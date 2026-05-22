Nový tréner Slovana bude superstar: Jeho CV je famózne, všade bol úspešný, tvrdí Kmotrík

Úradujúci majster robí veľký medzinárodný konkurz. Po ére Vladimíra Weissa sa Slovan obzerá po mene, ktoré má skúsenosti z veľkého futbalu, progresívne myslenie a zároveň dokáže posunúť klub ešte vyššie.
V hre je finálna pätica, možno šestica kandidátov. A nejde o obyčajné mená. Slovan rokuje s trénermi, ktorí počas hráčskych kariér pôsobili v Barcelone, Manchestri City, Tottenhame, Liverpoole, Bayerne Mníchov či Premier League.
„Dnes je však výber hlavného trénera najhorúcejšou témou v klube. Je to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré nás čaká, a musíme mať pri ňom šťastnú ruku,“ priznal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík junior v podcaste na Tehelnom poli.
Analyzovali 35 mien
„Mojím cieľom bolo nájsť meno, ktoré má za sebou úspešnú kariéru vo veľkom futbale a má zažité veci, ktoré v tom veľkom svete fungujú. Chcem niekoho s progresívnym vnímaním a veľkým zanietením. Pôvodne sme analyzovali asi 30 až 35 mien, z ktorých nám vyšla finálna pätica, možno šestica. Nerád by som to unáhlil, preto by som chcel túto otázku definitívne uzavrieť približne do 7. júna," dodal Kmotrík
Kmotrík ml. zdôraznil, že klub nechystá žiadnu revolúciu. Naopak, cieľom je pokračovať v nastavenom smerovaní a mužstvo ešte posilniť.
„Myslím si, že Slovan bude v budúcej sezóne ešte silnejší ako v minulej sezóne, a to je mojím cieľom. Preto urobím maximum, čo bude v mojich silách, aby som vybral správneho trénera, ktorý nám pomôže k tomu, aby sme boli úspešní, a samozrejme doplnili mužstvo tam, kde to budeme považovať za nevyhnutné," dodal šéf Slovana.
Žiadne zemetrasenie
„My tu nejdeme robiť žiadne harakiri, žiadne zemetrasenie. Nič sa tu nejde meniť opačne. Chceme dobre pracovať v klube, chceme mať dobrú atmosféru a dobré prepojenie medzi realizačným tímom, manažmentom, skautingom a mládežou. Je dôležité, aby sme si aj ľudsky všetci sadli a aby to dobre fungovalo.“
Ciele sa podľa neho nemenia ani po zmene na lavičke.
„Ciele zostávajú nezmenené – ideme bojovať o Európu, začíname snom o Lige majstrov a Slovan chce byť úspešný a bojovať o majstrovský titul. Viem, že táto pozícia môže byť zradná a v druhom predkole nás môžu čakať ťažké mužstvá, ale ja mám rád výzvy. Idem sa s tým popasovať a idem bojovať o to, aby bol Slovan ešte lepší, aby sme ľudí ešte viac potešili a zažívali tu krásne momenty.“
Nový tréner má rozvíjať mládež
Generálny riaditeľ Slovana jasne pomenoval aj to, čo od nového trénera očakáva.
„Od nového trénera očakávam rozvoj našich hráčov a ich zlepšovanie, aby sme boli úspešnejší v rámci transferového trhu. Musí byť stotožnený s víziou klubu. Chceme prepojiť mládež s prvým mužstvom a zapojiť našich talentovaných mladíkov do prípravy.“
„Chcem, aby sme mali nastavený jeden smer a dobrú chémiu medzi manažmentom, trénerom a hráčmi. Nový tréner prinesie nový vietor a elán, kde už nebude priestor na žiadne úľavy alebo vzťahové záležitosti. Každý bude musieť makať naplno.“
Progresívne myslenie
Najväčšiu pozornosť zatiaľ púta meno Yaya Touré. Bývalá hviezda Barcelony a Manchestru City patrí medzi kandidátov, čo Kmotrík ml. otvorene potvrdil.
„Tourého si nemusíme predstavovať – Barcelona, Manchester City, to znamená obrovská kariéra futbalistu. Jeho meno som ako kandidáta na post trénera potvrdil preto, lebo sa tieto informácie začali šíriť médiami a chceli sme byť k našim fanúšikom otvorení a potvrdiť, že sú založené na pravde.“
Kmotrík ml. priblížil aj jeho doterajšie trénerské skúsenosti.
