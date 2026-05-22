Nemecko dosiahlo prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. Obranca dosiahol hetrik

MS v hokeji 2026 - skupina A
Nemecko - Maďarsko 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Góly: 9. Mik (Kastner, Wiederer), 20. Gawanke (Loibl, Michaelis), 40. Reichel (Tiffels, Samanski), 40. Dove-McFalls (Michaelis, Ehl), 42. Gawanke (Kastner, Loibl), 50. Gawanke (Wissman, Michaelis) - 45. Sárpátki (Nagy, Garát), 58. Hári (Nemes, Kiss).
Rozhodcovia: Bloyer, MacFarlane (obaja USA) - Beresford (V.Brit.), Ondráček (ČR), vylúčení: 1:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn - Tiffels, Samanski, Reichel - Tuomie, Kahun, Loibl - Ehl, Michaelis, Dove-McFalls - Kastner, Wiederer, Krämmer - Eder
Maďarsko: Bálizs - M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Kiss, Tornyai - Terbócs, Sebők, B. Horváth - Sárpátki, Szongoth, Erdély - Sofron, Hári, Papp - Vincze, Nagy, Nemes - Ravasz
Nemeckí hokejisti zaknihovali prvú výhru v skupine A majstrovstiev sveta, keď v piatok v Zürichu zdolali Maďarsko 6:2 a so štyrmi bodmi sa dostali na priebežné piate miesto tabuľky.
Ich súperi majú o jeden menej a sú šiesti. Výhru režíroval obranca Leon Gawanke, ktorý strelil hetrik.
Nemecko odohrá najbližší duel v sobotu o 20.20 h proti Rakúsku, Maďarsko si o štyri hodiny skôr zmeria sily so Švajčiarskom.
Priebeh zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Nemci vstúpili do duelu v úlohe favoritov a v prvej tretine ju potvrdili. Vylúčenie B. Horvátha zo 7. minúty nepotrestali v presilovke, ale pár sekúnd po jej konci išli do vedenia, keď si Bálizs nedal pozor na nahodenie Mika od mantinelu.
Maďari boli vpredu bezzubí a po ďalšom vylúčení krátko pred prestávkou pykali druhýkrát. Tentokrát už presilovku využil Gawanke - 2:0.
II. tretina:
Maďari Nemcom nestíhali a za dve tretiny vyprodukovali len štyri strely na bránku. Nemci dominovali, ale dlho nevedeli premeniť svoje veľké šance.
Podarilo sa im to až v závere druhej časti, keď sa v 40. minút presadili Reichel a Dove-McFalls - 4:0.
III. tretina:
Ihneď po zmene strán pridal piaty gól Gawanke, no potom sa dočkali aj ich súperi, keď Grubauera prekvapil strelou od mantinelu Sárpátki. Maďari ožili a za prvých desať minút tretej tretiny vyprodukovali šesť striel na bránku.
Posledná z nich skončila v sieti, ale nemecký tréner si zobral challenge a gól Szongotha neplatil, keďže Erdély bránil v hre brankárovi.
Z nasledujúcej akcie skompletizoval hetrik Gawanke a definitívne rozhodol o triumfe Nemecka. Dve minúty pred koncom zmiernil prehru Hári.