 14 zápasoch play-off dokopy.
„Počas play-off sme nehrali náš najlepší hokej v hre 5 na 5, ale preto máte v hokejovom tíme 20 chlapov. Ak vy nehráte najlepšie, niekto iný možno áno. Pomáhame si navzájom," povedal slovenský útočník po zápase.
Hoci Slafkovský strelil dva góly a pridal asistenciu, Suzuki zaznamenal tri asistencie a Caufield s Danaultom mali bilanciu 1+1, hráčom zápasu bol podľa Montreal Gazette opäť brankár Jakub Dobeš.
V prvom zápase série pochytal 25 striel domácich.
„Dobeš v druhej tretine predviedol niekoľko skvelých zákrokov, aby sme si udržali sebavedomie a pokoj," vyzdvihol spoluhráča Danault.