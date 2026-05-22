    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    MS v hokeji 2026
    22.05.2026, Skupina A
    6 - 2
    2:0, 2:0, 2:2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko.
    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|22. máj 2026 o 19:07
    Video, zostrih a góly zo zápasu Nemecko - Maďarsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Nemeckí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Maďarskom 6:2, pripísali si prvé víťazstvo na turnaji a udržali si nádej na postup do štvrťfinále.

    So štyrmi bodmi sa posunuli na piate miesto tabuľky skupiny A. Hetrikom zažiaril obranca Leon Gawanke, tri asistencie si pripísal Marc Michaelis.

    Maďari nenadviazali na utorkové víťazstvo nad Veľkou Britániou 5:0 a sú s tromi bodmi šiesti.

    Maďari sa síce ubránili pri vylúčení Benceho Horvátha, ale v čase 8:43 už Nemci otvorili skóre zásluhou Mika.

    V ďalšom oslabení už maďarský tím inkasoval. Pri Szongothovom treste zvýšil 25 sekúnd pred koncom prvej tretiny Gawanke, ktorý namieril z ľavého kruhu k protiľahlej tyčke.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Maďar Tamas Ortenszky (vľavo) bojuje o puk s Nemcom Stefan Loibl (vpravo) počas zápasu základnej skupiny A medzi Nemeckom a Maďarskom na Majstrovstvách sveta 2026.
    Maďar Doman Szongoth (v strede) bojuje o puk s Nemcami Moritz Seider a Marc Michaelis (vľavo) a nemeckým brankárom Philipp Grubauer počas zápasu základnej skupiny A medzi Nemeckom a Maďarskom na Majstrovstvách sveta 2026.
    Brankár Maďarska Bence Bálizs (vľavo) a hráč Nemecka Samuel Dove-McFalls počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Hráč Maďarska Zsombor Garát (vpravo) korčuľuje s pukom počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Hráč Maďarska Krisztián Nagy (vľavo) a hráč Nemecka Alexander Ehl (uprostred) počas zápasu základnej A-skupiny Nemecko - Maďarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji.

    V závere druhej časti pridali Nemci ďalšie dva góly. V čase 39:10 si Lukas Reichel vymenil puk s Tiffelsom, ktorému najazdil spoza bránky, a pri pravej tyčke ľahko skóroval.

    Jedenásť sekúnd pred druhou prestávkou sa presadil z dorážky Dove-McFalls po Michaelisovej šanci.

    Po 96 sekundách záverečnej tretiny sa po kombinácii s Kastnerom zapísal druhýkrát v zápase medzi strelcov Gawanke.

    V 45. minúte pripravil Grubauera o čisté konto Sárpátki, ktorý brankára prekvapil strelou od pravého mantinelu.

    V polovici tretej tretiny síce Maďari skórovali z dorážky z ľavého kruhu zásluhou Szongotha, ale rozhodcovia po kontrole videa gól neuznali kvôli Erdélyho nedovolenému bráneniu Grubauerovi.

    Na druhej strane naopak dovŕšil hetrik Gawanke. Po spolupráci s Wissmannom sa presadil z ľavého kruhu z uhla. V 58. minúte ešte upravil výsledok Hári.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    4
    4
    0
    0
    0
    20:5
    12
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    4
    1
    0
    0
    3
    10:14
    3
    7
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    4
    0
    0
    0
    4
    4:19
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

