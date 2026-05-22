VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

Nemeckí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Maďarskom 6:2, pripísali si prvé víťazstvo na turnaji a udržali si nádej na postup do štvrťfinále.
So štyrmi bodmi sa posunuli na piate miesto tabuľky skupiny A. Hetrikom zažiaril obranca Leon Gawanke, tri asistencie si pripísal Marc Michaelis.
Maďari nenadviazali na utorkové víťazstvo nad Veľkou Britániou 5:0 a sú s tromi bodmi šiesti.
Maďari sa síce ubránili pri vylúčení Benceho Horvátha, ale v čase 8:43 už Nemci otvorili skóre zásluhou Mika.
V ďalšom oslabení už maďarský tím inkasoval. Pri Szongothovom treste zvýšil 25 sekúnd pred koncom prvej tretiny Gawanke, ktorý namieril z ľavého kruhu k protiľahlej tyčke.
V závere druhej časti pridali Nemci ďalšie dva góly. V čase 39:10 si Lukas Reichel vymenil puk s Tiffelsom, ktorému najazdil spoza bránky, a pri pravej tyčke ľahko skóroval.
Jedenásť sekúnd pred druhou prestávkou sa presadil z dorážky Dove-McFalls po Michaelisovej šanci.
Po 96 sekundách záverečnej tretiny sa po kombinácii s Kastnerom zapísal druhýkrát v zápase medzi strelcov Gawanke.
V 45. minúte pripravil Grubauera o čisté konto Sárpátki, ktorý brankára prekvapil strelou od pravého mantinelu.
V polovici tretej tretiny síce Maďari skórovali z dorážky z ľavého kruhu zásluhou Szongotha, ale rozhodcovia po kontrole videa gól neuznali kvôli Erdélyho nedovolenému bráneniu Grubauerovi.
Na druhej strane naopak dovŕšil hetrik Gawanke. Po spolupráci s Wissmannom sa presadil z ľavého kruhu z uhla. V 58. minúte ešte upravil výsledok Hári.
VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Maďarsko na MS v hokeji 2026