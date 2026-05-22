    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    MS v hokeji 2026
    22.05.2026, Skupina A
    6 - 2
    2:0, 2:0, 2:2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    PrehľadOnline prenosSumárVideoFotogaléria

    Nemecko dosiahlo prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. Obranca dosiahol hetrik

    Hráč Maďarska Krisztián Nagy (vľavo) a hráč Nemecka Alexander Ehl (uprostred) počas zápasu.
    Fotogaléria (5)
    Hráč Maďarska Krisztián Nagy (vľavo) a hráč Nemecka Alexander Ehl (uprostred) počas zápasu. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|22. máj 2026 o 18:34
    ShareTweet0

    Nemecko dnes zdolalo Maďarsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Nemecko - Maďarsko 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

    Góly: 9. Mik (Kastner, Wiederer), 20. Gawanke (Loibl, Michaelis), 40. Reichel (Tiffels, Samanski), 40. Dove-McFalls (Michaelis, Ehl), 42. Gawanke (Kastner, Loibl), 50. Gawanke (Wissman, Michaelis) - 45. Sárpátki (Nagy, Garát), 58. Hári (Nemes, Kiss).

    Rozhodcovia: Bloyer, MacFarlane (obaja USA) - Beresford (V.Brit.), Ondráček (ČR), vylúčení: 1:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

    Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn - Tiffels, Samanski, Reichel - Tuomie, Kahun, Loibl - Ehl, Michaelis, Dove-McFalls - Kastner, Wiederer, Krämmer - Eder

    Maďarsko: Bálizs - M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Kiss, Tornyai - Terbócs, Sebők, B. Horváth - Sárpátki, Szongoth, Erdély - Sofron, Hári, Papp - Vincze, Nagy, Nemes - Ravasz

    Nemeckí hokejisti zaknihovali prvú výhru v skupine A majstrovstiev sveta, keď v piatok v Zürichu zdolali Maďarsko 6:2 a so štyrmi bodmi sa dostali na priebežné piate miesto tabuľky.

    Ich súperi majú o jeden menej a sú šiesti. Výhru režíroval obranca Leon Gawanke, ktorý strelil hetrik.

    Nemecko odohrá najbližší duel v sobotu o 20.20 h proti Rakúsku, Maďarsko si o štyri hodiny skôr zmeria sily so Švajčiarskom.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    4
    4
    0
    0
    0
    20:5
    12
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    4
    1
    0
    0
    3
    10:14
    3
    7
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    4
    0
    0
    0
    4
    4:19
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Nemci vstúpili do duelu v úlohe favoritov a v prvej tretine ju potvrdili. Vylúčenie B. Horvátha zo 7. minúty nepotrestali v presilovke, ale pár sekúnd po jej konci išli do vedenia, keď si Bálizs nedal pozor na nahodenie Mika od mantinelu.

    Maďari boli vpredu bezzubí a po ďalšom vylúčení krátko pred prestávkou pykali druhýkrát. Tentokrát už presilovku využil Gawanke - 2:0.

    II. tretina:

    Maďari Nemcom nestíhali a za dve tretiny vyprodukovali len štyri strely na bránku. Nemci dominovali, ale dlho nevedeli premeniť svoje veľké šance.

    Podarilo sa im to až v závere druhej časti, keď sa v 40. minút presadili Reichel a Dove-McFalls - 4:0.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Maďar Tamas Ortenszky (vľavo) bojuje o puk s Nemcom Stefan Loibl (vpravo) počas zápasu základnej skupiny A medzi Nemeckom a Maďarskom na Majstrovstvách sveta 2026.
    Maďar Doman Szongoth (v strede) bojuje o puk s Nemcami Moritz Seider a Marc Michaelis (vľavo) a nemeckým brankárom Philipp Grubauer počas zápasu základnej skupiny A medzi Nemeckom a Maďarskom na Majstrovstvách sveta 2026.
    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Hráč Maďarska Zsombor Garát (vpravo) korčuľuje s pukom počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    5 fotografií
    Hráč Maďarska Krisztián Nagy (vľavo) a hráč Nemecka Alexander Ehl (uprostred) počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji.

    III. tretina:

    Ihneď po zmene strán pridal piaty gól Gawanke, no potom sa dočkali aj ich súperi, keď Grubauera prekvapil strelou od mantinelu Sárpátki. Maďari ožili a za prvých desať minút tretej tretiny vyprodukovali šesť striel na bránku.

    Posledná z nich skončila v sieti, ale nemecký tréner si zobral challenge a gól Szongotha neplatil, keďže Erdély bránil v hre brankárovi.

    Z nasledujúcej akcie skompletizoval hetrik Gawanke a definitívne rozhodol o triumfe Nemecka. Dve minúty pred koncom zmiernil prehru Hári.

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 22. mája

    22.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    3 - 1
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    22.05. 16:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    6 - 2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko.
    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:07
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko.
    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Nemecko dosiahlo prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. Obranca dosiahol hetrik