„Prešiel akadémiou Tottenhamu a v Standarde Liège pôsobil ako asistent. Podľa mňa mu však najviac dalo pôsobenie po boku Roberta Manciniho, jedného z najúspešnejších talianskych trénerov, ktorý dosiahol množstvo úspechov na klubovej úrovni aj pri reprezentácii Talianska. Touré tak mohol od neho získať množstvo dôležitých skúseností," opisoval kmotrík. Hovoril s veľkou vášňou.
Skvelý dojem
„Je to mladý tréner s veľkým menom a pre nás môže byť veľmi zaujímavou alternatívou. Najskôr sme spolu mali videohovor a v pondelok som sa s ním stretol osobne v Paríži. Musím povedať, že to bolo veľmi dobré stretnutie a odchádzal som z neho veľmi, veľmi pozitívne nastavený. Hoci má 43 rokov a je to mladší ročník, zanechal vo mne skvelý dojem.“
„Rovnako ako ostatní kandidáti z nášho užšieho výberu, aj on vníma futbal veľmi podobným smerom ako my. Má v sebe progresívne vnímanie a veľké zanietenie pre futbal, čo sú vlastnosti, ktoré od nového trénera vyžadujeme.“
Záruka úspechu
Horúcim kandidátom je aj Sergej Rebrov, ktorý má za sebou úspechy na Ukrajine aj v Maďarsku.
„Veľmi zaujímavé meno a tréner, ktorý bol dlhodobo úspešný v podstate všade, kde doteraz pôsobil. Ako futbalista pôsobil v anglickej Premier League, kde odohral vyše 200 zápasov, čo svedčí o jeho veľmi dobrej hráčskej kariére.“
„Jeho trénerské CV je však priam famózne. Sergej je určitá záruka úspechu. Keď sa pozrieme na jeho úžasnú trénerskú dráhu, vidíme úspechy na začiatku na Ukrajine, následne vo Ferencvárosi, s ktorým sa dostal až do Ligy majstrov, a úspešne pôsobil aj v arabskom svete.“
Kmotrík ml. pripomenul aj jeho posledné pôsobenie.
Trošku odlišný typ
„Jeho posledná zastávka bola opäť na Ukrajine. Tam to možno nebolo až také úspešné, ako by mohlo byť, ale všetci vieme, čím je dnes situácia na Ukrajine ovplyvnená.“
„Sergej je momentálne opäť hladný po návrate do klubového futbalu. Absolvovali sme spolu dobrý rozhovor, takisto ako s ostatnými kandidátmi, a preto sa nachádza v našej finálnej pätici. Treba však dodať, že charakterovo, typologicky a osobnostne je to trošku odlišný typ trénera než ostatní kandidáti, ktorých zvažujeme. Bude teda ťažké vybrať z týchto mien toho správneho.“
V hre sú aj Bišćan, Ismaël a Keane
Vo finálnom výbere zostávajú aj ďalšie známe mená európskeho futbalu.
Igor Bišćan bol podľa Kmotríka ml. kandidátom Slovana už pred niekoľkými rokmi.
„Má skúsenosti z Liverpoolu aj úspechy ako tréner v Ľubľane, pri chorvátskej reprezentácii do 21 rokov či v Diname Záhreb. Je hladný po úspechu.“
Ďalším kandidátom je Francúz Valérien Ismaël.
„Hrával za Bayern Mníchov, trénersky bol úspešný v Rakúsku s LASK-om a neskôr pôsobil v Anglicku a Turecku. Absolvovali sme osobný rozhovor, ktorý ma veľmi zaujal.“
Írsky kanonier
V hre zostáva aj Robbie Keane. Legendárny írsky kanonier odohral za reprezentáciu 146 zápasov a dal 68 gólov. Na najvyššej úrovni strelil spolu cez 400 gólov.
„Veľmi známe meno z Tottenhamu. Vo Ferencvárosi odviedol dobrú prácu v Európe, hoci v domácej lige to mal sťažené pre limity na domácich hráčov, čo ja považujem za nezmysel.“
A tým sa zoznam ešte nemusí končiť.
„Tesne pred podcastom sa mi na stôl dostalo ešte jedno veľmi zaujímavé meno, ktoré túto skupinu možno doplní," uzavrel Kmotrík v podcaste.